Destinația turistică de vis unde românii sunt întâmpinați cu prețuri neschimbate dinainte de pandemie. „La Mamaia cheltuiam atât într-o zi”

Prețurile au crescut în ultimii 4-5 ani enorm în România și în alte state, iar ofertele agențiilor de turism sunt în multe cazuri chiar și de două ori mai scumpe decât în 2019, anul dinaintea pandemiei. Există însă și excepții de la regulă.

Tot mai mulți români se plâng de faptul că prețurile au crescut enorm nu numai în România ci și în țări ca Grecia și Turcia, astfel că sunt nevoiți în unele cazuri să plătească dublu față de cât plăteau în urmă cu câțiva ani în concediu. Există totuși și câteva excepții, iar una dintre acestea este Cipru.

Pe un grup de Facebook destinat turiștilor, o tânără a relatat experiența neașteptată pe care a avut-o în Cipru, în concediu.

„Când am văzut prima dată oferta m-am gândit că e o ocazie specială și m-am grăbit să achit totul. Am văzut apoi, chiar după mai multe luni, că prețurile sunt aceleași, adică foarte mici comparativ cu ce e la noi sau la greci. Am fost și în 2019 în Cipru și nu s-a schimbat nimic. Credeam că în restaurante și magazine s-a scumpit, dar nici vorbă, Uite că se poate și așa”, a scris tânăra.

Paradisul prețurilor mici

„Și eu am fost anul trecut în Cipru. Cu banii cheltuiți într-o săptămână aș fi stat la noi o zi sau două. Chiar mă gândeam că la Mamaia am cheltuit într-o singură zi atâta”, a completat-o alt internaut.

„O masă copioasă - 12 euro. Și zic masă consistentă, nu o ciorbă apă chioară și nu o bucățică invizibilă de carne. Să tot vii aici, prețurile sunt de vis”, a scris altul.

„Da, dar nu aș da Grecia pe Cipru. E mai selectă Grecia”, a fost altă opinie. „Mai selectă pentru cine? Pentru tine? Du-te în Grecia, nu te oprește nimeni”, l-a contrazis cineva. „Eu am fost anul ăsta în Grecia, prețurile sunt mari, multă mizerie și atmosferă proastă. Asta la Thassos. Unora le place, foarte bine”, a mai scris un internaut.

Nu este primul caz în care românii laudă Cipru. Recent, „Adevărul” a amintit cazul unei doamne care a explicat că un șezlong costă doar 2.50 euro față de 25, cât ar fi în unele plaje din România. Ea a postat pe grupul de Facebook Vacanțe sub 500 de euro: „Prețul la șezlong în Cipru – Paphos.” Cele câteva cuvinte sunt însoțite de fotografii care vorbesc de la sine despre prețurile mici din Cipru. Spre exemplu, pe plaja Alykes, un șezlong costă 2,50 euro, la fel ca și o umbrelă. Prețurile sunt sensibil mai mici și, dau asigurare internauții, sunt valabile întreg sezonul. De altfel, prețurile ar fi neschimbate de 10 ani, spun unii.

Postarea a fost primită cu interes de internauți, care au remarcat diferența față de prețurile de pe litoralul românesc. „Acestea sunt prețurile și în sezon sau doar în extra-sezon?”, a întrebat cineva.

„Numai la noi se practică japca”

„Mereu”, i-a răspuns o doamnă, iar altcineva a intervenit: „Cred că de vreo 10 ani sunt aceleași.” Și a fost imediat completat de un alt internaut, care i-a dat dreptate. „Ai dreptate! Acum șase ani erau aceleași preturi și era în plin sezon.... În toate orașele am fost la plajă și nu erau diferențe la bani... Numai la noi se practică japca. 10 euro un șezlong.” „Mereu sunt aceleași peste tot”, a adăugat o altă persoană.

„Sunt prețuri reglementate de guvern tot timpul anului! Turiștii sunt chiar îndemnați să reclame eventualele prețuri mai mari, dar nu am auzit să fie cazul. Am fost și în estul Ciprului, și în vest și peste tot aceleași prețuri! La plaja din imagine am fost anul trecut pe 20 iulie, plin sezon!”, a explicat altcineva.