Benq GV30, videoproiector portabil HD de vacanță [TECH REVIEW]

Benq GV30 este un videoproiector portabil HD, care poate fi folosit și ca boxă bluetooth, potrivit pentru vacanțe și petreceri.

Un lucru care mi-a plăcut la prima utilizare este suportul pe care este așezat. Extrem de simplu, dar care permite poziționarea ușoară în orice unghi ai nevoie. Am testat suficiente videoproiectoare ca să apreciez acest aspect. La altele am recurs la numeroase artificii pentru a obține unghiul dorit: cărți sau telefoane puse sub ele, urcate pe scaune mici etc.

Înainte de a trece mai departe iată unboxing-ul lui Benq GV30 și o privire asupra dispozitivului din toate unghiurile.

Geanta de transport, în forrma unei valize de călătorie, conține: proiectorul, suportul, telecomanda, cablul de alimentare și manual de utilizare.

Benq GV30 are o formă aproximativ rotundă cu boxele plasate lateral și proiectorul pe o latură dreaptă. Deasupra are 4 butoane: pornit/oprit, Bluetooth și cele de volum. Tot acolo se află și un sistem simplu de prindere din piele. Lateral dreapta are porturile: 1xHDMI, 1xUSBC (Display-port), audio 3.5mm Mini Jack și mufa de încărcare.

Dimensiunile proiectorului sunt 120.0mmx195.8mmx185.0mm și greutatea de 1.6 kg.

Specificații Benq GV30: lampă LED, sistem de proiecție DLP, rezoluție 1280 x 720, format 16:9, contrast dinamic 100000:1, luminozitate imagine 300 lm, diagonala minimă 30 inci, diagonala maximă 100 inci, 24-bit (16.7 milioane de culori). Stocare 16GB, memorie RAM 2GB. Sistemul de operare este Android 10 (TV).

Proiectorul are o baterie Li-ion cu o capacitate de 4800 mAh. Benq recomandă ca la prima utilizare proiectorul să fie ținut 3 ore în priză. Pentru că nu l-am folosit în deplasare, a stat doar conectat la priză, așa că nu știu cât ține bateria. Am citit că în jur de 2 ore și jumătate.

→ Imaginea 1/3: BENQ GV30 (1) jpg

Benq GV30 are o telecomandă micuță din care poți face absolut tot ceea ce ai nevoie.

L-am testat ca boxă (difuzoare 2x4W), conectat la smartphone și ca proiector. La pornire Benq GV30 ajustează singur dimensiunea imaginii și focusul în funcție de distanța față de locul unde este proiectată imaginea. Mi-a cerut un update de 700 MB și l-am făcut înainte să trec mai departe.

Poți instala aplicații sau să le folosești pe cele preinstalate cum am făcut eu. Vezi în continuare câteva teste cu Benq GV30 și o incursiune prin meniuri/ setări.

Benq GV30 e un proiector HD, simplu și distractiv de utilizat, în principal pentru vacanță, dar cred că e plăcut de folosit și la petreceri cu prietenii sau familia.

La momentul publicării acestui review Benq GV30 costă în magazinele din România între 2800 lei și 4000 de lei.