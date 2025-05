Trecutul mai puțin cunoscut al lui George Simion. „Era poreclit «balamuc». Un om alunecos, lipsit de scrupule”

Un fost membru al platformei unioniste Acțiunea 2012, a cărei președinte a fost George Simion, a făcut dezvăluiri despre actualul lider AUR și candidat în alegerile prezidențiale.

"Ani buni am lucrat cot la cot cu GS pentru a apropia cele două maluri de Prut. Mai exact între 2013 și 2017 am făcut parte din echipa de coordonare și am fost unul dintre vicepreședinții Acțiunii 2012, al cărei președinte era George Simion. Au fost ani în care am încercat să punem pe agenda publică Republica Moldova și ideea de reunificare, iar în Basarabia am încercat să schimbăm percepții, să combatem zeci de ani de propagandă rusească și să construim punți între oameni și instituții. Ne doream să pregătim un climat favorabil ideii de reunificare și o majoritate pro pe ambele maluri de Prut. In final mișcarea a virat către politică și a eșuat lamentabil, fiind compromisă. Eu la primul iz de politică am părăsit barca", a scris activistul într-o postare pe Facebook.

„Calcă fără nicio remușcare pe cadavre”

Potrivit acestuia, George Simion este "genul de om care poate spune și face orice pentru a-și atinge scopurile, calcă fără nicio remușcare pe cadavre și o poate face chiar cu zâmbetul pe buze".

"Din exterior poate părea un om cu principii solide, însă de-a lungul anilor l-am văzut cum a jonglat cu abilitate și s-a băgat pe sub pielea oricui îi putea oferi ceea ce avea nevoie. A negociat cu cei mai toxici politicieni și oameni influenți și s-a justificat mereu spunând că a făcut-o pentru cauză", a mai povestit el.

Activistul susține că George Simion este "un bun manipulator care știe cum sa-i cucerească pe cei din jur, speculându-le slăbiciunile și alimentându-le orgoliile".

"Aplică numeroase tehnici de manipulare și se adaptează după firea fiecăruia. Mereu mi s-a părut că este un psiholog bun. De exemplu avea obiceiul să ia pe câte unul deoparte și să i se destăinuie. Îl făcea să se simtă important și să creadă că doar el știe acel secret spus în taină. Doar că același lucru îl făcea apoi cu alții si alții, spunându-le de fapt același lucru. N-aveți idee câți ii picau in plasa doar cu schema asta. Și mai avea un întreg arsenal de metode, metode pe care le aplică și azi. Își adaptează discursul în funcție de publicul caruia i se adresează: pe tiktok e extremistul suveranist cu spume la gura care taie și spânzură, pe la televiziuni e extremistul cu față umană care de fapt e baiat bun, dar lumea e rea și il judecă greșit", mai scrie el.

„Nu l-am văzut făcându-și măcar o cruce”

"În toți anii în care am lucrat împreuna, nu l-am văzut pe GS făcându-și măcar o cruce în fața unei biserici, iar de intrat, a intrat doar când avea de luat de la preot vreo listă cu semnături sau avea de aranjat vreo masă sau cazare pentru vreun grup de basarabeni. Pe vremea aia, când pe la vreo manifestație se băga cineva în față cu vreo cruce sau icoană, nu știa cum să-l scoată mai repede de-acolo. Astăzi se afișează ostentativ printre icoane și vrea să pară un mare creștin. O fi avut vreo chemare divină între timp", a mai povestit activistul.

El mai susține că, înainte de a stabili vreo strategie pentru viitor, lăsa telefonul colegilor și dispărea timp de câteva zile, motivând că "are nevoie să se retragă și să gândească".

"Poate se retrăgea omul nostru în munți sau comunica telepatic cu vreo ființă superioară. Probabil că semnalul ala telepatic interfera cu semnalul telefonic si apăreau bruiaje. Noi, muritorii de rând, n-avem de unde ști, dar mă întreb, când a fost în Austria, în ziua votului din primul tur, o fi avut telefonul la el? S-o fi retras și atunci să gândească strategia pentru turul doi? Dacă da, nu-i pria aerul de România? Sau poate doar avea nevoie de un city break", mai spune activistul.

„Un bully, adesea misogin”

"George Simion pe care l-am cunoscut eu era un bully, adesea misogin si violent atât verbal cât si fizic. Îi umilea frecvent pe cei din jur și atunci când nu reușea să se impună prin manipulare, o făcea prin violență verbală și uneori fizică. Am asistat la multe astfel de scene și în câteva rânduri chiar la bătăi. Din punctul asta de vedere George Simion de azi este același cu George Simion de-acum niște ani", a mai spus activistul.

El a mai spus că optimismul lui George Simion privind unirea României cu Republica Moldova a scăzut în 2016, când la putere a ajuns Igor Dodon.

"De-atunci a devenit tot mai radical în idei, s-a lăsat cu un marș violent în București, blocări de vămi prin Republica Moldova, iar nebunia a continuat, iar in 2017 a atins apogeul. La o ședință a venit cu o idee care pe mulți ne-a șocat (...) venit cu un plan care presupunea să facem în așa fel încât să organizăm o întâlnire în parlament la care să-i atragem și pe parlamentari, apoi, cu toți adunați în sala de plen, să ne blocăm pe dinăuntru si să-i sechestrăm până votează unirea. Apoi, la fel de serios ne-a spus ca trebuie să creăm o emoție puternică în societate, și, inspirat de cazul lui Adrian Sobaru, tehnicianul de la TVR care in 2010 s-a aruncat de la balconul parlamentului, a decis că ne trebuie și noua o victimă care sa moară pentru unire. Că doar așa lumea se va mobiliza și va pune presiune pe parlament să voteze unirea."

Fusese aleasă și persoana care urma să se sacrifice, susține activistul.

"Se stabilise și cine ar putea fi persoana în cauză. Aveam printre noi o persoană instabilă emoțional și cu tendințe suicidare. Daca tot voia sa se omoare, măcar să fie pentru un scop. Atât de cinic... Știu că pare SF, dar vă spun sincer că nu e", spune el.

I se spunea „balamuc”

"George Simion e un om alunecos, imprevizibil, lipsit de scrupule si emoții. Un om impulsiv si manipulator, care putea deveni periculos și putea devia oricând spre o direcție greșită. De fiecare dată când am avut de organizat câte o acțiune, am trecut prin propriul filtru ceea ce urma să fac. Am mers mai departe atâta timp cât am considerat că ceea ce făceam ajuta scopului nostru și nu-mi călcam pe principii. În cercul nostru, GS era poreclit “balamuc” și întotdeauna mi s-a părut potrivit apelativul, ținând cont de trăsăturile care-l definesc", a mai povestit el.

El a recunoscut că puțini oameni care i-au rămas alături lui George Simion se bucură de privilegii, iar acum "marea majoritate însă suntem oripilați de posibilitatea ca acest om să ajungă președinte".

"Pentru unii dintre voi, Simion pare votabil și vă identificați cu ideile lui. Dar omul vă spune fix ce vreți să auziti, vă livrează precum un tonomat exact placa pe care vă doriti să o ascultați. Realitatea de după alegeri, cu Simion presedinte, va fi total diferita și mult, mult mai rea decât vă imaginați. Simion de azi este doar o mască. În spatele ei este cel pe care l-am cunoscut eu și toti basarabenii care astăzi nu-l votează și nu vor să mai audă de el. Ascultați și alte opinii si treceti-le prin filtrul gândirii. Nu totul pe lumea asta este o conspiratie si o luptă a sistemului. Votați rațional și în deplină cunoștință de cauză", a conchis acesta.