Romina Gingașu, soția șefului Ferrari, detaliile ascunse despre începutul relației: „La prima întâlnire mi-a făcut un test”

Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, a oferit recent detalii inedite despre începutul relației cu șeful celebrului producător de mașini de lux. Prima întâlnire dintre cei doi a fost una de-a dreptul memorabilă. Ea a dezvăluit testul pe care miliardarul i l-a pus în aplicare.

Povestea de dragoste dintre cei doi a început la Monza. Românca și marele afacerist s-au întâlnit, inițial, în scop profesional. Mai exact, Romina încerca să îi vândă un avion privat lui Piero Ferrari. Se pare că tentativa inițială a fost respinsă, dar acest refuz a deschis calea către o altfel de întâlnire.

„Am încercat 6 luni de zile să-i vând un avion și m-a refuzat. După multe refuzuri, m-a invitat la cină. La prima întâlnire mi-a făcut un test. Piero m-a întrebat ce părere am despre situația lui”, a povestit Romina, la postul de radio Digi FM, citată de GSP.

O viață la care „nici nu visase”

Momentul a fost punctul de pornire al unei relații care durează deja de 7 ani.

„Am zis că banii aduc un confort și atât, în rest, suntem oameni”, a subliniat ea.

În cadrul interviului, Romina a vorbit și despre procesul de adaptare la stilul de viață al lui Piero Ferrari.

„Mi-a fost greu la început lângă Piero și cu stilul lui de viață, însă a durat cam 3-4 ani să mă acomodez. La început nici nu aveam garderoba pentru ce întâlniri avea el. Eu eram mereu în sacou și cămașă și Ferrari mi-a deschis o lume la care nici nu visam. Și îi mulțumesc pentru asta”, a mai spus ea, plină de recunoștință.

Legătura cu România

Despre legătura lor cu România, Romina a dezvăluit: „Vine în fiecare lună (n.r.- în România). Îi place, are prieteni. România este diferită de Italia. Ne place să venim pentru câteva zile. Totul aici (n.r.- în Italia) este despre Ferrari, ne deconectăm puțin.”

Romina Gingașu a vorbit și despre alegerea de a fi alături de cineva mai în vârstă decât ea, subliniind că această decizie a fost influențată de perioada sa la Academia Tehnică Militară.

„Imediat după ce am terminat Academia Tehnică Militară, care a fost un mediu destul de masculin, era clar că eu nu o să mă duc acasă să mă îndrăgostesc și să fac copii. Și astfel am răspuns și întrebării «de ce mi-am ales pe cineva mai în vârstă decât mine?». Pentru că după o școală atât de puternică mi-am construit o personalitate puternică și am «decolat»” ,a conchis ea.