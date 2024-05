Un comportament „nepotrivit” a dus la închiderea portalului dintre Dublin și New York City, lansat acum câteva zile

Portalul din New York se află în cartierul Flatiron District din Manhattan, în timp ce portalul din Dublin este instalat în apropiere de O'Connell Street, strada principală a orașului.

La mai puțin de o săptămână de la debutul a două două perechi de portaluri publice care prezentau o transmisiune în direct între Dublin, Irlanda, și New York, „comportamentul inadecvat” în interacțiunile în timp real între oamenii din cele două orașe a determinat o închidere temporară, scrie edition.cnn.com.

Cele două „The Portals” sunt instalații rotunde, asemănătoare unor lentile, cu o legătură video 24/7 pentru a permite locuitorilor și vizitatorilor din cele două orașe să interacționeze între ei. Videoclipurile de pe rețelele de socializare au arătat oameni care arată părți ale corpului celor de pe partea cealaltă. Instalația nu include sunet.

Creatorii lor „investighează în prezent posibile soluții tehnice la comportamentul nepotrivit al unei mici minorități de persoane în fața Portalului”, potrivit unui comunicat al Primăriei din Dublin.

„Consiliul municipal din Dublin a sperat să aibă o soluție astăzi, dar, din păcate, soluția preferată, care ar fi implicat blurarea, nu a fost satisfăcătoare”, a declarat marți târziu Consiliul municipal. Echipa din spatele sculpturilor, Portals.org, analizează alte opțiuni.

Consiliul municipal a planificat să oprească transmisia în direct marți la ora locală 22.00 și a precizat că Portals.org se așteaptă să o poată porni din nou în cursul acestei săptămâni.

„Suntem încântați de cât de mulți oameni s-au bucurat de Portal de când a fost lansat săptămâna trecută”, se arată în declarație. „A devenit un fenomen global și este important de remarcat faptul că majoritatea covârșitoare a persoanelor care au interacționat cu Portalul de la Dublin s-au comportat în mod corespunzător.”

Organizatorii de la New York au subliniat, de asemenea, că comportamentul inadecvat a venit din partea unei „minorități foarte mici” de vizitatori.

„În New York, am avut un set de protocoale încă de la lansarea Portalului, inclusiv securitate la fața locului 24 de ore din 24, 7 zile din 7, și bariere pentru a împiedica oamenii să pășească pe Portal”, se arată într-o declarație a Flatiron NoMad Partnership, unul dintre organizatorii proiectului din New York.

În timp ce creatorii și partenerii lor din ambele orașe lucrează la „soluții suplimentare pentru a limita astfel de comportamente care apar în timpul transmisiunii în direct”, Portalul din New York va fi oprit pentru câteva zile, începând de marți, de la ora locală 17.00, potrivit Flatiron NoMad Partnership.

Pe partea dinspre Dublin, portalul este instalat cu fața spre strada principală a capitalei, O'Connell Street. În New York, sculptura portalului este amplasată pe Flatiron South Public Plaza, la intersecția dintre Broadway, Fifth Avenue și 23rd Street.

Portalurile sunt creația artistului lituanian Benediktas Gylys.

Intenția proiectului, potrivit lui Daithí de Róiste, primarul orașului Dublin, a fost de a extinde conexiunile globale.

„Unul dintre obiectivele mele principale în calitate de primar este de a face orașul mai incluziv. Proiectul Portals întruchipează acest lucru, reunind tehnologia, ingineria și arta pentru a aduce mai aproape comunitățile din întreaga lume și pentru a permite oamenilor să se întâlnească și să se conecteze în afara cercurilor sociale și a culturilor lor", a declarat de Róiste într-un comunicat de presă din 8 mai, în care a anunțat debutul proiectului. Lordul primar a remarcat „legătura istorică și culturală profundă” dintre cele două orașe.

În luna iulie, Dublin se așteaptă să se conecteze la destinații din Polonia, Brazilia și Lituania, potrivit comunicatului lui de Róiste.

„Îi încurajez pe locuitorii din Dublin și pe vizitatorii orașului să vină și să interacționeze cu sculptura și să extindă un bun venit irlandez și bunăvoința orașelor din întreaga lume”, se arată în declarația lui de Róiste din 8 mai.

De Róiste a declarat că proiectul portalurilor face parte din evenimentele programate pentru a coincide cu desemnarea Dublinului drept Capitală europeană a turismului inteligent în 2024.

Înfrățirea dintre Dublin și New York nu este prima punte în timp real între orașe prin intermediul acestor sculpturi.

Primul Portals, potrivit site-ului organizației, a legat Vilnius, Lituania, de Lublin, Polonia, în 2021.