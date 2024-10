Orașul din România care se află pe lista cu principalele destinații de vacanță pentru 2025, alături de Italia și Thailanda

Cea mai nouă tendință în turism pentru 2025 este „distracția”, afirmă Nathan Lump, redactorul șef al National Geographic. El a vorbit despre lista Best of the World 2025, care va include cele mai captivante experiențe de călătorie ale anului viitor. Lista include și un oraș din România.

„Anul acesta, înțelegând complexitatea vremurilor în care trăim și unele dintre provocările care există în atât de multe locuri de pe planetă, am dorit să ne concentrăm pe lucruri care ne-au părut cu adevărat distractive, care au atins cu adevărat bucuria călătoriei și entuziasmul descoperirii”, a declarat Lump într-un interviu acordat CNN.

Topul destinațiilor pentru 2025

Antigua, Guatemala

Pădurea Ocala, Florida

Bangkok, Thailanda

Raja Ampat, Indonezia

Guadalajara, Mexic

Mănăstirile cenobice, Italia

Los Angeles, California

Groenlanda

Kanazawa, Japonia

Oriental Expres, Malaezia

Brașov, România

Cerrado, Brazilia

Northland, Noua Zeelandă

Senegal

Haida Gwaii, Columbia Britanică

Barbados

Valea Suru, India

Boise, Idaho

Adu Dhabi, Emiratele Arabe Unite

Râul Murray, Australia

Kwazulu-Natal, Africa de Sud

Arhipelagul Stockholm, Suedia

Cork, Irlanda

Hebride, Scoția

Tunisia

Ce spune despre Brașov

„Orașul medieval Brașov este poarta de intrare în regiunea Transilvania, o țară a pădurilor antice, satelor rustice și vârfurilor Carpaților. Cu noul său aeroport—primul din România în 50 de ani—țara lui Dracula este acum mai accesibilă. Explorează regiunea pe Via Transilvania, un traseu de drumeție finalizat în 2022, care se întinde pe 870 de mile de la granița cu Ucraina până la Dunăre.

Secțiunea Terra Saxonum a traseului trece prin cătune săsești și orașul Sighișoara, fondat în secolul al XII-lea, sit UNESCO, în timp ce secțiunea Terra Dacica se strecoară printre podgorii și fortificațiile dacice”, se arată în ghidul publicat de National Geographic.