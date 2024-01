CES 2024: Acer lansează un laptop ecologic performant și laptopuri pentru acasă

Acer a anunțat noi completări la linia de laptopuri Aspire, prezentând la CES 2024 o gamă extinsă de opțiuni de performanță și design pentru a susține nevoile de calcul de zi cu zi.

Aspire Vero 16 este cel mai recent model din linia de produse Vero, echipat cu noile procesoare Intel Core Ultra cu Intel AI Boost și compatibilitate Wi-Fi 7. Acer s-a angajat să asigure neutralitatea emisiilor de carbon pentru Aspire Vero 16, urmând standardele internaționale pentru calcularea amprentei de carbon și a neutralității emisiilor de carbon. În fiecare etapă a ciclului de viață a dispozitivului se iau măsuri pentru a minimiza amprenta de carbon, iar apoi, se vor aplica credite de carbon pentru a atinge neutralitatea în materie. Laptopul Intel Evo Edition a crescut utilizarea materialelor reciclate post-consum (PCR) pe șasiu, dublând-o pe cea a modelului din 2021.

Noile laptopuri Acer Aspire Go 15 și Aspire Go 14 au scopul de a sprijini utilizarea zilnică, dispunând de procesoare Intel Core i3 N-Series, capacitate de memorie sporită, periferice cu funcții complete și tehnologia Acer PurifiedVoice, în timp ce Aspire Go 14 include, de asemenea, o opțiune de procesor AMD Ryzen seria 7000. Noile dispozitive Aspire vin cu cea mai recentă tehnologie bazată pe inteligență artificială; un companion inteligent AI cu Copilot în Windows și acces rapid prin intermediul unei taste Copilot dedicate, împreună cu Acer PurifiedVoice pentru videoconferințe clare.

Aspire Vero 16: PC cu AI, neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon

Combinând un design nou și cele mai recente caracteristici de colaborare, Acer Aspire Vero 16 (AV16-51P) este creat pentru cei care caută o alegere eco-conștientă, fără a sacrifica performanța. Laptopul Intel Evo Edition este echipat cu procesoare Intel Core Ultra 7 cu Intel AI Boost pentru a oferi productivitate și autonomie de până la 10,5 ore cu o singură încărcare.

Livrat cu Copilot în Windows, acesta utilizează inteligența artificială generativă centralizată a aplicației pentru a asista în mod inteligent utilizatorii în navigarea cu ușurință între dispozitivele lor, ajutând la economisirea timpului și a efortului atunci când lucrează, creează sau se joacă. Imaginile video și audio clare sunt furnizate de camera web QHD 1440p a PC-ului AI, cu Acer PurifiedVoice asistat de AI pentru a rămâne departe de zgomotul nedorit în timpul conferințelor. Laptopul cu Windows 11 este echipat, de asemenea, cu 16 GB de memorie LPDDR5 și suportă până la 2 TB de stocare upgradabilă dual PCIe Gen 4 pe SSD.

Laptopul Aspire Vero 16 are o suprafața netedă, finisată, în culoarea Cobblestone Gray. Textura tactilă a șasiului nu conține compuși organici volatili, vopsea sau aditivi și este realizată cu 60% material PCR, ceea ce duce la mai puține emisii de CO2 în timpul producției. Caracteristicile ecologice ale modelului Aspire Vero 16 sunt completate de un touchpad OceanGlass realizat din plastic provenit din oceane, este livrat în ambalaje 100% reciclate și este prevăzut cu înregistrare EPEAT Gold, ceea ce îl face o alegere potrivită pentru utilizatorii care doresc să își aducă contribuția la protecția mediului.

Ecranul WQXGA (2560 x 1600) de 16 inci al dispozitivului, cu un raport de aspect 16:10 și margini subțiri, este potrivit pentru muncă sau divertisment deoarece acoperă 100% din spațiul de culoare sRGB și este disponibil cu o opțiune de ecran tactil WUXGA. Utilizatorii pot face streaming, pot lucra și se pot conectaîn orice locație cu ajutorul compatibilității Wi-Fi 7 și a unei selecții de caracteristici de conectivitate, cum ar fi Bluetooth LE Audio, două porturi USB Type-C (Thunderbolt 4 și USB 4) și un port HDMI 2.1. De asemenea, Aspire Vero 16 este dotat cu o serie de aplicații inteligente, inclusiv aplicația AcerSense pentru a gestiona consumul de baterie, economisirea energiei și modurile de performanță ale laptopului, în timp ce Intel Unison 2.0 integrează diferite dispozitive și sisteme de operare într-un singur ecran pentru o productivitate fără întreruperi.

Laptopuri Aspire Go

Noile laptopuri Aspire Go sunt dispozitive bine echipate pentru uz casnic, familii și studenți care caută un raport calitate-preț și performanțe ridicate, cu toate elementele esențiale necesare pentru a rămâne conectați și productivi. Modelele Aspire Go 15 (AG15-31P) și Aspire Go 14 (AG14-31P) sunt echipate cu procesoare Intel Core i3 N-Series, în timp ce Aspire Go 14 (AG14-21P) poate fi echipat și cu procesoarele AMD Ryzen 7000 Series, alături de o autonomie de până la 10 ore a bateriei la toate modelele. De asemenea, fiecare model este dotat cu până la 16 GB de memorie RAM LPDDR5 și SSD M.2 PCIe Gen3 de până la 1 TB.

Cu design cu rame înguste și raport de aspect de până la 16:10, laptopurile Aspire Go oferă spații de vizualizare mari și imagini de înaltă rezoluție pe panoul WUXGA al modelului Aspire Go 14 și pe ecranul FHD al modelului Aspire Go 15. Dispozitivele sunt integrate cu Copilot în Windows, oferind o mai mare ușurință de utilizare și asistență utilizatorilor atunci când execută sarcini și utilizează aplicațiile de pe dispozitivele lor, cu un singur click pe tasta dedicată Copilot.

Apelurile video de pe dispozitive sunt îmbunătățite cu soluția TNR de la Acer pentru o mai bună claritate a imaginii, chiar și în condiții de iluminare slabă, în timp ce Acer PurifiedVoice AI Noise Reduction și microfoanele digitale duble asigură că vocile sunt captate cu precizie. AcerSense este o soluție potrivită pentru optimizarea spațiului de stocare și monitorizarea aplicațiilor, în timp ce conectivitatea Wi-Fi 6 ajută la reducerea la minimum a buffering-ului în timpul apelurilor video și al transmiterii de filme.

Toate noile modele Aspire Go dispun, de asemenea, de Acer BlueLightShield pentru a ajuta la protejarea ochilor în timpul perioadelor de vizionare prelungite. Aspire Go 15 și Aspire Go 14 vin cu mai multe caracteristici ecologice, deoarece încorporează materiale reciclabile în capacul și ambalajul lor și beneficiază de înregistrarea Energy Star și EPEAT Silver.

Prețuri și disponibilitate

Acer Aspire Vero 16 (AV16-51P) va fi disponibil în EMEA din luna martie, la prețuri începând cu 1199 euro.

Acer Aspire Go 15 (AG15-31P) va fi disponibil în EMEA din luna februarie, la prețuri începând cu 529 euro.

Acer Aspire Go 14 (procesor Intel) (AG14-31P) va fi disponibil în EMEA din luna martie, la prețuri începând cu 549 euro.

Acer Aspire Go 14 (procesor AMD) (AG14-21P) va fi disponibil în EMEA din luna martie, la prețuri începând cu 649 euro.