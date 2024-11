Black Friday la MedLife – 40% reducere la abonamentele medicale individuale adulți și copii

Sănătatea este cea mai prețioasă resursă a noastră, iar prevenția este cheia pentru a o proteja pe termen lung. Este mult mai eficient și mai accesibil să prevenim problemele de sănătate decât să le tratăm ulterior.

În acest spirit, MedLife susține un stil de viață sănătos prin abonamentele sale medicale, care oferă acces facil la servicii de prevenție, consultații și monitorizare constantă a sănătății.

#MediciiBuni din cadrul MedLife, liderul sistemului de servicii private de sănătate din România, cu o experiență de aproape 30 de ani, le recomandă celor care vor să își protejeze sănătatea și să aibă grijă de cei dragi o ofertă specială de Black Friday. Pe 15 și 16 noiembrie 2024, beneficiați de o reducere de 40% la abonamentele medicale individuale pentru adulți și copii, valabilă pentru achizițiile online.

Abonamentele Individuale MedLife pentru adulți: nenumărate beneficii și timp scutit

Dacă ești o persoană ocupată și activă, un abonament care facilitează accesul telefonic non-stop la servicii medicale este exact ce ai nevoie. Îți poate scuti mult timp, dar și bani. Cu ajutorul unui abonament individual ai acces la clinicile și punctele de recoltare de pe întreg teritoriul țării și, în plus, beneficiezi și de un set de analize de laborator gratuite. Abonamentele individuale MedLife sunt concepute pentru a-ți oferi asistență medicală continuă și resursele necesare pentru a-ți monitoriza sănătatea. Poți profita de consultații și controale gratuite la medicină generală și medicină internă, dar și de o serie de reduceri la consultațiile oferite de medicii de excelență MedLife sau la servicii de imagistică și alte investigații medicale.

Cel mai accesibil abonament pentru adulți, RESPECT, costă doar 80 de lei pe lună, iar cel mai cuprinzător dintre acestea, RESPECT INFINIT, 490 lei pe lună, oferind acces la servicii avansate, inclusiv la tratamente specializate și investigații extinse. Abonamentele Respect, Respect Plus, Respect Optimum, Respect Infinit sunt destinate adulților cu vârste cuprinse între 18 și 65 ani, iar de Black Friday, în perioada 15-16 noiembrie, acestea pot fi achiziționate cu 40% reducere.

Abonamentele individuale pentru copii: grijă pentru cei mici, liniște pentru cei mari

Adesea părinții își fac mii de griji cu privire la starea de sănătate a copiilor, mai ales în sezonul rece când posibilitatea de a se îmbolnăvi crește. Există însă abonamentele Grijă, Grijă Plus, Grijă Infinită destinate copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani, care oferă părinților acces telefonic non-stop la servicii medicale, discount la consultații la camera de gardă – Spitalul Zăgazului, un set de analize gratuite pe an pentru cei mici (sau două, în cazul abonamentului Grijă Infinită), dar și discount la alte 18 categorii de analize de laborator, un număr de consultații sau controale gratuite pe an la pediatrie și reducere la 12 specialități medicale sau chiar acces nelimitat la acestea, în funcție de tipul de abonament ales.

Copiii au discount pentru serviciile de imagistică, dar și la schema obligatorie de vaccinare. Cel mai accesibil abonament, GRIJĂ, care include consulturi de specialitate, analize de laborator și evaluări medicale de bază costă 125 lei pe lună, iar cel mai cuprinzător, GRIJĂ INFINITĂ, care include beneficii suplimentare, cum ar fi accesul prioritar la consultații, investigații avansate și programări rapide costă 490 de lei lunar. Acestea beneficiază deopotrivă de 40% reducere de Black Friday, în perioada 15-16 noiembrie.

Abonamentele intermediare MedLife, opțiunea de mijloc

Atât pentru adulți, cât și pentru copii, există opțiunea abonamentelor intermediare, care se situează între cele mai accesibile și cele mai cuprinzătoare. Dacă în cazul celor mici Grijă Plus înseamnă 230 Ron / lună și include 12 consultații, controale gratuite pe an la pediatrie, 50% discount la 12 specialități medicale, 50% discount la alte 18 categorii de analize de laborator, până la 50% discount pentru servicii de imagistică și 50% la schema de vaccinare, în cazul adulților există 2 variante intermediare: Respect Plus la 135 Ron / lună și Respect Optimum la 230 Ron / lună – toate acestea beneficiind de 40% reducere în perioada 15-16 noiembrie.

La MedLife, fiecare pacient este tratat cu maximă atenție, respect și empatie, pentru a beneficia de o experiență medicală completă și de calitate. Indiferent de alegerea făcută, abonamentele noastre sunt gândite pentru a oferi acces rapid la servicii medicale de top, monitorizare continuă și consultații de specialitate. De Black Friday, îți oferim ocazia de a proteja sănătatea ta și a celor dragi cu o reducere de 40% la abonamentele medicale individuale pentru adulți și copii. Acesta este momentul perfect pentru a te alătura celor care au înțeles importanța prevenției și pentru a te asigura că tu și familia ta beneficiați de cele mai bune soluții pentru sănătate.

Abonamentele MedLife pot fi achiziționate cu reducerea de 40% exclusiv online, fie prin intermediul site-ului www.medlife.ro, fie din aplicația mobilă MedLife. Procesul de abonare, semnare contract și efectuare plată este simplu, intuitiv și complet online. Detalii complete despre promoție în secțiunea www.medlife.ro/shop/abonamente-individuale.