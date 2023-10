Cine este „Boss Baby” în viața reală. Fetița milionară care și-a lansat prima afacere la vârsta de un an

Asia Brown, cunoscută și sub numele de „Boss Baby”, este unul dintre cei mai tineri directori generali din lume. Micuța milionară și-a lansat prima afacere la un an și a avut o petrecere în valoare de 20.000 de lire sterline.

Când cei mai mulți dintre noi își imaginează un CEO, ne gândim la un adult, cineva cu ani de experiență în afaceri, notează The Sun. Asta dacă nu am văzut filmul „Boss Baby”, al cărui scenariu se pare că există și în viața reală.

Personajul principal este Asia Brown, din Statele Unite, care la vârsta de doar un an a devenit șefa propriei sale companii de produse organice, destinate îngrijirii părului și a pielii. Afacerea „Baby Asia” a vândut deja peste 9.000 de articole, iar cererile sunt tot mai ridicate.

Mama ei, Vera Sidika, a vorbit cu jurnaliștii publicației Fabulous despre succesul fiicei sale din și despre modul în care familiei îi place să sărbătorească cu stil.

„Este unul dintre cei mai tineri directori generali din lume”, a confirmat Vera, „sunt atât de mândră”.

„Ea va deveni multimilionară până la vârsta de cinci ani”, a adăugat femeia.

Asia are deja peste 126 de mii de urmăritori pe contul ei de Instagram @Princess_AsiaBrown, unde Vera împărtășește imagini uimitoare cu stilul de viață opulent al copilului.

Antreprenoriatul se desfășoară, în mod clar, în familie: Vera însăși este o femeie de afaceri multimilionară care conduce compania internațională de detoxifiere VEETOX.

„Am făcut totul singură. Sunt un model de mărime plus și o femeie de afaceri. Am vrut să arăt lumii unde poți ajunge prin muncă și determinare, după ce am născut-o pe frumoasa mea fiică”, a povestit Vera.

Peste 9.000 de articole vândute

Așadar, înainte ca Asia să împlinească vârsta de un an, mama ei i-a înființat propria afacere, vânzând produse specializate pentru bebeluși pentru a calma afecțiuni obișnuite, precum eczema.

Compania oferă acum peste zece produse de înfrumusețare pentru bebeluși, inclusiv șampoane, balsamuri și creme și a vândut deja peste 9.000 de articole.

Și, după cum Vera recunoaște cu ușurință, îi place să cheltuiască profiturile pentru a se asigura că Asia duce o viață de prințesă, fie că este vorba de petreceri de lux sau de mobilier scump pentru dormitorul ei.

Petrecere mai ceva ca în familia Kardashian

Când fetița a împlinit 18 luni, părinții Vera și Brown Mauzo i-au organizat o petrecere uriașă – la un cost de peste 10.000 de lire sterline – care ar rivaliza chiar și cu cele ale copiilor Kardashian.

Micuța a avut un tron ​​din piele roz cu margini aurite, în valoare de 500 de lire sterline, peste 7.000 de baloane și flori și un cort uriaș cu propriul podium, pentru a-și face intrarea cu stil.

La eveniment au participat peste 80 de invitați, copiii bucurându-se de mai multe castele gonflabile, în timp ce adulții au servit cocktailuri de lux.

Unul dintre cadourile primite a fost o pereche de cercei de 7.000 lire sterline pe care fetița i-a adăugat la colecția ei de bijuterii, de 25.000 lire sterline.

Totuși, gurile rele au numit-o pe micuță răsfățată și i-au criticat pe părinți pentru stilul de viață pe care i-l oferă.

„Nu îmi pasă ce cred oamenii, sunt banii mei și investesc cu înțelepciune și muncesc din greu. Asia este un copil super strălucitor și nu aș vedea-o altfel”, a replicat mama sa.