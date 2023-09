Au mai rămas doar șase zile până la finala națională Red Bull Dance Your Style FOTO

Au ma rămas doar șase zile până la finala Red Bull Dance Your Style din România: pe 5 octombrie, de la ora 20:00, la Circul Metropolitan București, 16 dintre cei mai buni dansatori români dau tot ce-au mai bun în ring, improvizând, iar publicul alege învingătorul.

→ Imaginea 1/6: 16 dansatori români se vor duela în pași de dans pe 5 octombrie la Circul Metropolitan București

Doar unul dintre ei pleacă la finala mondială a competiției de all street-styles dance de la Frankfurt, la finalul anului. DJ: ZDA. Prezintă: Shurubel. Ultimele bilete sunt disponibile aici.

România are dansatori excepționali în toate colțurile țării, de la Cluj-Napoca până în Galați, București, Brașov sau Ploiești. Pe unii i-am admirat deja în primele două ediții ale competiției, pe alții îi vom vedea cum strălucesc în premieră pe 5 octombrie. Cu ani de experiență acumulată în sălile de dans, la concursuri naționale & internaționale, dansatorii sunt specializați pe unul sau mai multe stiluri de street dance: Impulse (hip hop), Alin Țîrcă (hip hop), Sătănel (hip hop), Răzvan Feraru (dancehall), Mona (afro), Nadia (hip hop), Aura Vidroiu (hip hop), Octavia (waacking și vogue), Irene (waaking & dancehall), Luci (waaking), Mambo (hip hop), Bogdan (hip hop), Oxi (electro), Adam (hip hop), JJ (house dance și hip hop), Funky T (popping).

„Competiția asta pune reflectoarele pe unii dintre cei mai buni dansatori de freestyle. Fiecare își poate demonstra abilitățile și, după cum spune numele evenimentului, stilul și abordarea lor. E interesant să-i vezi provocați de faptul că se dansează pe hit-uri și nu știi niciodată ce piesă urmează. Pe ringul de dans contează cum te miști, dar mai ales ce transmiți audienței. Juriul nu greșește - doar el poate oferi șansa dansatorilor să avanseze în competiție. Dacă în anii trecuți, spectatorii își votau preferatul cu ajutorul unor cartonașe, din acest an, voturile se măsoară la milimetru: cei 1500 de la Circul Metropolitan București vor primi la intrare o brățară led care le va servi drept instrument de vot. Până acum, la noi hip-hop-ul a triumfat: primele două ediții au fost adjudecate de dansatori de hip-hop. Ca în anii precedenți, după alegerea câștigătorilor din fiecare țară, lupta pentru titlul de campion mondial se desfășoară la scenă deschisă - în acest sezon, la Festhalle Frankfurt, Germania, pe 4 noiembrie 2023”, Alexandru Ciule (Cypher), consultant Red Bull Dance Your Style.

De la Oman la Noua Zeelandă, Uzbekistan sau Mauritius, aproape un sfert dintre țările din întreaga lume își vor arunca în acest an campionii în lupta finală Red Bull Dance Your Style din Germania. Dacă la prima ediție, în 2019, au participat 14 țări, acum România va concura în finala mondială împotriva a 45 de țări din întreaga lume.

Red Bull Dance Your Style, o competiție internațională de all-styles street-dance

Primul campion mondial al Red Bull Dance Your Style 2021 avea doar 17 ani la acea vreme. Olandezul Shinshan, pe numele său real Jean Salazar Tavera, și-a împlinit visul în 2019, la Paris, când a fost desemnat cel mai bun dansator de street dance. Battle după battle, etapă după etapă, Shinshan a cucerit de fiecare dată inimile publicului cu stilul său unic de dans, pe care chiar el îl descrie cel mai bine fiind „ca un șarpe cubanez”, un mix perfect de acrobație și flexibilitate, tradus prin mișcări spectaculoase de house, hip-hop, locking și popping.

Japonezul THE D SoraKi avea 19 când a fost desemnat campion absolut al Red Bull Dance Your Style 2022, la Johannesburg, în Africa de Sud. E cu atât mai impresionant cu cât în acel an s-au calificat toți câștigătorii naționali din 2021 și din 2022. Născut și crescut în Shounan, THE D SoraKi a început să danseze la vârsta fragedă de patru ani. La 19 ani, când a concurat la Red Bull Dance Your Style, era deja un maestru al diferitelor stiluri de dans, de la soul la hip-hop. După ce-a refuzat oferte de la Madonna și Cirque du Soleil, își urmează astăzi visul de a schimba modul în care lumea îi percepe pe dansatorii de freestyle: „Scopul meu e ca dansatori ca mine să-și poată câștiga existența exclusiv din freestyle. Nu vreau să rămânem blocați în această cutie de dansator de back-up sau coregraf.”

O demonstrație în forță, de o energie molipsitoare, Red Bull Dance Your Style este o competiție internațională de all-styles street-dance, cu evenimente în peste 46 de țări. În 2021, prima ediție Red Bull Dance Your Style din România a celebrat street-dance-ul românesc într-un show extraordinar la Teatrul de Vară Herăstrău: 1.000 de spectatori energici, 16 dansatori de excepție, 15 dueluri electrizante, 3 ore de aplauze prelungite. Atunci, Alexandra Barac a.k.a Sătănel a reușit să câștige fără drept de apel inimile publicului. În 2022, Impulse a fost încununat regele ringului de dans într-un show ținut cu casa închisă la Circul Metropolitan București, în fața a 1500 de persoane.

Din 2018, Red Bull Dance Your Style oferă o platformă globală dansatorilor de street-dance din întreaga lume pentru a-și demonstra abilitățile și originalitatea în battle-uri 1 la 1. Află mai multe pe redbull.ro/dance.