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Peste 15,5 milioane de numere de telefon au fost portate în România în 18 ani

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De la lansarea serviciului de portabilitate, în octombrie 2008, peste 14,2 milioane de numere de telefonie mobilă și aproape 1,3 milioane de numere de telefonie fixă au trecut la alți operatori, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să-și schimbe numărul. În primele nouă luni și jumătate din 2026, au fost portate peste 1,4 milioane de numere.

Mai mulți oameni stau în cerc cu telefoanele în mână
15 milioane de români și-au schimbat furnizorul de telefonie în ultimii 18 ani Foto: iStock

Peste 15,5 milioane de numere de telefon și-au schimbat operatorul în România în cei 18 ani de la lansarea serviciului de portabilitate, potrivit datelor Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

În total, între 21 octombrie 2008 și prezent, au fost portate 15.535.875 de numere, dintre care 14.249.483 de telefonie mobilă și 1.286.392 de telefonie fixă.

Numărul portărilor continuă să fie ridicat și în 2026. În perioada 1 ianuarie – 15 octombrie, au fost transferate la alți operatori 1.410.306 numere de telefon. Dintre acestea, 1.361.559 au fost numere de telefonie mobilă, iar 48.747, numere de telefonie fixă. Astfel, peste 96% dintre numerele portate în acest interval au fost numere mobile.

Cum funcționează portarea numărului de telefon

Serviciul de portabilitate le permite utilizatorilor să schimbe furnizorul de servicii de comunicații fără să renunțe la numărul de telefon. Mecanismul, reglementat de ANCOM, urmărește să faciliteze alegerea ofertelor disponibile și să stimuleze concurența între operatori.

Cererile de portare se depun la furnizorul la care utilizatorul dorește să se transfere. Înainte de solicitare, ANCOM recomandă verificarea contractului existent, în special a perioadei minime contractuale și a eventualelor penalități.

În mod obișnuit, procesul se finalizează în trei zile lucrătoare de la depunerea cererii. Utilizatorii pot solicita o dată ulterioară, stabilită de comun acord cu noul furnizor, dar nu mai târziu de 25 de zile de la înregistrarea solicitării.

În ziua transferului, serviciul de telefonie poate fi întrerupt pentru cel mult patru ore, interval necesar efectuării operațiunilor tehnice. Pentru a asigura continuitatea serviciului, noul operator poate atribui temporar un alt număr.

Ce trebuie să știe utilizatorii

Persoanele care doresc să-și porteze numărul pot găsi informații despre procedură, ghiduri și răspunsuri la întrebări frecvente pe platforma portabilitate.ro. Site-ul permite și verificarea rețelei în care funcționează un număr de telefon, inclusiv în cazul numerelor portate.

Utilizatorii care au plătit servicii în avans pot solicita operatorului pe care îl părăsesc restituirea creditului neutilizat, în condițiile aplicabile contractului. De asemenea, cererea de portare poate fi anulată printr-o solicitare adresată noului furnizor cu cel puțin 24 de ore înainte de data programată pentru transfer.

Prin administrarea sistemului informatic de portabilitate și monitorizarea permanentă a funcționării acestuia, ANCOM asigură infrastructura tehnică necesară transferului numerelor între operatori.

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