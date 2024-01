CES 2024: Acer prezinta noile laptopuri Swift Go AI cu procesoare Intel Core Ultra

Acer a prezentat la CES 2024 noile laptopuri Swift Go AI cu procesoare Intel Core Ultra, actualizări la Acer Swift X 14 cu cele mai recente GPU-uri NVIDIA GeForce RTX 40 și noi platforme accelerate de inteligență artificială pentru creare de conținut, studiu și gaming.

Noutățile pe scurt:

Trei noi laptopuri Acer Swift actualizate vor fi disponibile cu noile procesoare Intel Core Ultra cu Intel AI Boost cu accelerare AI eficientă din punct de vedere energetic și GPU Intel Arc, care completează caracteristici precum Microsoft Copilot în Windows, Acer PurifiedVoice 2.0 și tehnologia de îmbunătățire video Acer PurifiedView.

Noile modele Swift Go oferă o claritate OLED ieșită din comun pe modele de 14 și 16 inci, împreună cu Intel Wi-Fi 7, noi caracteristici de utilizare și abilități îmbunătățite de inteligență artificială.

Acer Swift X 14 este proiectat cu tot ceea ce au nevoie creatorii și studenții - cu GPU până la NVIDIA GeForce RTX 4070, peste 120 de aplicații accelerate de NVIDIA RTX și drivere NVIDIA Studio preîncărcate, plus un ecran OLED de 2,8K îmbunătățit de Acer Light Sensing și verificat de Calman.

Acer și-a extins familia Swift de laptopuri subțiri și ușoare cu noile procesoare Intel Core Ultra cu prima unitate de procesare neuronală (NPU) de la Intel și capacități integrate de accelerare a inteligenței artificiale.

Laptopurile Acer Swift Go - ecrane OLED, Wi-Fi 7 și funcții AI

Verificate ca laptopuri cu platformă Intel Evo, noile Acer Swift Go 16 (SFG16-72) și Swift Go 14 (SFG14-73) sunt echipate cu noile procesoare Intel Core Ultra și GPU-uri integrate Intel Arc, oferind o combinație de performanță și autonomie de până la 12,5 ore pentru laptopul de 14 inci și de până la 10,5 ore pentru versiunea de 16 inci.

Construit pentru următorul val de calcul, utilizatorii pot accesa Copilot în Windows cu un singur click pe tasta dedicată Copilot a laptopului și pot valorifica puterea inteligenței artificiale pentru a optimiza timpul petrecut atunci când lucrează, creează și se joacă pe dispozitiv. Ambele PC-uri cu AI prezintă, de asemenea, o cameră web QHD 1440p cu TNR, rezultând o calitate video mai bună, asociată cu funcțiile de conferință Acer PurifiedView îmbunătățite de AI, inclusiv Background Blur, Automatic Framing și Eye Contact.

Camera web este completată de tehnologia Acer PurifiedVoice 2.0 cu reducere a zgomotului AI, care se asociază cu cele trei microfoane pentru a capta un sunet clar și pentru a reduce zgomotul de fond. Adăugarea tehnologiei Intel Wi-Fi 7 oferă viteze de conectare la internet de până la 2,4 ori mai rapide decât Wi-Fi 6E și menține laptopurile conectate.

Ambele modele pun în evidență șasiul din aluminiu subțire și ușor al liniei Swift, care poate fi deschis la 180 de grade. Swift Go 14 dispune de o opțiune pentru un touchpad de iluminare cu mai multe comenzi pe anumite modele, care permite comenzi media directe, precum și de un touchpad OceanGlass . De asemenea, ambele touchpad-uri au o suprafață cu 44% mai mare pentru a susține stilul de viață în mișcare și utilizarea fără mouse. Modelele Swift Go dispun acum de cea mai recentă tehnologie Intel Unison 2.0, care permite o conexiune rapidă și ușoară între laptop și dispozitivele Android sau iOS.

Noile dispozitive Swift Go dispun de ecrane OLED vibrante, bogate în culori, cu o luminozitate maximă de 500 de niți, o gamă de culori DCI-P3 de 100% și certificare DisplayHDR True Black 500. Imaginile sunt vii și detaliate pe ecranul OLED 3,2K de 16 inci al modelului Swift Go 16, cu o rezoluție de 3200 x 2000 și o rată de refresh de 120 Hz, în timp ce Swift Go 14 are un ecran OLED 2,8K de 14 inci, cu rezoluție de 2880 x 1800 și o rată de refresh de 90 Hz. Ambele modele includ certificarea TÜV Rheinland Eyesafe display pentru a ajuta la reducerea efectelor oboselii oculare. În plus, acestea dispun de opțiunea de afișare a ecranului tactil WUXGA pentru a permite introducerea prin atingere și cu stylus, utilă pentru luarea de notițe și schițe.

Laptopurile Swift Go suportă acum până la 32 GB de memorie LPDDR5X și până la un SSD PCIe Gen 4 de 2 TB cu sloturi duble. În cele din urmă, dispozitivele dispun de cea mai recentă selecție de porturi pentru conectarea la periferice și ecrane externe, inclusiv porturi USB Type-C duble cu Thunderbolt 4 - ambele oferind încărcare rapidă, un port USB Type-A cu încărcare offline, HDMI 2.1 și un cititor de carduri microSD. Laptopurile includ, de asemenea, Bluetooth LE Audio pentru un sistem audio wireless îmbunătățit.

Acer Swift X 14 - PC AI cu ecran verificat Calman

Noul Acer Swift X 14 (SFX14-72G) dispune de procesoare Intel Core Ultra, grafică NVIDIA GeForce RTX 40 și un nou panou OLED 2,8K verificat de Calman. Echipat cu noile procesoare Intel Core Ultra din seria H și cu GPU până la NVIDIA GeForce RTX 4070, laptopul permite fluxuri de lucru mai rapide, îmbunătățite de inteligența artificială, pentru streaming live, editare video și randare 3D.

Tehnologia NVIDIA DLSS 3.5 aduce Ray Tracing bazat pe inteligență artificială pentru efecte de iluminare și rezoluție îmbunătățite în jocurile și aplicațiile cu grafică intensă. În plus, Swift X 14 este validat de NVIDIA Studio, optimizat cu driverele NVIDIA Studio preinstalate și include Copilot în Windows încorporat (cu o tastă Copilot dedicată) care valorifică puterea inteligenței artificiale.

Afișajul OLED de 14,5 inchi 2,8K verificat de Calman asigură o acuratețe ridicată a culorilor cu Delta E<2 în animații, fotografii și clipuri video. Culorile îndrăznețe se combină cu o claritate ridicată pe afișajul OLED datorită capacităților sale 100% DCI-P3, a clasificării de contrast ridicat și a luminozității de vârf de 500 de niți cu certificare VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Ecranul dispune de tehnologia Acer Light Sensing, care adaptează în mod activ temperatura de culoare și luminozitatea pentru a reflecta condițiile de iluminare. În cele din urmă, rata de reîmprospătare a cadrelor de 120 Hz asigură experiențe de vizionare video fluide.

Pe lângă creare de conținut, Swift X 14 este pregătit pentru productivitate, pentru a ajuta la îndeplinirea sarcinilor de lucru și școlare. Conferințele se desfășoară fără probleme și sunt eficiente cu ajutorul combinației dintre o cameră web FHD care dispune de reducerea temporală a zgomotului (TNR) activată de AI, precum și de Acer PurifiedView și PurifiedVoice 2.0 cu tehnologia AI Noise Reduction, cu trei microfoane pentru o captură audio îmbunătățită și o claritate vizuală și audio ridicată.

Cele mai noi porturi și conectivitate - două porturi USB Type-C, un port HDMI 2.1 și un cititor de carduri MicroSD, precum și Wi-Fi 6E și Bluetooth LE Audio - mențin dispozitivele funcționale și conectate, în timp ce un ventilator mare, două conducte de căldură din cupru D6 și o tastatură cu intrare de aer dedicată - ajută la menținerea răcoroasă a laptopului. Swift X 14 este, de asemenea, bine echipat cu până la 32 GB de memorie LPDDR5X și până la 1 TB PCIe Gen 4 SSD.

Prețuri și disponibilitate

Acer Swift Go 16 (SFG16-72/T) va fi disponibil în EMEA din februarie, la prețuri începând cu 1.149 euro.

Acer Swift Go 14 (SFG14-73/T) va fi disponibil în EMEA din februarie, la prețuri începând cu 1.099 euro.

Acer Swift X 14 (SFX14-72G) va fi disponibil în EMEA din februarie, la prețuri începând cu 1.799 euro.