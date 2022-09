Insula care atrage ca un magnet turiști români. „Când am plecat, proprietarul m-a strâns în brațe ca pe un fiu”

Există destinații de vacanță care îi atrag ca un magnet pe turiștii români, în parte datorită frumuseții și a ofertei bogate turistice, dar și pentru calitatea oamenilor de acolo.

Printre destinațiile de vacanță cele mai căutate de români se numără insula Thassos. Frumusețea insulei, condițiile de aici și poate și obișnuința îi determină pe mulți să revină aici, an de an, fără să-și mai dorească să exploreze alte destinații turistice.

Curioasă, o turistă a încercat să afle motivele pentru care românii sunt atât de îndrăgostiți de frumoasa insulă grecească. Și a pus întrebarea pe Facebook, pe Forum Thassos: „Pură curiozitate. Cu ce vă motivează insula Thassos de faceți de ani sau de zeci de ani concediile aici?" Răspunsurile nu au întârziat și au fost dintre cele mai diverse. Printre acestea a fost și un mesaj emoționant.

„În primul rând sunt nerăbdător să mă lovesc de relaxarea de care dau dovadă locuitorii insulei. Locul ăsta, prin natură oamenilor de aici, mă liniștește. Au o bucurie încă neatinsă de mizeriile vieții. Pur și simplu te primesc cu brațele deschise. Când am plecat, proprietarul insulei m-a strâns în brațe că pe un fiu pe care nu l-a avut niciodată. În acel moment am regretat că nu știu greacă pentru a-i spune tot ce simt”, și-a început mărturia emoționantă un internaut.

A continuat apoi și s-a referit la liniștea pe care i-o dă insula și la localnici. „Oamenii nu sunt așa agitați că noi, au alt ritm al vieții. Sunt veseli și foarte deschiși. Iar veselia asta a lor te molipsește. Când vin în Thassos parcă mă întorc acasă. Cânt trec de Kulata am un sentiment de liniște pe care nu îl simt în altă parte. În Thassos nu mă simt străîn, pentru că oamenii de aici mă fac să mă simt de-al lor. Anul acesta a fost prima dată când am fost duminică la Mânăstirea Sfântului Arhanghel Mihail. Chiar dacă nu am înțeles slujba am fost acasă. Din această cauză îmi este teamă să nu îmi fure anumiți oameni liniștea.

Oamenii de aici nu au fițe și figuri cu am întâlnit prin alte părți ale globului. Nu te privesc de sus, te tratează cu respect. Au și ei uscăturile lor, dar excepția confirmă regulă. Plajele sunt superbe, apă este curată iar animăluțele și peșții pe care le vezi în ea te fac să îți dorești să te întorci. Îmi place mâncarea lor tradițională, simplitatea ei plină de condimente. Prăjiturile, înghețata, mierea etc. Faptul că își păstrează tradițiile cu mândrie! O să observați că limba greacă este păstrată cu sfințenie! Vorbesc engleză dar nu o scriu și pe cutia cu lapte! Sunt oameni care își păstrează credința și nu uită cum au fost crescuți! Aș putea să tot scriu ….. pe scurt, asta mă motivează să mă întorc în Thassos!”, a spus acesta.

Peisaje de vis și prețuri pentru orice buzunar

Au existat desigur și alte răspunsuri. Peisajele foarte frumoase, serviciile turistice și prețurile accesibile au fost printre principalele motive care îi determină pe turiștii români să opteze pentru această destinație.

„Peisajele de vis: munte, mare, păduri de pin, apă mării curată și limpede, mâncare excelentă, vinurile dulci, hoteluri elegante, vile cochete, vegetația luxuriantă, livezi de mășini, fructe specifice mediteraneene, plajă cu nisip fin, terase prietenoase la malul mării, magazine cochete, locuitori primitori, prețuri accesibile, clima blândă însoțită de ușoară briza a marii, plus drumul cu ferry- ul până acolo în compania dansului făcut de pescăruși!”, au fost argumentele altcuiva.

Altcineva a făcut o comparație între prețurile din România și cele din Grecia. „Apusul! Plajele cu nisip și intrare lînă în apă! Plaje ușor accesibile cu mășînă! Distanță mai mică față de alte insule! - în comparație cu alte zone din Grecia. În comparație cu România: prețurile și serviciile oferite. De curiozitate: la care restaurant/ terasă din România primești la deșert fructe sau înghețată? Nu pentru asta merg în Grecia, dar aceste gesturi ne fac să ne simțim bine primiți", a fost altă mărturie, printre alte câteva sute.