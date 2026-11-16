 Ce face astăzi Ștefan Pricopie, românul care a câștigat „Nobelul Junior” pentru Economie la 22 de ani | adevarul.ro
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Ce face astăzi Ștefan Pricopie, românul care a câștigat „Nobelul Junior” pentru Economie la 22 de ani

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La șapte ani după ce a câștigat „Nobelul Junior” pentru Economie, la doar 22 de ani, Ștefan Pricopie și-a construit o carieră internațională, ajungând să lucreze în cercetare economică și inteligență artificială la Londra.

Ștefan Pricopie este astăzi doctor în Machine Learning și lucrează la Londra
Ștefan Pricopie este astăzi doctor în Machine Learning și lucrează la Londra Foto: Revista Cultura

În urmă cu șapte ani, la numai 22 de ani, Ștefan Pricopie obținea la Dublin titlul de Global Winner in Economics în cadrul The Global Undergraduate Awards, competiție internațională supranumită „Premiul Nobel Junior”. Astăzi, economistul român lucrează la intersecția dintre economie, matematică și inteligență artificială, ocupând funcția de Senior Research Data Scientist într-o companie internațională cu sediul central la Londra.

Distincția din 2019 a venit în urma unei lucrări realizate la Universitatea din Manchester, în care tânărul analiza legătura dintre investițiile publice în educație, dezvoltarea economică și migrația forței de muncă înalt calificate. Premiul i-a fost acordat la Dublin, sub patronajul președintelui Irlandei, Michael D. Higgins.

Doctorat în Machine Learning, cu cercetare realizată în colaborare cu IBM

După absolvirea studiilor de economie, Ștefan Pricopie și-a continuat pregătirea academică printr-un masterat în Data Science, cu o componentă avansată de matematică aplicată economiei. Ulterior, a urmat un doctorat în Machine Learning, pe care l-a finalizat în 2024, la Universitatea din Manchester, scrie Revista Cultura.

Cercetarea doctorală, realizată în colaborare cu IBM, a vizat utilizarea metodelor avansate de inteligență artificială pentru optimizarea deciziilor economice în condiții de incertitudine. Rezultatele au relevanță în domenii precum finanțele, investițiile și alocarea eficientă a resurselor.

Experiența sa profesională include activități de cercetare în inteligență artificială la IBM Research și consultanță economică la PwC România. A lucrat, de asemenea, în domeniul analizei financiare, al modelării economice și al optimizării cantitative, în cadrul unor companii britanice specializate în soluții bazate pe date.

În această perioadă, a participat și la proiecte destinate unor instituții publice din Regatul Unit, printre beneficiari numărându-se Primăria orașului Manchester. În paralel, a desfășurat activități didactice la Universitatea din Manchester, contribuind la pregătirea studenților interesați de utilizarea matematicii, econometriei și inteligenței artificiale în economie.

Cu ce se ocupă  în prezent

În prezent, Ștefan Pricopie este Senior Research Data Scientist într-o companie internațională cu sediul central la Londra și peste 2.000 de specialiști. Organizația oferă soluții bazate pe date și inteligență artificială unor mari grupuri multinaționale, contribuind la fundamentarea deciziilor economice, financiare și comerciale.

Compania analizează date asociate unei activități economice globale de aproximativ 600 de miliarde și procesează sute de milioane de tranzacții în fiecare săptămână. Modelele econometrice și predictive dezvoltate aici sunt utilizate pentru evaluarea performanței, fundamentarea deciziilor comerciale și financiare și eficientizarea utilizării resurselor.

În cadrul organizației, economistul român dezvoltă modele de analiză și instrumente de optimizare cantitativă, prin care informațiile economice complexe sunt transformate în soluții concrete pentru alocarea capitalului, creșterea performanței și fundamentarea deciziilor strategice.

Parcursul său profesional a continuat astfel într-un domeniu diferit de cel abordat în lucrarea care i-a adus recunoașterea internațională în 2019. Dacă atunci cerceta efectele investițiilor publice în educație asupra dezvoltării economice și migrației specialiștilor, în prezent lucrează la probleme complexe din zona finanțelor, investițiilor și utilizării inteligenței artificiale.

Interesul pentru pregătirea sa profesională a apărut încă din perioada studiilor, când a primit propuneri de colaborare din partea unor companii și organizații internaționale specializate în analiza economică și financiară, inclusiv prin utilizarea inteligenței artificiale.

De-a lungul timpului, au existat oportunități profesionale atât în Regatul Unit, cât și în alte țări, inclusiv în România. Pentru moment, Ștefan Pricopie a ales să își continue activitatea la Londra, concentrându-se asupra proiectelor de cercetare și analiză economică.

La aproape 30 de ani, economistul român îmbină experiența academică și cercetarea în inteligență artificială cu aplicarea practică a modelelor matematice în economie. În același timp, își păstrează interesul pentru activitatea didactică și pentru transferul cunoștințelor din cercetare către mediul economic.

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