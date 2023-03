Se scumpesc vacanțele în Thassos. Unii români își cumpără case pe insula grecească

Președintele Asociației Hotelierilor din Thassos, Paris Paraschoudis, a afirmat că pachetele de călătorie se vor scumpi în acest an cu 7-10% din pricina majorării costurilor de operare.

„Costurile de operare au crescut la noi cu peste 30%. Energia și produsele s-au scumpit cel mai mult, dar și costurile cu personalul, însă doar o parte din aceste scumpiri se vor resimţi în preţul cazărilor”, afirmat Paris Paraschoudis, conform News.ro.

Totuși, românii au rezervat 70% din unitățile de cazare din Thassos.

„Anul trecut, insula Thassos a fost vizitată de 350.000 de turişti, din care 65% au fost români. Unii stau mai mult, alţii mai puţin. De exemplu, turiştii români stau în medie şase zile, în timp ce bulgarii stau mai puţin. De asemenea, important de menţionat este că sunt şi români care şi-au achiziţionat case pe insulă. Alţii au chiar hoteluri mai mici”, a precizat președintele Asociației Hotelierilor din Thassos.

De precizat este faptul că o casă pe insula elenă poate costa de la 100.000 de euro la câteva milioane.

„Chiar şi acum sunt români care caută să îşi cumpere locuinţe pe insulă sau să-și construiască una”, a mai adăugat Paraschoudis.

„Din totalul vizitatorilor pe care-i avem în fiecare an, 65% sunt români. Din mesajele pe care le am de la hotelierii cu care discutăm, consider că anul acesta va fi o cifră mai mare decât anul trecut. Dorinţa turiştilor arată că va fi un an mult mai fructuos faţă de 2022”, a declarat primarul insulei elene Eleftherios Kyriakidis