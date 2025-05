„Tata George”. Cum a profitat George Simion de adolescenții vulnerabili din jurul său

O fostă membră a mișcării „Noii Golani” care l-a cunoscut pe George Simion în adolescență susține că actualul lider AUR a știut mereu să profite de vulnerabilitățile celor din jurul său, inclusiv ale copiilor implicați în proiectele sale.

„Aveam 13 ani când am intrat prima dată în sediul de pe strada Batiștei(...) Cine știe detalii despre viața mea, știe și că nu am avut o copilărie ușoară. În familia mea era multă violență și certuri, iar eu aș fi făcut orice ca să nu stau prea mult acasă. George a aflat foarte repede acest lucru și a știut să profite foarte bine de vulnerabilitatea mea. Mi-a spus destul de repede să-i spun ‘Tata George’, argumentând că el e mai bun decât tatăl meu biologic, care îmi făcea viața un coșmar”, povestește ea.

„Nu eram singurul copil vulnerabil din jurul lui”

Tânăra, care acum condamnă public comportamentul lui Simion, susține că nu era un caz izolat. „Povestesc asta pentru că știu că nu eram singurul copil vulnerabil în jurul lui, însă eu am avut noroc să am o mamă responsabilă care să înțeleagă pericolul la timp. Mai erau și pe la București copii, erau mulți și prin țară. George începuse de pe atunci să organizeze tabere de vară la mare pentru copiii basarabeni. Eu nu am fost în niciuna, datorită mamei și a echipei pe care o avea George atunci la Bucuresti, echipa care m-a ținut departe de astfel de povești și care mi-a deschis ușor ochii cu privire la manipulările lui Simion. Din păcate, nu pot garanta pentru ceilalți copii care au trecut prin mâna lui, pentru că au fost mulți. Ca dovată povestea cutremurătoare de la școala de vară AUR.”

Aceasta mai spune că echipa din București a mișcării a fost cea care a ajutat-o să se îndepărteze de influența lui George Simion. „Când am rupt eu legătura cu George Simion, Noua Dreaptă începuse să fie din ce în ce mai prezentă în jurul lui, iar cei care făceau pe atunci parte din echipa de la București, în marea lor majoritate, au decis să se retragă. Și le mulțumesc enorm pe această cale că m-au luat și pe mine cu ei, că nu m-au lăsat să rămân lângă un om atât de toxic, că s-au chinuit cu mine ca eu să înțeleg manipularea.”

„A aruncat la gunoi oamenii de care s-a folosit”

„Povestesc asta pentru că am auzit că George a ținut să menționeze Noii Golani în interviul lui de ieri, uitând să clarifice că aproape nimeni din cei cu care a lucrat atunci nu mai vrea să audă de el. Ultima oară când m-am lovit de George la un protest (înainte de a intrarea în politică), mâna lui dreaptă devenise un băiat «Lupu», legionar foarte agresiv, lângă care îți era frică să stai. Acum nici pe Lupu nu-l mai văd, dar e normal, George mereu a aruncat la gunoi oamenii de care s-a folosit, atunci când i-au devenit inutili, și asta pot să o confirme mulți dintre cei care au făcut voluntariat pentru el în trecut”, a mai povestit ea.

Foștii lui colegi îl susțin pe Nicușor Dan

Ea a mai povestit că astăzi, aproape toți dintre cei care obișnuiau să fie în jurul lui George Simion prin gruparea Noii Golani și Acțiunea 2012, luptă pentru Nicușor Dan.

„Toți știm că George este un pericol real pentru această țară! Am văzut că mulți l-ați votat. Da, e adevărat, știe să vă vorbească, să vă mintă, să vă spună exact ce vreți să auziți. Dar vă rog să mă credeți: un om lângă care copiii nu sunt în siguranță, un om care manipulează, minte și e gata să calce peste cadavre ca să ajungă la putere — acel om nu poate, nu trebuie, să fie președintele României! Dacă omul ăsta câștigă, o să vină bezna peste România — deci vă rog din suflet — treziți-vă la timp”, a conchis aceasta.