Povestea tripleților care s-au născut la 5 ani distanță. Cum a fost posibil: „Nu știam ce să facem”

O mamă care s-a luptat cu infertilitatea timp de un deceniu a născut, în sfârșit tripleți, dar la distanță de 5 ani unul de celălalt. Colleen Hapney, în vârstă de 30 de ani, și soțul ei, Pete, în vârstă de 33 de ani, aproape că renunțaseră la speranța de a avea copii după 10 ani de încercări.

Femeia a avut de-a lungul anilor, 8 cicluri de fertilizare in vitro, scrie Mirror.

Acum, mama de tripleți născuți la cinci ani distanță unul de celălalt, care a crezut că nu va avea niciodată copii, i-a îndemnat pe ceilalți care se confruntă cu probleme de fertilitate să nu-și piardă speranța.

Colleen Hapney și soțul ei, Pete, au încercat timp de 10 ani aibă un copil, înainte de a avea în cele din urmă o fiică. Phoebe-Grace s-a născut în 2018, înainte ca gemenii lor să urmeze anul trecut. Cuplul a fost aproape de a renunța la visul lor de a avea copii, după 8 runde de fertilizare in vitro și, în mod tragic, 2 avorturi spontane.

Diagnosticată cu sindromul ovarelor polichistice

Femeia de 30 de ani a vorbit acum cu curaj despre luptele ei, în încercarea de a oferi speranță celor care doresc să aibă un copil. Cei doi, din Plymouth, au descoperit pentru prima dată că au probleme de fertilitate după doi ani de încercări, înainte ca Colleen să fie diagnosticată cu sindromul ovarelor polichistice (SOPC).

Curând a devenit evident că aveau nevoie de ajutor pentru a avea un copil, dar nu îl puteau obține de la NHS. Colleen a spus: „Am avut inima frântă, știam că FIV este costisitoare, dar era singura noastră cale".

Recuperararea a durat luni de zile

După ani de zile în care au încercat să întemeieze o familie, Colleen și Pete au decis să zboare în Cipru pentru un tratament privat de fertilizare in vitro. Dar, din păcate, tratamentul costisitor nu a funcționat. Nu au renunțat și au continuat să încerce FIV în Țara Galilor în 2016, dar Colleen s-a îmbolnăvit grav.

„Am făcut FIV, dar am fost foarte nefericită și am dezvoltat OHSS sever, care aproape m-a ucis, ceea ce a însemnat că nu am putut face un transfer de embrioni și a trebuit să înghețăm toți embrionii, pe 22 noiembrie 2016. A durat luni de zile să ne recuperăm și am avut primul transfer de embrioni în martie 2017, care a fost un ciclu eșuat, embrionul nu s-a implantat și a fost o altă durere, după ani de bătăi de cap."

A adus pe lume o fetiță, în 2018

Dar situația disperată a luat o întorsătură pozitivă, în august 2017. Au mai încercat încă o dată și au primit vestea pe care o așteptau. Phoebe-Grace s-a născut în aprilie 2018. Deși a fost greu, Colleen și Pete încă își doreau să îi ofere lui Phoebe-Grace un frate sau o soră, având patru embrioni rămași pe care îi puteau folosi.

Au încercat de 2 ori, dar a suferit, de fiecare dată, avorturi spontane. Cu doar 2 embrioni rămași, părea că nu vor mai avea o altă șansă de a-și mări familia.

„Am fost atât de binecuvântați cu fiica noastră, dar după atâtea eșecuri și avorturi spontane nu știam ce să facem și am încercat totul - toate medicamentele, suplimentele și terapiile alternative, dar fără succes."

„A fost o sarcină terifiantă”

După ce a încercat din răsputeri să mai aibă încă un copil, Colleen a primit în sfârșit o veste bună când a aflat că este însărcinată. A fost foarte nervoasă la primul control, dar a aflat că ambii ei bebeluși erau în creștere.

„A fost o sarcină terifiantă, nu m-am entuziasmat, mă așteptam la ce era mai rău tot timpul și încercam să mă opresc să nu mă bucur, pentru că nu mai puteam suporta durerea”, a povestit femeia. Dar totul s-a dovedit a fi bine, iar în aprilie 2023, ea a născut băieți gemeni pe nume Perseus și Elijah.

Apoi, medicii au făcut o descoperire uimitoare. Aceștia au spus că gemenii și sora lor Phoebe-Grace, care s-a născut în 2018, sunt de fapt tripleți. Acest lucru a derutat-o pe Colleen, dar specialiștii i i-au spus că toți cei trei copii s-au dezvoltat ca embrioni în aceeași zi, în noiembrie 2016.

Acest lucru înseamnă că sunt tripleți, chiar dacă s-au născut la mai mult de 5 ani distanță.