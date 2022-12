Lenovo a prezentat ThinkSmart One, prima consolă de videoconferință All-in-One bazată pe Windows

Lenovo a prezentat ieri, 12 decembrie, în cadrul unui eveniment media în parteneriat cu Microsoft România, ThinkSmart One, prima consolă de videoconferință din lume All-in-One bazată pe Windows.

Prezentările au fost susținute de Tudor Bercan, Business Development Manager Unified Communications Lenovo pe zona Europei Centrale și de Sud Est și de Robert Pufan, Cloud Architect Modern Work Microsoft pe zona Europei Centrale și de Est.

La finalul prezentărilor a avut loc un dialog, despre transformarea digitală și locul ThinkSmart One în acest context, la care s-au alăturat Doru Ristea, Country General Manager Lenovo România și Alexandru Băloi, Partner Lead Microsoft România.

Consolă ThinkSmart One Smart Collaboration este concepută pentru săli de conferință de dimensiuni mici și mijlocii sau spații dedicate home office. Sistemul ThinkSmart One all-in-one (AIO) este primul din lume care rulează Windows 10 IoT Enterprise și este alimentat de un procesor Intel Core de generația a 11-a, cu tehnologia vPro.

ThinkSmart One este compatibilă cu cel mai uzuale aplicații de videoconferință, precum Microsoft Teams Rooms sau Zoom Rooms, are opt rețele de microfoane cu anulare a ecoului și a zgomotului, difuzoare stereo de 15 W și o cameră integrate de înaltă rezoluție ce dispune de câmp vizual cuprinzător.

Specificații

În plus, ThinkSmart One poate fi ușor de instalat, gestionat și personalizat la nivel central prin ThinkSmart Manager și oferă niveluri de securitate îmbunătățite, disponibile cu opțiunile Intel vPro și sistemului de operare Windows 10 IoT Enterprise. De asemenea, sistemul AIO include ThinkSmart Controller cu ecran tactil de 10,1 inci.

Rezumatul ThinkSmart One:

Dispozitiv „all-in-one” care include mijloace audio-vizuale și de calcul încorporate în consolă, opțiunea de montare pe perete și controler dedicat cu ecran tactil ușor de utilizat.

Porturi de intrare și ieșire, inclusiv HDMI și USB, precum și 2 x RJ45, dintre care unul dispune de Power over Ethernet (PoE) pentru o mai mare adaptabilitate

Opt microfoane cu acoperire 180 de grade, o cameră FHD cu câmp vizual orizontal de 100 de grade și difuzoare stereo cu o rază de utilizare de peste opt metri

Dispozitivul e gestionat prin intermediul controlerului inclus, sau utilizat remote prin ThinkSmart Manager.

Programe și servicii oferite

ThinkSmart One este livrat standard cu trei ani de asistență Premier Support de la Lenovo, care oferă acces la servicii tehnice avansate timp de 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. De asemenea, include un an de programe și servicii Lenovo:

Serviciile profesionale ThinkSmart: Primul an de mentenanță va ajuta departamentele IT să instaleze fiecare kit, să configureze și să integreze în platformele de comunicații unificate existente. De asemenea, include un contract de mentenanță pe o durată de un an, care poate fi reînnoit și care cuprinde o opțiune de a redistribui un nou spațiu de întâlnire, dacă este necesar.

ThinkSmart Manager Premium este suita de programe Lenovo de gestionare a videoconferinței. Menținerea unei colaborări eficiente înseamnă că tehnologia trebuie să fie mereu activă, mereu conectată și ușor de utilizat. ThinkSmart Manager Premium vine în ajutorul departamentelor IT pentru a configura, a controla și a gestiona întregul portofoliu de soluții ThinkSmart dintr-o singură interfață intuitivă.

ThinkSmart One este disponibil la partenerii autorizați Lenovo, de la 2969 euro (TVA inclus).