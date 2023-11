Florin Piersic Jr., ironii la adresa influencerilor care au fost păcăliți să promoveze „Brânza regelui“ VIDEO

Un youtuber a fost pus pe glume recent și a reușit să păcălească mai mulți creatori de conținut să facă reclamă la „Brânza Regelui”. După ce tânărul youtuber a făcut publică întreaga poveste, farsa s-a viralizat în mediul online. Astfel, renumitul actor Florin Piersic Jr. a încercat și el să pună mâna pe o mostră din această brânză.

Actorul Florin Piersic Jr. a publicat pe contul său de Instagram un videoclip în care „vorbea” la telefon cu producătorii brânzei. În fapt, persoana de la celălalt capăt al firului este tot el.

El le-a cerut „reprezentanților” o mostră din „brânza regală” pentru a o promova și el, însă „persoana” de la celălalt capăt al firului îi atrage atenția că nu se numește „brânză regală”, ci „brânza regelui”.

Amintim faptul că în plasa tânărului youtuber au căzut Oana Roman și Ana Morodan, care au promovat pe Instagram „brânza regelui”, produs care în realitate nu există.

Totuși, fiica lui Petre Roman a susținut că ea și-a dat seama că ceva nu este în regulă și că totul este o farsă. Vedeta a declarat că îl va da în judecată pe cel care a inițiat această acțiune de a păcăli persoanele publice.

„Ca să lămurim această mizerie. Nu. Eu nu am căzut în plasă. Doar m-am prefăcut. Am postat, apoi am șters, dar am păstrat postările ca să existe probe la dosar pentru acest infractor. Am dat mail în care rugam să confirme cine e și am transmis pe WhatsApp toate informațiile către cineva care lucrează cu Casa Regală pentru a investiga sepța, iar acest personaj să răspundă legal pentru ceea ce face”, a explicat Oana Roman.