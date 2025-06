10 iunie: Ziua în care Aurel Vlaicu a câștigat premiul I la mitingul aviatic de la Aspern

La mitingul aviatic de la Aspern, Aurel Vlaicu a învins piloți celebri, obținând premii importante și aplauzele unei Europe fascinate de zbor.

1912 – Aurel Vlaicu a fost premiat la Aspern

La data de 10 iunie 1912, Aurel Vlaicu a participat la prestigiosul miting aviatic de la Aspern, lângă Viena, un eveniment internațional la care au luat parte piloți de renume din Europa. Pilotul român s-a remarcat în proba de aruncare a proiectilului la țintă, unde a câștigat premiul I, reușind o precizie remarcabilă de la o înălțime de 300 de metri.

Vlaicu a obținut și premiul al II-lea la proba de aterizare la punct fix, consolidându-și astfel reputația internațională. Mitingul a reprezentat o etapă importantă în recunoașterea talentului său ca inventator și pilot, într-o perioadă în care aviația era abia la începuturile sale.

1944 – Masacrul de la Oradour-sur-Glane

La data de 10 iunie 1944, în contextul celui de-Al Doilea Război Mondial, trupele Waffen-SS ale Germaniei naziste au comis un masacru brutal în satul francez Oradour-sur-Glane. În doar câteva ore, 643 de civili – inclusiv femei și copii – au fost uciși, majoritatea arși de vii în biserică sau împușcați.

Masacrul a fost justificat de naziști ca represalii împotriva Rezistenței franceze, deși satul nu era implicat direct în acțiuni partizane. Satul a fost lăsat în ruine ca memorial permanent, devenind simbol al atrocităților comise de regimul nazist în Europa.

1967 – Sfârșitul Războiului de Șase Zile

La data de 10 iunie 1967, s-a încheiat oficial Războiul de Șase Zile, conflictul fulgerător care a opus Israelul unei coaliții arabe formate din Egipt, Siria și Iordania. Israelul a obținut o victorie decisivă, reușind să ocupe Sinaiul, Fâșia Gaza, Cisiordania, Ierusalimul de Est și Înălțimile Golan.

Conflictul a schimbat dramatic echilibrul geopolitic din Orientul Mijlociu și a generat tensiuni pe termen lung. Războiul a dus la creșterea influenței Israelului, dar și la consolidarea mișcărilor palestiniene, punând bazele conflictelor recurente care aveau să urmeze în regiune.

1970 – S-a născut Loredana Groza

La data de 10 iunie 1970, s-a născut Loredana Groza, una dintre cele mai influente artiste din muzica românească. A debutat în anii ’80 și s-a remarcat rapid prin stilul nonconformist, voce puternică și prezență scenică aparte.

De-a lungul carierei, Loredana a experimentat genuri variate, de la muzică pop, rock și dance, la folclor și operă urbană. Este considerată o artistă inovatoare și una dintre figurile centrale ale transformării industriei muzicale din România post-comunistă.

2004 – A murit Ray Charles

La data de 10 iunie 2004, a încetat din viață Ray Charles, legendar cântăreț și pianist american, considerat un pionier al muzicii soul. Născut în 1930, Ray Charles a fost orb din copilărie, dar acest lucru nu l-a împiedicat să revoluționeze muzica americană prin fuziunea gospelului cu jazzul, bluesul și R&B-ul.

Cu o carieră de peste 50 de ani, Ray Charles a influențat generații întregi de artiști și a fost distins cu numeroase premii, inclusiv multiple Grammy. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără „Hit the Road Jack”, „Georgia on My Mind” și „What’d I Say”.