Un desen mural de Banksy, dezvăluit de Sfântul Valentin, compromis de municipalitatea dintr-o stațiune din Anglia

Un mural dezvăluit marţi, de Sfântul Valentin, de artistul stradal Banksy pe zidul unei clădiri din staţiunea balneară Margate (sud-estul Angliei) şi care pare să ilustreze tema violenţelor conjugale, a fost compromis într-un timp foarte scurt de agenţi de salubrizare zeloşi, informează AFP.

Desenul reprezintă o gospodină cu un aspect specific anilor 50-60, care are un ochi vânăt şi un dinte spart şi stă lângă un congelator vechi - obiect real, nu desenat -, din care se văd ieşind picioarele unui bărbat, scrie Agerpres.

Pe sol, lângă desen, erau împrăştiate mai multe obiecte, cum ar fi o tigaie veche, un scaun rupt şi o sticlă veche.

Muralul, intitulat ''Valentine's day mascara'', a fost revendicat de artist pe contul său de Instagram pe 14 februarie, dată la care numeroase ţări celebrează Ziua îndrăgostiţilor.

La orele prânzului însă, bărbaţi care s-au prezentat drept agenţi ai consiliului local Thanet, care administrează oraşul, au ridicat congelatorul vechi, precum şi alte obiecte, ceea ce a compromis mesajul operei referitor la violenţa în familie.

Interpelată de AFP, municipalitatea a explicat că aparatul a fost ridicat ''din motive de securitate întrucât se afla în spaţiul public''.

''Congelatorul a fost predat şi va fi readus după ce va fi securizat. Vom contacta proprietarul (zidului, n.red) pentru a discuta modalităţile de conservare a operei de artă'', au explicat oficialii.

Imaginile care arată ridicarea acestor obiecte au suscitat reacţii indignate atât pe reţelele de socializare, cât şi la faţa locului, trecătorii exprimându-şi uimirea şi nedumerirea.

''Oamenii spuneau 'opriţi-vă, opriţi-vă, ştiţi că este o creaţie a lui Banksy, nu-i aşa?'', a povestit Laura Holden, o localnică care a asistat la întreaga scenă. Ea se întreabă dacă această intervenţie a serviciilor muncipale nu a fost premeditată: ''poate că Banksy a pus totul la cale de la început''.

În 2018, artistul original din Bristol a produs stupefacţie după ce a premeditat dispariţia operei sale ''Fata cu balon'', care s-a autodistrus parţial în timpul unei licitaţii cu ajutorul unui mecanism ascuns în rama tabloului.

Intenţia lui Banksy a fost de a denunţa, prin acest performance, ''comodificarea artei''. Repusă în vânzare sub o nouă denumire - ''Love is in the bin'' -, opera a fost în cele din urmă achiziţionată pentru 18,6 milioane de euro, un record pentru o creaţie semnată de Banksy.

În urmă cu trei ani, misteriosul artist originar din Bristol care semnează sub pseudonim, a mai realizat un desen prilejuit de Ziua Sfântului Valentin: o fetiţă care trage cu o catapultă în direcţia unui buchet de flori roşii.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, Banksy, ale cărui creaţii se vând deseori la licitaţii pentru sume record, şi-a declarat sprijinul pentru Ucraina. În ianuarie, a scos la vânzare 50 de serigrafii, sumele obţinute fiind destinate civililor ucraineni.

Artistul a publicat la jumătatea lui noiembrie pe contul său de Instagram un videoclip cu operele sale stencil realizate pe teritoriul Ucrainei, printre care şi cel care reprezintă un individ cu mască de gaze realizat în oraşul Hostomel, confirmând astfel paternitatea desenului.