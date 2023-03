Descoperă cartea despre piedicile pe care ni le punem singuri. Află că autosabotarea poate să fie învinsă. Cum putem să ne atingem potențialul maxim de dezvoltare

TU EȘTI MUNTELE. Cum să transformi autosabotarea în autocontrol de Brianna Wiest

Aceasta este o carte despre piedicile pe care ni le punem în fața propriei dezvoltări, dar și despre diferitele feluri în care putem să înțelegem și să depășim aceste piedici. Brianna Wiest analizează motivele, condițiile, piedicile, dar și calea de urmat pentru a ieși din starea de autosabotare, atingându-ne potențialul maxim de dezvoltare.

„În această carte frumos scrisă, care îți deschide ochii, Brianna Wiest te inspiră să escaladezi propriii munți cu observații remarcabile care te ajută să te pregătești pentru urcușul din fața ta. O lectură obligatorie pentru cei gata să ducă lupta interioară necesară pentru a trăi o viață plină de împliniri, minuni și bucurii!“ SIMON ALEXANDER ONG, international life coach

De secole, muntele a fost folosit ca metaforă pentru marile provocări cu care ne confruntăm, în special pentru cele care par imposibil de depășit. Pentru a escalada propriii munți, trebuie, de fapt, să lucrăm intensiv pe plan intern pentru a ne descoperi și depăși traumele, a ne dezvolta rezistența și a ne adapta urcușului anevoios. În cele din urmă, nu este vorba de a cuceri un munte, ci de a ne (re)cuceri pe noi înșine.

„Cartea Briannei este o frumoasă reprezentare a vindecării. Observațiile ei despre autosabotare, inteligență emoțională și transformare profundă sunt de neprețuit. Ea înțelege că schimbarea vine din individ, iar cartea este un dar pentru colectiv.“ DR. NICOLE LEPERA, autoare Psihologul holistic

Cine este BRIANNA WIEST

Brianna este autoarea bestsellerurilor internaționale 101 Essays That Will Change The Way You Think, Tu ești muntele (The Mountain Is You) și When You’re Ready, This Is How You Heal. După ani întregi în care a scris online și a împărtășit informații din propria călătorie de vindecare și trezire, cărțile Briannei sunt acum traduse în zeci de limbi din întreaga lume. Activitatea ei a fost remarcată în Forbes, USA Today, The Huffington Post și Thought Catalog, unde este în prezent partener. Brianna este, de asemenea, autoarea a două volume de poezie, Salt Water și Ceremony. Menirea vieții ei este de a-i ajuta pe oameni să își activeze adevăratul potențial prin rescrierea narațiunilor lor interioare în spiritul armoniei, adevărului și scopului personal. Ea și soțul ei locuiesc în Big Sur, California.