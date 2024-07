Ce au putut găsi turiștii pe plajele unor stațiuni populare de pe litoralul românesc. „Am făcut un gest doar ca să știți ce vă așteaptă”

Litoralul românesc ține tot mai greu pasul cu stațiunile din Grecia, Turcia, Bulgaria sau Albania, motiv pentru care tot mai mulți turiști aleg stațiunile de afară. Asta și pentru că, în unele cazuri, plajele stațiunilor de pe litoralul românesc nu sunt încă gata să-și primească turiștii, deși sezonul estival a debutat.

Imaginile cu plaje neamenajate, murdare, greu de privit, au devenit destul de comune atunci când este vorba despre litoralul românesc. Nu întâmplător, străinii sunt o raritate în stațiunile românești, dar chiar și românii optează pentru alte destinații, sătui de prețuri mari și condiții precare. În același timp, milioane de români aleg să-și facă vacanțele în țări ca Grecia, Turcia, Bulgaria sau Cipru. Asta nu înseamnă că litoralul românesc duce lipsă de turiști, doar că mulți dintre ei nu sunt mulțumiți de ceea ce găsesc acolo.

Pe unul dintre grupurile de Facebook destinate vacanțelor petrecute în România, un turist a postat un mesaj și câteva fotografii care arată condițiile din stațiunea Jupiter.

„Evitați stațiunea Jupiter! E un dezastru plaja. Iar între Jupiter și Neptun totul e ca după război. Consider că am făcut un gest ok... să știți ce vă așteaptă”, e postarea care a provocat o mulțime de reacții.

Ce păreri au românii

„Marea, soarele și tot ce ne-a dăruit natura sunt o binecuvântare. Bucurați-vă de viață indiferent unde v-ați afla. Să vedem partea frumoasa, și noi vom fi frumoși! O vară minunata vă doresc tuturor indiferent de locul n care sunteți!”, a comentat o doamnă.

„Da, să-ți rupi picioarele pe banii noștri”, i-a răspuns autorul postării. „Eforie Sud. Marea Neagră! Țara noastră! Plajă autentică cu miros de scoici și hamsii. O iubesc!”, nu s-a lăsat mai prejos doamna. „Ați uitat de alge, probabil”, a continuat duelul lor.

„Da, este ca după război pentru că se lucrează la lărgirea plajei”, a explicat o turistă de la fața locului. „Eu cred că nu vezi bine”, i-a răspuns tot autorul postării. „Din fericire, încă văd bine pentru că sunt la Neptun”, a venit replica impasibilă.

„Evitați România”, a dat cineva verdictul, dar a fost imediat contrazis. „Mofturi. Și România se scrie cu R mare”, a intervenit altă doamnă. „Haideți doamnă, subiectul era altul. Dar noi românii...”, a încercat autorul postării inițiale.

„Ce au românii? Știți ce n-au? Nu știu să se bucure. Și e trist. În foto, tot Eforie Nord, e minunat, nu?”, a revenit doamna, iar mesajul ei a fost însoțit de o fotografie superbă.

„Rușine, România”, a fost alt mesaj. „Mulțumim pentru susținere... De aceea am ajuns aici”, i-a replicat altcineva.

„Plaja la Eforie Nord, condiții de cazare excelente, prețuri moderate. Perfect!”, a scris o doamnă care a postat o fotografie frumoasă. A fost însă imediat contrată de altcineva, care a venit în replică cu o fotografie în care apăreau algele care au invadat o plajă. „Probabil a fost furtună pe mare, eu am fost săptămâna trecută și a fost perfect”, i s-a răspuns.

„Și noi am fost azi la Eforie, dar nu am vazut atâtea alge”, a adăugat altcineva.

„La Cap Aurora e mai rău. În loc de nisip e noroi. În apă nu poți intra de bolovani. Aceiași bolovani pe care nu îi scoate nimeni de 50 de ani”, a scris o doamnă revoltată. „Dar ce are plaja aia? E nasoală că nu e plină de chiștoace, coji de semințe și pet-uri de bere?”, a întrebat cineva. „La Neptun și Saturn este OK?”, a întrebat altul. „În Neptun (între Steaguri și Jupiter) plaja este în lucru! Saturn este ok!”, a venit prompt răspunsul.

„Sora mea a dat 60 de milioane și își roade unghiile

„Nu este ok deloc. Sora mea a dat 60 de milioane și își roade unghiile. Plajă dezastru și boscheți, hotelul ok!”, a scris cineva.

„120 de lei kg de cartofi prăjiți, plaja neîntreținută. Lasă românii noștri bănuții în alte țări!”, a comentat alt internaut. „160 de lei kg de cartofi prăjiți...”, l-a contrazuis altul.

„Eu nu înțeleg! Doar niște pietre sunt marea problemă? În rest totul este curat în jur? Exista extrem de multe plaje superbe 100% din pietre, fără urmă de nisip”, a comentat altă doamnă.

„Atenție mare la ce lăsați în mașini, și mai ales unde le parcați! Nouă ne-au spart mașina ziua în amiaza mare, la 15:00 mai exact, în Corbu”, a avertizat cineva.

„Vă duceți să plătiți o avere pentru o gârlă! La mare, la noi sunt doar puși pe căpătuială cei din HORECA”, a scris altul.

„Mie îmi place natura la ea acasă”, a comentat un internaut. „Așa-i la noi, se lucreaza în sezon estival, n-au timp restul anului, iernează. Minți luminate tare, își bat joc de turiști!”, a sintetizat cineva situația. „Evitati „litoralul” românesc. Totul e oribil. E distrus tot”, a fost alt sfat. „Sapă tranșee că ne atacă rușii Atunci plaja în balcon”, a glumit cineva. „Și la turci sunt pietre pe plaja și în mare și nimeni nu mai plânge...”, a comentat o doamnă. „Adevărat”, i-a dat altcineva dreptate. „Haoleu câte plaje sunt cu „bolovani” și pietre, dar nimeni nu se plânge atâta ca noi. Dacă sunt pietre, de ce sunt? Este un dezastru... Nu sunt pietre - ce îmi pun pe pătură să nu mi-o ia vântul...”, a observat cineva. „Dezastru este din cauza prețurilor. Mâncare la preț de icre negre.n rest cat de cât OK”, a fost altă percepție.

„În Grecia vă rupeți în bolovanii ăia”, a scris alt internaut.

„E adevarat că plaja nu prea este ok. Am ajuns joi la Cap Aurora, am încercat și plaja de acolo și cea din Jupiter și nu poți intra în apă din cauza pietrelor din apă, riști să-și rupi picioarele. Noi am mers cu Bolt în Saturn, la plaja Lara Beach sau Recif și a fost ok. Și acolo sunt pietre, dar nu atât de multe ca în Jupiter sau Cap Aurora. Pentru noi a fost ok. Am preferat să folosim Bolt din considerentul locului de parcare. În Neptun se lucrează pentru lărgirea plajei”, a mai zis cineva.