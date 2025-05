Maia Morgenstern, Florin Piersic Jr. și teatrul care mută centrul cultural al României la Vâlcea

Ce se întâmplă când actorii legendari ai scenei românești urcă alături de nume noi în fața unui public din provincie? Se naște un festival care nu doar pune în lumină teatrul, ci îl transformă într-un eveniment de interes național.

Într-o țară în care cultura este, adesea, invitată la final de program – și de buget –, Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea face un gest de forță: aduce pe scenă nume mari, idei curajoase și o temă provocatoare. Între 30 mai și 5 iunie 2025, Festivalul de Teatru „Versus” revine cu a patra ediție, sub genericul „Trecut versus Viitor” – o confruntare scenică între tradiție și experiment, între maeștri consacrați și voci emergente.

Pe afiș figurează artiști care nu mai au nevoie de nicio prezentare: Maia Morgenstern („Nu sunt eu”), Florin Piersic Jr. („Freak Show Vol 2”), Nicu Mihoc („Decalogul după Hess”), dar și o nouă generație de creatori care schimbă regulile teatrului contemporan.

De la spectacole premiate la premiere, de la piese pentru copii la teatru-forum și spectacole-lectură – „Versus” devine o hartă vie a teatrului românesc de azi, accesibilă nu doar vâlcenilor, ci oricui caută sens, emoție și relevanță în arta dramatică.

De ce contează Festivalul Versus – și de ce trebuie urmărit

Într-o Românie în care cultura este adesea lăsată pe ultimul loc, Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea – care a împlinit 35 de ani de existență – transformă scena de provincie într-un ring de idei și emoții naționale.

Ajuns la a patra ediție, Festivalul de Teatru „Versus” nu este doar o succesiune de spectacole, ci o confruntare asumată între epoci, stiluri și viziuni. Este locul unde actorul clasic întâlnește creatorul digital, unde textul dramatic se ciocnește de performance-ul experimental și unde publicul este chemat nu doar să aplaude, ci să gândească.

Ce înseamnă teatrul într-o societate obosită? Cum se mai simte prezentul pe scenă, când viitorul bate în VR și AI? Acestea sunt întrebările la care încearcă să răspundă regizorii și actorii invitați, într-un program care aduce laolaltă trupe din toată țara.

Organizatorii au anunțat un line-up eclectic: spectacole clasice reinterpretate, premiere contemporane și ateliere. Dar, dincolo de program, miza este mai mare: să aducă teatrul din nou în centrul societății – ca oglindă vie și spațiu de rezistență culturală.

Vâlcea devine scena unei confruntări spectaculoase: „Trecut vs Viitor”

Pentru o săptămână, Râmnicu Vâlcea nu mai este doar un oraș – devine epicentrul unui dialog vibrant între generații, idei și lumi artistice. Aici nu se joacă doar piese de teatru, ci se joacă însăși identitatea noastră ca societate. Festivalul Versus provoacă publicul să reflecteze asupra a cine am fost, cine suntem și cine vrem să devenim.

„Tema din acest an, Trecut vs Viitor, este mai actuală ca oricând. Dar din această luptă simbolică, vrem ca publicul să iasă cu o concluzie clară: prezentul este adevărata miză. Este timpul în care trăim, respirăm și putem schimba ceva”, a declarat pentru „Adevărul” actorul Octavian Costin, directorul Teatrului Anton Pann și sufletul din spatele festivalului.

El atrage atenția asupra unei realități tot mai apăsătoare: „Noi, artiștii, trebuie să ne adaptăm unei lumi dominate de tehnologie și rețele sociale. Nu avem altă opțiune. Dar eu cred cu tărie în oameni și în capacitatea lor de a rămâne umani, autentici, în ciuda curentelor care încearcă să ne devieze traseul în altă direcție”.

Festivalul marchează și cele trei decenii și jumătate de existență oficială a Teatrului Anton Pann. „Am vrut să celebrăm această evoluție frumoasă aducând înapoi pe scenă actori importanți care au făcut parte din istoria noastră, dar și să dăm spațiu unor nume noi, care duc această moștenire mai departe”, a completat Mateea Marin, directorul artistic al evenimentului.

Într-o lume în care timpul pare să fugă tot mai repede, Versus ne invită să ne oprim o clipă. Să ne uităm în urmă fără regrete, să privim spre viitor cu speranță și să ne ancorăm – conștient și curajos – în clipa de acum.

Mica revoluție teatrală care pune un orășel de provincie pe harta culturală a României

Într-o țară în care marile festivaluri tind să acapareze reflectoarele, există, așadar, evenimente care, departe de agitația Capitalei, reușesc să miște lucruri esențiale în cultura vie a prezentului. Festivalul Versus de la Vâlcea este unul dintre ele. Nu e doar un festival de teatru, ci o declarație de independență artistică, o platformă unde tradiția și experimentul coexistă, iar publicul redescoperă teatrul ca experiență profundă și personală.

„Orice festival, fie că e într-un oraș mic sau mare, are importanța lui. Versus aduce o diversitate de spectacole, oameni și idei, tocmai pentru că ne dorim să fim o punte între lumi teatrale diferite – de la teatre consacrate la artiști emergenți. Tema din acest an – Trecut vs Viitor – e extrem de actuală și ne ajută să punem în scenă exact această tensiune creativă”, a mai menționat Tavi Costin, pentru „Adevărul”.

Comparat cu alte festivaluri din țară, precum Festivalul Shakespeare de la Craiova, Versus nu vrea să copieze, ci să creeze un spațiu distinct, cu amprentă proprie. Iar anul acesta, diferența vine clar din conținutul unic: de la spectacole cult la premiere absolute.

„Avem în program Trilogia lui Sorescu – „Setea Muntelui de Sare”, un eveniment rar în peisajul teatral, care nu s-a mai jucat în festivaluri de ani buni. Apoi, trei premiere – nu una – îmbogățesc ediția de anul acesta. Printre acestea: Matca, un spectacol-workshop, și producția lui Rolando Macrini – Theory of Today, o explorare nonverbală a emoției și expresiei”, a completat Mateea Marin, vorbind despre unicitatea și diversitatea Festivalului Versus.

Trilogia lui Sorescu reînviată pentru Festivalul Versus

Ce face cu adevărat special Festivalul Versus? Faptul că, într-un oraș de mărime medie, un festival are curajul să provoace, să inoveze și să aducă teatru contemporan de calitate acolo unde poate fi savurat cel mai sincer: aproape de oameni. De publicul care nu vine doar din datorie culturală, ci dintr-o nevoie autentică de a simți, de a înțelege și de a fi prezent.

Festivalul Versus nu doar că pune Vâlcea pe harta teatrului românesc contemporan, ci o face cu îndrăzneală și viziune, aducând în prim-plan piese de referință din patrimoniul literar, precum cele din Trilogia lui Marin Sorescu, dar și creații contemporane de impact, cum sunt Decalogul (după Hess), Manifest pentru artă 50+ (Asociația Tandem) ori Secretul fericirii (cu Corina Dănilă).

Rar montate pe scenele din țară, cele trei texte – Iona, Matca și Paraclisierul – își găsesc un spațiu ideal de exprimare în cadrul acestui eveniment curajos. Două dintre montări sunt realizate chiar pe scena Teatrului Anton Pann, iar cea de-a treia vine de la Brașov, semn că Versus funcționează ca o punte între orașe, idei și generații teatrale.

„Sorescu nu se joacă des în România, din păcate. Tocmai de aceea, faptul că am reușit să aducem în același festival cele trei texte ale sale – fiecare cu greutatea și profunzimea ei – este un moment special pentru noi și pentru publicul nostru”, au mai menționat organizatorii.

Versus: puntea dintre tradiție, inovație și comunitate la malul Oltului

Însă forța acestui festival nu stă doar în reperele clasice, ci și în deschiderea spre nou, spre experiment și internaționalizare. Un exemplu elocvent este prezența regizorului Rolando Macrini – „un nume cu pedigree internațional”, format în școala de teatru newyorkeză și fost asistent al lui Andrei Șerban – care susține un workshop inovator de teatru nonverbal.

„E genul de spectacol care poate fi înțeles și de un public chinez”, cum glumește chiar el, „pentru că se bazează pe expresie, pe mișcare, pe emoție pură, nu pe cuvinte”, a explicat echipa festivalului.

De asemenea, Versus merge dincolo de teatrul clasic și integrează un workshop de Teatru Forum, inspirat de Luceafărul lui Eminescu, realizat în parteneriat cu o asociație de tineret. Produsul final? Un spectacol colectiv, jucat pe 2 iunie, care aduce tinerii în centrul actului de creație.

Festivalul nu uită nici de cei mai mici spectatori. Programul include spectacole pentru copii, o premieră teatrală sub forma unui spectacol-lectură („Paralelipiped”) — o piesă recent nominalizată la Gala UNITER la categoria teatru radiofonic — urmată de o sesiune Q&A, un dialog direct cu publicul despre noile direcții ale dramaturgiei românești, precum și o expoziție.

Cu un program variat, de la clasici la contemporani, de la teatru senzorial la forum, Festivalul Versus nu este doar o manifestare artistică – este o declarație de identitate pentru orașul Râmnicu Vâlcea. Un loc în care cultura se joacă discret, dar cu o forță care răstoarnă tăceri. Aici, pe malurile Oltului, se pun întrebări mari – despre trecut, prezent și viitor –, cu aceeași naturalețe cu care se joacă și cele mai intime drame umane pe scenă.

Vâlcea nu mai este doar o destinație balneară sau monahală – devine un punct fierbinte pe harta turismului cultural al României.