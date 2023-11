Eveniment Sameday la Hub-ul din Rudeni. Despre investiții, Easybox și Black Friday

Sameday, companie de curierat românească, parte a grupului eMAG, a organizat ieri, 2 noiembrie, o conferință și un tur de presă la centrul logistic Rudeni, aflat pe Centura Bucureștiului.

Gazde ale evenimentului au fost Lucian Băltaru, CEO și fondator al Sameday, Elena Stoica, Chief Marketing & CX Office al Sameday și Alin Abalașei, Country Manager Sameday România.

Lucian Băltaru, CEO și fondator al Sameday

Lucian Băltaru, CEO și fondator al Sameday, a spus că Sameday prioritizează relația cu clienții și se angajează să ofere servicii de curierat îmbunătățite, bazate pe feedback-ul și nevoile reale ale acestora, într-un proces continuu de dezvoltare și învățare, măsurând constant așteptările și dorințele acestora pentru a construi experiențe de livrare memorabile.

Acesta a făcut și un scurt istoric al Sameday și a spus că viziunea companiei este de a deveni cea mai populară și iubită companiei din Sudestul Europei.

În perioada 2021-2023 Sameday a investit 120 de milioane de euro, în 4 direcții de dezvoltare:

Tehnologie - software development.

Sameday a investit 20 milione euro în unul dintre cele mai bune ”coresystem”-uri din domeniul curieratului din Sudestul Europei. Întregul sistem software a fost rescris începând din 2018 și ajută la scalarea operațiunilor, atât ca număr de colete, cât și ca expansiune geografică.

Pentru că priveam Easybox-ul ca pe un dulap metalic obișnuit, mi-a atras atenția perspectiva tehnică a lui Lucian Băltaru, CEO și fondator al Sameday:

”Deși pare un dulap metalic pe care îl vedem peste tot prin țară sau prin afara țării, este de fapt un dispozitiv IoT, care înglobează extrem de multă tehnologie și efort în zona de dezvoltare software. Doar ca să vă faceți o idee, acest dulap metalic are capacitatea să se dignosticheze singur la fiecare secundă, să își verifice toate circuitele și toate sistemele. Să știe dacă o yală se defectează sau nu mai funcționează ușa, nu se deschide. Să știe dacă un controller nu mai funcționează, ecranul, sistemul de plată. Știe să-și dea restart în cazul în care are o problemă tehnică sau știe să facă automat un tichet în sistemul nostru de service, pentru că are nevoie de o intervenție. Să i se schimbe o yală sau să i se schimbe ecranul sau scannerul de coduri de bare. Știm în orice secundă temperatura de la Easybox, ce colete sunt în ele și asta ajută la consolidare. Dacă este un colet neridicat și mai vine un colet știm să le punem împreună, dacă sunt ale aceluiași client și capacitatea box-ului o permite.”

Sameday a investit în aplicația pentru curieri, pentru clienți (expeditori și destinatari) și în aplicațiile operaționale, pentru a sorta cât mai rapid și mai precis coletele.

S-au facut investiții în zona de livrare la ușă, într-un sistem software care oferă predictibilitate:

”2500 de curieri livrează între 200 și 300.000 de colete pe zi. Curierul nu se mai organizează singur, sistemul împarte coletele la cei 2500 de curieri și îi trimite să livreze pe cel mai eficient drum posibil, cea mai mică distanță și cel mai mic consum de combustibil. Procedând așa, sistemul poate să spună cu acuratețe mare la ce oră ajunge curierul la fiecare adresă. Astfel se poate trimite către client o informare cu un interval de 2 ore, de sosire a coletului la ușă. Acest model de lucru a funcționat în ultimele 2 luni și are o acuratețe de predicție de peste 92-93%."

2. Infrastructura Easybox

Sameday a investit aproape 40 de milioane de euro în acest proiect și în prezent sunt 4900 de Easybox instalate în trei țări: România, Bulgaria și Ungaria. În România sunt 3900 de Easybox-uri cu 220.000 de celule. În Ungaria sunt 700 de Easybox-uri funcționale și Sameday livrează circa 30.000 de colete pe zi. În Bulgaria sunt 400 de Easybox-uri funcționale și Sameday livrează între 13.000 și 15.000 de colete pe zi.

Proiectul are trei direcții importante:

- acoperirea geografică, s-a plecat de la un Easybox la 10.000 de locuitori și în prezent există unul la 5.000 de locuitori;

- distanța - în prezent 50% din populația României este la 10 minute de mers pe jos față de un Easybox; în București, Cluj sau alte orașe mari, distanța e mia mică de 5 minute de mers pe jos;

- numărul de box-uri ale unui Easybox și creșterea capacității, în funcție de prognoza pe următoarele luni.

54% dintre coletele livrate de Sameday în octombrie au mers către Easybox-uri. Rata de adopție ridicată a sistemului se datorează controlului pe care-l are consumatorul asupra momentului de ridicare a comenzii, faptului că nu mai depinde de livrator. Alt motiv ar fi că la Easybox coletele ajung mai repede decât la ușa consumatorului.

Pentru expeditor Easybox-ul este o metodă de livrare mai ieftină și aduce posibilitatea de a vinde online produse mai ieftine. Asta ajută e-commerce-ul să crească și să aibă o cotă mai mare din total vânzări. În România, în prezent, vânzările online au o cotă de 9-10% din totalul vânzărilor retail.

- capacitatea operațională, investiție de aproximativ 40 milioane de euro, care s-a concretizat în TIR-uri, mașini, curieri, dispozitivele curierilor (imprimantele mobile) etc. Cea mai mare parte din investiții s-a dus în depozite ca cel de la Rudeni. Compania are în regiune 7 depozite de sortare: 3 în România, 3 în Bulgaria și 1 în Ungaria. În depozite există soluții de sortare automatizate cu viteze și productivități foarte mari. Cel din spatele vorbitorilor are o capcitate de sortare de circa 17.000 de colete pe oră. Investițiile sunt în hardware, dar și software-ul care operează aceste sisteme. La acestea se adaugă costul capacității neutilizate.

- expansiune internațională, Sameday este prima companie de curierat care s-a extins în regiune. În 2020 s-a extins în Ungaria, iar în vara anului 2022 a urmat Bulgaria. Compania își dorește să construiască în regiune o infrastructură de livrarea ”fără granițe”, un serviciu care să livreze între capitalele celor 3 țări, la fel cum livrează între două orașe din România.

Adică la același cost și în același timp de livrare. Asta oferă magazinelor posibilitatea de a vinde unei populații de 35-40 de milioane locuitori fără să plaseze stocuri în fiecare țară. Compania dezvoltă un sistem operațional identic în toate țările din regiune. Serviciul ”crossboder” a fost lansat în vara lui 2022 și până la finalul anului au fost livrate 500.000 de colete din România către Ungaria și Bulgaria. În primele 9 luni din 2023 Sameday a livrat 1.500.000 de colete către Ungaria și Bulgaria și circa 120.000 de colete din aceste țări către România.

În prezent, TIR-urile Sameday petrec la granița cu Ungaria între 6 și 8 ore, pentru că România nu e în spațiul Schengen și timpul de livrare între țări a coletelor variază între 24 și 48 de ore.

Prezentarea Sameday înregistrată integral.

Elena Stoica, Chief Marketing & CX Office al Sameday

A vorbit despre relația cu consumatorul, modalitățile de a construi servicii mai bune de curierat pentru clienți și a prezentat și un studiu de piață. Studiul a fost realizat în perioada 15-31 octombrie, pe un eșantion de 800 de consumatori urbani, care au comadat cel puțin odata online în ultimele 2 luni.

Concluziile studiului:

- în 2023 Easybox-ul a devenit prima opțiune pentru comenzile online în mediul urban;

- 50% dintre clienți preferă livrarea la Easybox;

- livrarea la ușă a înregistrat o scădere de 30% față de aceeași perioadă a anului trecut;

- peste 75% dintre clienți sunt interesați de predictibilitatea livrării, de un interval orar cât mai exact;

- vor flexibilitate, spre exemplu după plasarea unei comenzi vor să aibă opțiunea de a schimba adresa de livrare sau modalitatea de plată;

- peste 86% dintre consumatorii din mediul urban au folosit cel puțin odată livrarea sau returnarea coletelor la Easybox;

- 71% dintre consumatorii din mediul urban utilizează frecvent livrarea la Easybox;

- 64% dintre consumatorii din mediul urban care își propun să comande online de Black Friday, vor alege livrarea la Easybox.

Aplicația Sameday a primit o investiție de 1 milion de euro și în primele șase săptămâni de la lansare a înregistrat peste 260.000 de descărcări.

Până în prezent, 16,5% dintre utilizatorii aplicației au folosit opțiunea de prelungire a termenului de păstrare a coletului în easybox, urmată de opțiunea de amânare a livrării sau redirecționare către un alt easybox sau adresă, preferată de peste 8% dintre utilizatorii aplicației, și urmărirea în timp real a traseului coletului.

Consumatorii preferă livrarea în locker, astfel că peste 24% dintre utilizatorii care au folosit aplicația până acum au salvat easyboxul preferat, dar și plata online, dat fiind faptul că peste 6% dintre utilizatori si-au salvat cardul în aplicație.

Aplicația urmează să aibă funcționalități noi, precum posibilitatea de a închiria un box, rating pentru curier direct în aplicație, posibilitatea de a plăti cu cardul pentru comenzile easybox și altele.

A fost lansat în versiune Beta serviciul ”Easyway”, de livrare a unui colet de la un consumator la altul prin intermediul Easybox.

Sameday a lansat în octombrie și asistentul virtual Sammy ,un chatbot care are ca obiectiv simplificarea procesului de urmărire a coletelor și simplificare comunicării dintre Sameday și clienți. În luna în care a trecut Sammsy a interacționat cu peste 40.000 de clienți.

Alin Abalașei, Country Manager Sameday România

A vorbit despre fluxul operațional al companiei, a oferit detalii despre centrele din România și date despre Black Friday.

În România Sameday are trei centre, cel de la Rudeni, unde s-a desfășurat evenimentul, unul în București și unul în Sibiu. Cel din Sibiu oferă posibilitatea acoperirii naționale în 24 de ore.

În ultimii 2 ani Sameday a investit peste 10 milioane de euro în tehnologizarea depozitelor și agențiilor. În centrul logistic Rudeni, de la inaugurare din 2019, și până în prezent, compania a investit peste 30 de milioane de euro. Depozitul e amplasat pe un teren de 180.000 de metri pătrați, are o suprafață de 22.000 de metri pătrați, 100 de rampe pentru încărcarea și descărcare coletelor. Are spații moderne pentru angajați și utilizează sisteme de sortare de ultimă generație. Capacitatea de sortare a depozitului Rudeni este de 43.000 de colete pe oră (mici și medii).

Centrul din București sortează 9000 de colete pe oră, de dimensiuni mari și medii. Centrul de la Sibiu are o suprafață de 7500 de metri pătrați și o capacitate de sortare de 24.000 de colete pe oră, mici și medii. În total, în toate cele 3 centre, Sameday dispune de o capacitate de sortare teoretică de 76.000 de colete pe oră prin 8 soluții de sortare automată.

Dintre sistemele de sortare două sunt de tip Crossbell, iar 6 de tip Push3. Dintre cele Push3, trei sortează coletele în saci și trei sunt cu sortare pe tobogan. Toate sistemele de sortare au repartizare pe 100 de destinații.

Black Friday

De Black Friday pregătirea a început în august și este un examen al capacităților de sortare și livrare. În 2023 Sameday se așteaptă la o creștere a comenzilor cu 25%, care se va traduce într-o medie zilnică de circa 500.000 de colete. Luni, pe 13 noiembrie, Sameday crede că va fi atins vârful de comenzi și că va ajunge la 600.000 de colete.

De Black Friday personalul din depozit, agenții și centre va fi suplimentat cu 45%, numărul de curieri și mașini de livrare crește cu 22%, numărul de TIR-uri va crește de la 150 la 215, programul de lucru va fi extins și se vor lucra cele două weekend-uri după BF. Pe perioada Black Friday, Sameday va desfășura și o campanie de încurajare și recompensare a celor care ridică foarte rapid coletele din Easybox, iar coletele vor staționa în Esybox maximum 36 de ore.

În clipul video turul Centrului logistic Rudeni.