Interviu cu Victor Armăşelu, Samsung, despre noile serii de televizoare smart și tendințele pieței

Samsung a prezentat în România noua gamă de televizoare smart, seriile Neo QLED, OLED și Lifestyle. Despre noile televizoare, inovații și tendințe în segment am discutat cu Victor Armăşelu, Vice-Presedinte Samsung Electronics Romania și Bulgaria.

Victor Armăşelu s-a alăturat echipei Samsung Electronics România în 2012, ocupand succesiv pozitii in top management, iar din 2022, a fost numit Vice-Presedinte Samsung Electronics Romania.

Care sunt principalele inovații aduse de noile serii de televizoare Neo QLED, OLED lansate anul acesta?

Pe partea de procesare a imaginii și de control al luminii aș mentiona seria QN95C din gama Neo QLED, care beneficiază anul acesta de o creștere semnificativă a numărului de zone de diming și încorporează auto HDR Remastering, având și capacități de Gaming avansate, cu 4 porturi HDMI cu suport 4K/144Hz, rată variabilă de refresh și Freesync Premium Pro. Sunetul 4.2.2 beneficiază de OTS+, cu 70W și Dolby Atmos. O noutate este că această gamă Samsung OLED se extinde semnificativ, acum avem 2 serii diferite, fiecare cu diagonale de 55”, 65” și 77” – alte modele OLED urmând să apară în a doua jumatăte a anului.

De menționat OLED S95C, cu îmbunătățiri spectaculoase a luminanței, mai mare cu până la 30% față de anul trecut, atingând la maxim chiar și 1,300niți. Pe partea de sunet, aș menționa, printre alte noutăți, faptul că Adaptive Sound Pro se regăsește acum pe toate televizoarele din seria 2023; este o tehnologie care modifică setările de sunet în funcție de arhitectura interioară a încăperii sau de zgomotele ambientale, compensând pentru o experiență auditivă de calitate.

Cu ce a venit nou gama Lifestyle 2023?

Pentru cei pasionați de artă și care își doresc să o aibă mai aproape, gama de televizoare Samsung Lifestyle 2023 vine cu alternative pentru cele mai sofisticate gusturi. Cu ajutorul televizorului The Frame (ecrane de la 32” la 75”) îți poți transforma casa într-o galerie de arta cu optiunea “Art Mode” – acum și mai spectaculoasă, datorită ecranului special mat, care elimină reflexiile luminii ambientale.

Continuăm cu mai multe opțiuni de culoare a carcasei pentru The Serif, televizorul cu design creat de artistul francez Bouroullecs. Și nu am cum să nu menționez The Freestyle, video-proiectorul nostru vedetă, cu ajutorul căruia orice spațiu poate deveni un „ecran”. The Freestyle este portabil (doar 850 grame) și versatil, potrivit pentru a fi vedeta unei petreceri ad-hoc sau în concedii și călătorii.

Cum credeți că vor fi primite noile modele de televizoare pe piața din România? Ce așteptări aveți în comparație cu vânzările de anul trecut?

În contextul economic, financiar și geopolitic mai puțin favorabil, piața de televizoare a avut un ușor recul anul trecut, scăzând cu aproximativ 3% atât în cantitate cât și în valoare. Numărul total de unități vândute a fost de aproape 1,3M. Din totalul achizițiilor de televizoare de anul trecut, aproape de 45% au fost Samsung. Pe de altă parte, în trimestrul unu al acestui an, piața este într-o ușoară creștere, cu +4% în cantitate și 1% în valoare. Se constată o creștere accelerată în zona diagonalelor mai mari și a segmentului de preț de peste 500 euro, iar diagonala medie se apropie deja de 50”.

Cum se evidențiază tehnologia Samsung în noile modele de televizoare comparativ cu alte branduri din industrie?

Conceptul „Screens Everywhere” (ecrane peste tot), lansat în 2022, se completează cu cel din 2023 „Calm Technology” (tehnologie fara stress) și descriu filozofia Samsung: noi ne dorim să oferim ecrane pentru fiecare utilizator, configurate nevoilor și așteptărilor sale, și pe care să le poate utiliza cu ușurință, fără a necesita eforturi sau cunoștințe speciale.

Ecranele noastre, pe tot ciclul lor de viață, - de la concept, producție, utilizare și apoi reciclare – sunt gândite fie cât mai prietenoase cu mediul – doar pentru a da un singur exemplu, reconfigurând modul de producție și ambalare, prin utilizarea materialelor reciclate, prin eliminarea bateriilor telecomenzilor, Samsung a redus în ultimii 12 ani consumul mediu per unitatea produsă cu 32%, echivalentul a unei reduceri cu 301 milioane de tone de gaze cu efect de seră.

Gama de ecrane Samsung acoperă practic tot în materie de dimensiune (de la 32” la 110”), tehnologie ecran (LED, mini-LED, micro-LED, OLED, proiectoare), design (gama Lifestyle, design minimalist).

Citește și: Monitorizarea temperaturii corpului în timpul menstruației disponibilă pe seria Samsung Galaxy Watch5

Ecranele Samsung fac parte dintr-un ecosistem complex prin aplicația SmartThings și permit conectivitatea cu orice dispozitiv care respectă standardul Matter (protocolul internațional pentru dispozitivele smart).

Ce strategie are Samsung pentru a-și menține poziția pe piața televizoarelor și pentru a se adapta la nevoile în continuă schimbare ale consumatorilor?

Tehnologia evoluează constant și consumatorul este „bombardat” cu informații și specificații, suntem copleșiți de numărul de dispozitive din jurul nostru. Pentru că suntem de 17 ani consecutivi liderul global pe segmentul televizoarelor, ne întrebăm permanent: cum putem simplifica experiența consumatorilor noștri?

Pentru a răspunde acestor întrebări, ne concentrăm pe a identifica nevoi reale și a găsi soluții pentru acestea înainte chiar ca utilizatorii noștri să le conștientizeze. De aceea, în spiritul “Calm Tech”, filozofia noastra lansata in 2023, noile televizoare Samsung duc conectivitatea la nivelul următor prin ecosistemul aplicatiei SmartThings, care permite interactiunea instantanee cu celelalte dispozitive din casă: frigiderul, mașina de spălat, telefonul.

Cum credeți că va evolua piața televizoarelor în următorii ani și cum se pregătește Samsung pentru aceste schimbări? Care sunt trendurile din acest segment?

Ce pot spune este că în prezent, Samsung a atins un nivel de maturitate tehnologică odată cu gamele de televizoare din acest an. Sigur că toate aceste tehnologii și inovații despre care am vorbit mai sus vor continua să conteze și în viitor. Oamenii vor continua să caute o experiență premium de vizionare, o calitate a imaginii fără cusur, o experiență completă din punct de vedere al sunetului și culorilor, iar conectivitatea va rămâne un element important în alegerile consumatorilor. Tocmai de aceea, este de așteptat ca televizoarele să integreze tot mai mult tehnologia AI pentru a oferi o experiență personalizată și inteligentă utilizatorilor.

În contextul post-pandemic și al sistemului de lucru hibrid, credeți că noile televizoare Samsung pot fi utilizate și în scopuri profesionale, pentru videoconferințe sau prezentări?

Televizoarele sunt în continuare percepute ca o necesitate, mai ales după experiența pandemiei. Așteptările sunt acum ca televizoarele să aibă în continuare roluri multiple, dincolo de simpla conectare la conținutul liniar. Video on Demand, Gaming, video conferinte multiple, conectarea cu dispozitivele mobile și cu celelalte dispozitive smart (aparatură electrocasnică, sisteme de securitate etc.).

În plus, în linie cu așteptările generațiilor mai tinere, este de dorit să putem și personaliza aspectul televizorului, nu numai conținutul furnizat. De aceea, gama Samsung Lifestyle, cu Frame, Sero, Serif, Terrace, completată cu linia de proiectoare smart, este din ce în ce mai mult apreciată.

Ce sfaturi ați oferi utilizatorilor care doresc să achiziționeze un televizor Samsung?

Acum nu foarte mulți ani, dimensiunea camerei dicta dimensiunea televizorului, mai exact distanța posibilă între canapea și ecran – stateai prea aproape, deveneau evidente toate imperfecțiunile imaginii și rezulta o experiență de vizionare neplacută. Acum însă, aceste considerente nu mai sunt un criteriu, pentru că deja televizoarele cu rezoluție 4K sunt foarte accesibile, avem disponibil un conținut bogat în 4K (fie nativ, fie rezultat din algoritmii automați de îmbunătățire a imaginii), deci distanțe de vizionare de 1,5 – 2 metri sunt mai mult decât suficiente pentru a ne bucura de o imagine clară. Acest lucru, împreună cu accesibilitatea din ce în ce mai mare a tehnologiei, a permis instalarea de ecrane din ce în ce mai mari în aceleași apartamente și încăperi.

Cum să-și aleagă televizorul? În primul rând, să ia în calcul că televizorul este o achiziție pentru ani de zile, deci atunci când evaluăm prețul, trebuie să avem neapărat în vedere calitatea și fiabilitatea recunoscută a brandului, tehnologiile cât mai moderne, compatibilitatea cu alte dispozitive și mai ales calitatea și promptitudinea serviciilor de garanție și post-garanție.

Odată stabilite aceste aspecte, trebuie să plecăm de la întrebarea: „Cum voi folosi acest televizor? Unde îl voi instala? Ce fel de conținut preferat va fi afișat pe ecran?”. Doar ca exemplu: dacă sunt pasionat de filme și documentare, voi plasa televizorul în dormitor și voi urmări conținut pe una dintre rețelele de streaming video-on-demand, probabil că voi cumpăra un OLED de 55” și un sistem soundbar atașat.

Dacă – pe de altă parte – sunt pasionat de Gaming și emisiuni sportive, și plasez televizorul în sufragerie cu multă lumină ambientală, atunci probabil că voi cumpăra un Neo QLED cu un sistem de sunet cu sub-woofer. Poate părea complicat, dar avem multiple moduri de a face cele mai bune alegeri, fie din site-ul Samsung, apelând la configuratoarele și review-urile online, fie apelând la personalul specializat din magazinele partenere.