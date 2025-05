Brutăria unicat de la țară, care susține o întreagă comunitate. Întreg profitul este investit în ajutoarea nevoiașilor

Într-o comună din județul Botoșani funcționează o brutărie unică în România. A fost înființată din fonduri internaționale destinate ONG-urilor iar profitul obținut este folosit pentru a ajuta bătrânii și elevii nevoiași din comunitățile rurale. Produsele sunt naturale și foarte apreciate în zonă.

În comuna Trușești, județul Botoșani, o localitate rurală situată aproape de granița României cu Republica Moldova, la un gemuleț încastrat în peretele unei vechi grădinițe se vând pâine, tot felul de bunătăți din aluat bine copt, dar mai ales speranțe. Acest loc magic se numește „Cuptorul de basm” și într-adevăr face minuni într-o lume a sărăciei și a lipsei de șanse. Dincolo de metafore, „Cuptorul de basm” este o brutărie unică în România care face pâine pentru a da o șansă la o viață cât mai normală celor aflați în nevoie. „Adevărul” vă face cunoscută povestea fascinantă a acestui loc în care spiritul civic și iubirea față de semeni s-au împletit într-un mod armonios.

Început de drum: o grădiniță dezafectată și bani de la Fundația lui Șoroș

Povestea acestei brutării a început în anul 2012, într-o perioadă grea pentru majoritatea comunităților rurale din județul Botoșani. La Trușești, sărăcia și lipsa de perspective deveniseră o constantă pentru localnici. Locuri de muncă aproape că nu se găseau, iar numărul nevoiașilor era tot mai mare. În acest context soții Pădureț-Nechifor, Petru și Loredana cum sunt cunoscuți în comunitate, pasionați de domeniul asistenței sociale au decis să înființeze, în 2012, o asociație umanitară numită „Impact Trușești”.

Și chiar doreau să facă ceva cu impact în comunitățile rurale din zona Trușeștului. La acea vreme, Petru era angajat la căminul de bătrâni din comună, iar Loredana era asistent social la Primăria Trușești. Cu alte cuvinte, cunoșteau foarte bine realitățile sociale din zonă. După programul de muncă se dedicau planurilor și proiectelor. Așa au dat peste programul ”RURES - Spaţiul Rural şi Economia Socială în România”, implementat de Fundaţia ”Soroș”. Au reușit să acceseze fonduri și au deschis o întreprindere socială, „Cuptorul de Basm”.

„A fost înființată în anul 2014, după ce în prealabil în anul 2012 am înființat Asociația „Impact Trușești”. Scopul este unul social fiindcă întreprinderea este socială. Înseamnă că din ceea ce facem noi producție și vânzare, banii trebuiau să se întoarcă în comunitate să facem ceva pentru ea. A fost dorința de a produce pentru a ne ajuta comunitatea. Acesta era scopul”, mărturisește Petru Pădureț-Nechifor, președintele asociației. Soții Pădureț-Nechifor au hotărât ca întreprinderea lor socială să se bazeze pe producția de pâine și alte produse de panificație.

Cu alte cuvinte să deschidă o brutărie. De aici și numele de „Cuptorul de Basm”. Cu banii de la Fundația Soroș au cumpărat utilaje. Au mers la cursuri pentru a ști cum să se descurce în domeniul antreprenorial și cum să facă pâine. Le mai trebuia un sediu.

Au găsit o grădiniță dezafectată, la marginea drumului care duce către Ștefănești, un orășel situat chiar la graniță. Cu fonduri de la Primărie, dar și cu bani împrumutați au reușit să-l renoveze și să-l transforme într-o brutărie în toată regula. „În mediul rural este o afacere care merge fiindcă toată lumea mănâncă pâine, cozonaci, colaci și plăcinte. Atât la ocazii, dar și pentru consumul de zi cu zi. Am făcut cursuri de antreprenoriat, am învățat pas cu pas”, preciza Loredana Pădureț-Nechifor.

Pâine sută la sută naturală și o șansă pentru sătenii fără loc de muncă

Ideea de a face o brutărie se potrivește de minune zonei. Și asta în condițiile în care Trușeștiul are o tradiție aparte în coacerea pâinii tradiționale. Fiind o întreprindere socială, soții Pădureț-Nechifor s-au gândit să dea o șansă în primul rând oamenilor din comunitate, care se confruntau cu lipsa locurilor de muncă și a veniturilor reduse. „Aici sunt angajate persoane din mediul rural, sunt femei din mediul rural care lucrează pe partea de brutărie, tot ce înseamnă producție, și bineînțeles fără experiență. Ne-am dorit să formăm aici oamenii, să le dăm o șansă pentru un loc de muncă”, precizează Petru Pădureț-Nechifor.

Primul „maestru-pitar” a fost Nea Ghiță, un om cu o experiență aparte în domeniul panificației. Până la pensionare, în pragul vârstei de 70 de ani, nea Ghiță i-a învățat pe toți rețete și o întreagă tehnologie. Din păcate primul „maestru-pitar” a plecat dintre cei vii, în urmă cu câțiva ani. Lecția a fost însă predată și continuată cu mult sârg de sătence dornice de muncă.

În primul rând casnice, fără experiență și care căutau de multe ori cu disperare un loc de muncă. În momentul de față sunt cinci angajați, adică trei brutărese, un fochist pentru cuptorul de lemne dar și un om cu transportul. Anca Rusu, o casnică nevoită să-și întrețină familia după ce soțul a ajuns să aibă probleme de sănătate, a devenit om de bază la brutărie. Știe să facă toate sortimentele și chiar reușește să le învețe chiar și pe angajatele noi. „Cuptorul de basm” a reprezentat o șansă nesperată de care vrea să profite la maxim.

„Pentru mine a fost foarte important. Este primul meu loc de muncă. Am fost casnică. Soțul meu a lucrat pe șantier, dar după niște probleme de sănătate a fost nevoit să rămână acasă. Iar eu a trebuit să caut ceva de muncă. Am găsit înțelegere, am fost acceptată aici. Mi-a fost greu la început pentru că nu aveam niciun fel de experiență. Sper să nu trădez niciodată încrederea pe care mi-au dat-o”, mărturisește săteanca.

Anca împreună cu Veronica, colega ei începătoare, fac pâini din ingrediente sută la sută naturale, coapte în cuptor cu lemne, după modelul celor care pot fi găsite doar în cuhniile mănăstirești. „Nu facem foarte multe produse, dar ceea ce facem realizăm cu multă responsabilitate, natural sută la sută. Facem pâini la 500 de grame și la un kilogram. Dar și plăcinte, brânzoaice, croissante”, spune botoșăneanca.

Sprijin pentru sute de oameni

Produsele brutăriei sunt foarte apreciate. Atât de localnici, dar și de oamenii din județ. Pâinea de la Trușești ajunge până în magazinele din municipiile Botoșani și Dorohoi. Zilnic, numeroși clienți, vin la gemulețul brutăriei și cumpără plăcinte și pâine. „De când s-a deschis numai de aici cumpăr pâine. Este foarte bună. Ca cea de altădată. Îmi aduce aminte de copilărie”, spune un sătean venit să se aprovizioneze.

Întregul profit al brutăriei este utilizat în comunitate. Adică toți banii sunt folosiți pentru cauze umanitare și educaționale. „Avem programe pentru copii, un program after-school pentru copiii care întâmpină dificultăți școlare. Adică găsim profesori pentru a-i sprijini la lecții. Ne ocupăm și de vârstnici, avem 15 bătrâni din comuna Trușești, cărora le donăm pâine și produse din patiserie. Dar avem și alte acțiuni la nivel de comunitate. Avem un centru de voluntariat, am contribuit prin programe pentru înfrumusețarea comunei, dar am derulat și proiecte pentru protejarea mediului”, adaugă Petru. Sunt sute de săteni ajutați să găsească o rază de speranță.