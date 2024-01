Două staruri de la The Royal Ballet vin la București la Gala Internațională „Once Upon a Winter’s Dream”

Reece Clarke și Yasmine Naghdi, prim-balerini la The Royal Ballet, Londra, se alătură distribuției de staruri internaționale care vor dansa pe 26 februarie în Gala de Balet „Once Upon a Winter’s Dream”, care va avea loc începând cu ora 20:00 la Teatrul Național I.L. Caragiale din București.

Pe scenă vor mai urca artiști precum Iana Salenko și Dinu Tamazlâcaru (Staatsballett Berlin), Julian MacKay și Madison Young (Bayerische Stattsballett), Marina Minoiu (Royal Danish Ballet) și Robert Enache (Opera Națională din București), Cristian Preda și Viviana Olaru, (Opera Națională din Iași). Regia artistică a galei este realizată de Alice Minoiu, fondator Ars Gratia Regalia. Evenimentul este organizat de Asociația Literati. Biletele pot fi achiziționate aici: https://iabilet.ro/bilete-gala-internationala-de-balet-once-upon-a-winter-s-dream-92963/

Reee Clarke, balerinul scoțian care a dansat alături de Natalia Osipova și Alina Cojocaru

Reece Clarke are 28 de ani, e din Scoția și s-a alăturat Royal Ballet în 2013, la un an după ce primea distincția de Balerinul anului, la juniori. Din 2022 este prim-balerin.

Primul său rol important a venit în 2014, când a dansat alături de prim-balerina argentiniană de la Royal Ballet, Marianela Nunez, în Symphonic Variations de Frederick Ashton. Alte roluri din prima parte a carierei la Royal Ballet: Prințul (Spărgătoul de nuci), Prințul Florimund (Frumoasa din Pădurea Adormită),Primul Ofițer (Anastasia, de MacMillan).

În 2019, l-a interpretat pe Chevalier Des Grieux în baletul Manon, unde a dansat alături de prim-balerina japoneză de la Royal Ballet, Akane Takada. Pentru acest rol, Reece Clarke a avut doar zece minute timp să se pregătească, după ce titularul suferise o accidentare. Deși nu mai dansase niciodată până atunci cu Akane Takada, prestația sa a fost un triumf. Un an mai târziu, era distribuit în Onegin de John Cranko, având-o ca parteneră pe celebra Natalia Osipova, și devenea prim-balerin la The Royal Ballet. În iulie 2023, Reece Clarke dansa alături de Alina Cojocaru în Giselle, la Tbilisi Ballet, amândoi având calitatea de invitați speciali.

Yasmine Naghdi, debut în Lacul Lebedelor la 24 de ani

Britanica Yasmine Naghdi are 31 de ani și s-a alăturat The Royal Ballet în anul 2010, pe când era încă studentă a Școlii Regale de Balet, Londra. La 22 de ani, primea deja roluri importante precum cel al Julietei din baletul Romeo și Julieta, de Sir Kenneth MacMillan. A fost promvată ca prim-balerină la 24 de ani, marcându-și debutul în Lacul Lebedelor, cu rolul Odette.

Repertoriul de prim-balerină a Yasminei Naghdi include roluri precum Prințesa Aurora (Frumoasa din Pădurea Adormită), Julieta (Romeo și Julieta), Tatiana (Onegin), Giselle (Giselle), Cenușăreasa (Cenușăreasa), Kitri (Don Quixote), Gamzatti (La Bayadère), Swanilda (Coppélia), Baroneasa Mary Vetsera (Mayerling), Contesa Marie Larish (Mayerling), Zâna Sugar Plum (Spărgătorul de nuci), Firebird (Firebird), Mathilde Kschessinska (Anastasia), Irina (Vis de Iarnă), Terpsichore (Apollo), Young Girl (The Two Pigeons) etc.

Din programul Galei „Once Upon a Winter’s Dream”

Gala de balet „Once Upon a Winter’s Dream” va dura două ore și prezintă un concept inspirat din povestea prințesei Anastasia din familia Romanov. Firul narativ gândit de regizorul artistic Alice Minoiu aduce în prim-plan teme precum iubirea, misterul, amintirea, balul, castelul și emoția, redate prin intermediul unor fragmente din „Giselle” (coregrafia Jean Coralli, Jules Perrot), „Cenușăreasa” (coregrafia Christopher Wheeldon), „Spărgătorul de Nuci” (coregrafia Ileana Iliescu),„Le Parc” (coregrafia Angelin Prejlocaj) și „Femei” (coregrafia Gheorghe Iancu).