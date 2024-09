Rețele de escroci români au invadat Turcia. Cursa în care riscă să pice turiștii care aleg o populară destinație de vacanță

Mai mulți turiști români se plâng că au fost păcăliți să cumpere produse de slabă calitate, adesea contrafăcute, pentru care nici măcar nu primesc garanție sau certificate de calitate. Iar de cele mai multe ori acestea sunt vândute de alți români, care aparent ar fi înțeleși cu comercianții.

O româncă se plânge că a fost păcălită în Antalya să cumpere produse de o calitate îndoielnică, iar cea care a insistat și a convins-o a fost chiar o româncă. Mai mult, spune ea, nici ghizii nu au fost interesați să o ajute să returneze produsele sau să găsească o soluție să rezolve problemele. Femeia a relatat întâmplarea pe un grup de Facebook dedicat românilor care își petrec vacanțele în Antalya, iar postarea ei s-a viralizat.

Conform spuselor sale, dar și ale altor internauți, se pare că în Antalya ar exista adevărate rețele prin care turiștii sunt păcăliți să cumpere produse de o calitate îndoielnică la prețuri mari, iar de multe ori ghizii turisticii și șoferii sunt de partea celor care îi păcălesc pe oameni. Problema este că astfel de întâmplări sunt tot mai dese, iar capcanele întinse cu dibăcie îi lasă pe mulți fără bani.

„Vreau să vă expun o problemă întâmpinată în vacanță în Antalya acum 2 săptămâni. Am achiziționat un sejur prin agenție, această ne-a recomandat o excursie la o fabrică de haine din piele și blană. Problema este că acolo ne-a întâmpinat o doamnă Ildiko, din Turda, care a încercat disperată să ne vândă produse, culmea a și reușit… la supra preț. Abia după ce am achitat și am ajuns la hotel am citit pe internet că acea fabrică, Feron, sunt scammeri, că de fapt nici nu au fabrică, ci doar un magazin, că vând produse de slabă calitate la mii de euro. Și atunci am observat că nu aveam factură, certificat de garanție de mâna, fără certificat de autenticitate sau ceva unde să scrie tipurile de materiale/mod de întreținere, nimic, dar și că Ildiko în social media are alt nume. În plus, geaca de iarnă am cerut să fie modificată pentru că îmi este mare și nu o pot purta. Cât timp ne uităm prin magazin, crezând că modifică geaca, ei au împachetat-o și au lăsat-o așa”, a scris femeia.

Ulterior, ea a încercat să returneze produsele, dar s-a lovit de atitudinea ghidului, care a încercat să o decurajeze și a refuzat să o ajute.

„Problema este că deși am anunțat ghizii că vrem să returnăm produsele (3 geci) și să primim banii înapoi, ei au dat din umeri și ne-au spus simplu că nu pot face nimic, deși ei ne-au trimis la acel magazin. Totodată, spuneau că nu știu care este legislația în Turcia și nu au putut să ne îndrume astfel încât să putem face retur. Pe cont propriu am făcut rost de factură de la ei, oricum plătisem cu cardul și aveam dovadă. Aș vrea să știu dacă a mai căzut cineva în plasa lor, sau dacă este cineva care locuiește în Antalya și știe ce e de făcut în situația asta. Oricum, nu recomand Feron, e plin internetul de recenzii slabe și toți spun că sunt scammeri”, a adăugat ea.

Nu a fost singura victimă

Așa a aflat că nu este singura care a căzut în această capcană și că mai mulți conaționali au fost îndrumați să cumpere produsele firmei respective, fără să realizeze că sunt păcăliți.

„Și o prietenă a pățit la fel”, a spus o doamnă. „Sunt mână în mână cu ghizii si cu agențile”, a avertizat cineva. „Nu o să reușiți să returnați gecile, sunt pe o mână”, a confirmat altul.

„Exact așa și noi acum două săptămâni! I-am spus celei de la aur că noi nu am avut intenția să intrăm aici și nu ne interesează să cumpărăm, nici nu s-a mai ocupat de noi! Nu știu ce e cu mafia asta mai nou în Turcia, îți iei o excursie și ei îți bagă pe gât asemenea opriri, Eu am mai fost acolo acum în jur de 6 ani, dar nu a fost așa. La magazinul de turci, doamna Ildiko a încercat două minute să îmi bage pe cât o geacă neagră. I-am spus că nu intenționăm să cumpărăm și i-a pierit cheful, chiar ne-a spus unde este ieșirea după ce terminăm de văzut toate fake-urile. Chiar ei, ghizii, au comision. Și șoferul, chiar dacă ghidul îi vorbește de rău pe toți cu care colaborează”, a scris cineva.

Sunt înțeleși cu hoții”

„Ghizii sunt înțeleși cu hoții. Am avut și noi oferte de a merge unde se fabrică haine de piele..adio Turcia. Din cauza ghizilor de la agenții, escroci peste măsură, cereau «tips» pentru «căpitan-șofer» de autocar care ne-a dus la hotel. Cică sunt obiceiuri locale să fii milog și cerșetor!”, a povestit altul.

„Toate excursiile organizate de agenții te duc la aceste două locații, plus covoare! Nesuferit moment! Îl poți evita stând în autocar. Dar te lasă inima? Turcia este frumoasă, oriunde și merită văzută!”, a fost altă idee.

Alții au fost ceva mai norocoși și deși au fost momiți să își facă cumpărăturile în același loc, au rezistat tentației. „Am fost și noi acolo, aveau și prezentare de modă și magazine cu aur, dar nu am cumpărat nimic și nici nu am mai mers altădată”, a povestit cineva.

„Cam toate fabricile din Antalya procedează la fel: blănurile și aurul îl vând la prețuri foarte mari. Nu am picat în plasa lor pentru că îmi cereau 30.000 de euro pe o haină din blană de nurcă pe care o cumperi în România cu vreo 2.000. Iar la bijuteriile cu pietre prețioase, la fel procedează, fiind mult mai ieftine la Teilor”, a scris altcineva. „30.000 de euro?”, a întrebat uimită o doamnă. „Da”, a venit răspunsul.

„Ghidul nostru ne-a recomandat excursie la bijuterie, ok ne-am dus. Am găsit o brățară făină, ne-a zis prețul, dar când am întrebat de gramaj, nu a putut sau nu a vrut să ne spună, că ei au preț pe bucată nu la gramaj. Nu mi se pare normal, dar in fine”, a scris alta.

„Recenziile se citesc înainte și nu după, nu vor mai da banii înapoi, nu e ca în Europa. Din păcate sunt și avantaje și dezavantaje. La fel cu accidentele, îți repari singur mașina fiind vina lor, asta e”, a fost alt punct de vedere.

Nu aș cumpăra nici dacă îmi dă 5 la preț de una

„Am fost și nou duși acolo. De la 1.200 euro o geacă. dar ajunsese să mi-o vândă la 400 de euro. I-am arătat ca nu am decât 200 euro și au spus sa o dau așa cu 200 euro și restul când ajung acasă și îmi trimit haina prin poștă. Am plecat cum am venit. Mi se pare de toată jena sa mergi într-un astfel de magazin și sa facă teatrul ăla că îți dau cea mai buna ofertă și mai ca ți-o da gratis. Unde mai pui că la negociere vine și șfeul să mai taie niște zerouri. Apoi altă oprire la magazinul de aur. Ziceai ca sunt o prințesă acolo, ceai, cafea și ceva dulce. Te duce la nivelul unde nu găsești nimic mai jos de 10.000 E și ajungi la argint unde nimic nu este sub 100 de euro. Și tot așa cheamă șeful să mai taie zerouri. Zice ca îți da garanție, că pe aici pe dincolo. Am plecat și de acolo așa cum am venit. Nu aș cumpăra nici dacă îmi dă 5 la preț de una, toate cele bune și sper să rezolvați!”, a scris altcineva.

„Nu sunt toate fake, am cumpărat lucruri foarte bune din Istanbul și la preț bun”, a venit o replică.

Regula de aur

„Regula de aur: excursiile in Turcia nu se cumpără de la agenția cu care pleci (normal că au comision din ce vând și au interes să vândă cât mai scump). Excursiile se cumpără de la agențiile locale. Doar întreabă și ai să vezi diferența de preț. Exemplu: preluare la 8,30 de la hotel pana în port Kemer, croazieră cu vapor pe Mediterana, diferite opriri pentru baie și poze, ghid în 4 limbi străine, masa la prânz, entertainment, întoarcere în port și transfer la hotel, ajuns la 18,30 - pret 20 euro de persoană ( am fost 6 persoane ). Același lucru la Christian Tour 175 euro de persoană”, a fost un alt sfat.

„Noi am platit 70 euro de persoană.. Ghizii din Basarabia-Republica Moldova sunt escroci, nemții si britanicii au mers cu 50 euro de persoaăa cu autocarul, românii cu microbuzul unde un șofer idiot în călduri le făcea avansuri la toate femeile. Nesimțire”, a scris cineva.

„Așa procedează indiferent că mergi cu agenție ori pe cont propriu. Pe noi ne-a luat așa în Kușadasi când sa intram la Efes am luat un taxi în ideea să ne duca la obiectiv, dar el ne-a luat cu vrăjeală și ne-a dus mai întâi la o fabrică cică de blănuri, dar știam șmecheria. Doar am aruncat o privire și am plecat. Asta este țeapa lor că te de duc la fabrică, dar de multe ori nu este nicio fabrica, prețuri de 3-4-5 ori mai mult decât face etc”, a spus altul.

„Am fost de peste 10 ori în Antalya, niciodată în excursii de shopping cu ghizii. Dacă am vrut ceva minor, am ieșit la drum și m-am dus direct la magazinul pe care îl studiasem înainte sau la cele la care nu riscam nimic. Dar totul e fake în Antalya, nu iau lucruri mai scumpe de 10 euro”, a scris altcineva.