Premieră pentru elevii de la țară. Au vizitat platourile serialului Wednesday, filmat în România FOTO

Proiectul educațional ,,Lumea teatrului și filmului – în spatele cortinei” a propus elevilor din comuna Pufești două obiective simbol pentru cinematografia și teatrul din România: studiourile Buftea și Teatrul Național ,,I.L.Caragiale” din București.

Vizita la studiourile cinematografice Buftea a fost o premieră. Cei 100 de copii și profesori însoțitori a însemnat primul astfel de grup din România care a vizitat platourile de filmare, muzeul, decorurile.

Aici au filmat actorii consacrați ai României, iar mai recent tot aici au fost turnate mari producții internaționale printre care scene din Pirații din Caraibe, Django, Around the world in 100 days etc, unele dintre acestea sub regia lui Costa Grava, Franko Zeffireli.

Construite în anul 1957, Studiourile de cinematografie din Buftea au rămas și astăzi cele mai importante din centrul și sud-estul Europei.

A mai fost marcată o premieră, de această dată mondială. Copiii din Pufești au fost primii și probabil singurii care au vizitat platourile de filmare ale serialului Wednesday, lansat recent pe canalul de streaming Netflix.

În acest serial joacă și actorii români George Burcea, Victor Dorobanțu și Andrei Duban, alături de cunoscuta Catherine Zeta - Johnes. De altfel, pe rețelele de socializare, zilele acestea au apărut și alte imagini din România unde s-a filmat acest serial.

,,Am continuat tradiția inițiată de fostul director al Școlii din Pufești, ajuns acum primarul acestei comunități, care de altfel ne-a și însoțit în această excepțională excursie. Am dovedit că putem să oferim, în continuare, copiilor din Pufești activități extrașcolare inedite”, a declarat prof. Mariana Bogdan , directorul Școlii Gimnaziale Pufești.

Proiectul educațional extrașcolar s-a încheiat în a doua parte a zilei prin vizitarea Teatrului Național București. Aici, copiii au avut acces în locurile destinate doar actorilor și personalului din teatru și nu spectatorilor.

Au reușit să vadă ce este dincolo de cortina ce cade la finalul reprezentațiilor de succes: impresionanta butaforie, culisele actorilor, s-au plimbat cu liftul de recuzită și au primit explicații despre toate sălile de spectacol ale teatrului, au urcat pe scenele unde au loc reprezentațiile.