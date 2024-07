Plajele de pe litoralul românesc care atrag ca un magnet turiștii. „Are apă curată și intrare lină, v-o recomand”

Sezonul estival e în toi, iar românii iau cu asalt plajele și se ascund în mare de temperaturile fierbinți. Însă nu toate plajele de pe litoralul românesc sunt la fel de bine pregătite pentru turiști. Dacă unele atrag ca un magnet, altele îi deprimă pe cei care ajung acolo.

Vremea bună și soarele dogoritor îmbie la vacanță, dar chiar și cei care încă nu au concediu și stau relativ aproape de litoral profită în weekend și se reped pe plajele Mării Negre, pentru o baie care să-i răcorească.

Pe rețelele de socializare, oamenii încearcă să afle care sunt cele mai primitoare stațiuni de pe litoralul românesc, dar mai ales cele mai atractive plaje. Dacă părerile sunt în general împărțite, pare că există și un consens. Plajele stațiunilor Venus și Saturn ar fi cea mai recomandate pentru cei care vor să-și petreacă vacanța sau măcar un weekend alături de familie, la mare, în România. La întrebarea „care e cea mai bună plajă?” pusă de un internaut, pe un grup de Facebook dedicat litoralului românesc, oamenii au venit cu sfaturi și recomandări.

Venus e în top

„Eu te sfătuiesc să mergi în Venus. Și vă sfătuiesc pe toți! Eu am fost anul trecut în luna august, e peste Saturn cu mult, peste Jupiter, peste Neptun și peste Eforie Nord și Eforie Sud”, a fost un sfat. „Depinde de locație”, i-a spus. „Venus are cea mai plăcută apă și plajă, dintre toate celelalte... Are cea mai lină intrare în apă dintre toate plajele din România. Am fost anul trecut în August după 23, 25 August. Apă curată și poți avea o vacanță frumoasă în familie și cu copiii, apa foarte bună și pentru copii, mergi 20,30 de metri în larg și abia trece apa peste cap”, a scris altul.

„Saturn e ok. Chiar se merită. Plajă bună, prețuri bune”, a fost altă opinie. „Depinde ce așteptări aveți!”, i s-a răspuns. „Să vezi marea, să te bucuri de ea. În rest totul e doar conversație”, a venit replica.

Au existat și remarci mai pesimiste. „Cândva perlele litoralului, acum distruse”, s-a întristat cineva. Alții sunt de părere că litoralul românesc nu corespunde și aleg alte destinații.

Și totuși, există destui care optează pentru litoralul românesc. iar oamenii au argumentele și recomandările lor. „Dacă vreți să mergeți cu familia, cu copiii, mergeți în Venus. Cea mai lină intrare în apă dintre toate plajele din România la acest moment, plaja destul de curată și o apă excelentă. Are cea mai naturală briză a mării Venus, am fost anul trecut în 23 August până pe 28, am fost încântat de mare, de plajă. Poți merge în larg metri buni și apa nu trece peste tine. De la 15, 20 de metri în larg abia apa trece peste cap, vă recomand plaja Venus”, a fost o altă opinie

Jupiter, ca la croați

„Când am plecat din Venus, am trecut prin Jupiter, Neptun-Olimp, Costinești, Eforie Sud, Eforie Nord și mă bucur că am ales Venus. În toate cele enumerate apa este adâncă după 7-8 m de mal și există riscuri mari de înec. Sunt plaje ok fiecare, dar apa în stațiunile respective este foarte adâncă și periculoasă. În Venus este excelent pentru scăldat cu familii cu copii. Recomand Venus, eu voi reveni cu drag în Venus”, a fost alt mesaj.

„Tocmai am venit de la Jupiter. Au lărgit plaja, e superbă. Sunt pietre, dar mergem în Croația la pietre și ne plângem în România de ele. Ne luăm și aici papucei și problema e rezolvată. Cu siguranță, când se vor finaliza toate lucrările, va arăta diferit. S-a lucrat și se lucrează în continuare, asta e. Lumea nu s-a făcut într-o zi!”, a comentat altul.