Jon, un turist britanic foarte pasionat de călătorii pe tot globul, a petrecut recent două zile la București, prezentându-și ulterior impresiile despre capitala României pe canalul său de YouTube.

Iar clipul postat de britanic pe YouTube a strâns deja peste 13.000 de afișări și peste 100 de comentarii pe canalul său, intitulat „Jon Does Travel”.

Turistul din Marea Britanie a făcut un tur al Europei cu trenul și a ajuns la București de la Budapesta, plecând apoi, tot cu trenul, în Republica Moldova.

Jon a stat două zile în București, iar capitala României i-a lăsat în procent majoritar impresii foarte bune.

„Am găsit cazare pentru o noapte în București, aproape de centru, la doar 18 euro, e drept, cu baie comună. Am avut un prosop foarte mic, o cameră mică, dar per ansamblu a fost ok. Bucureștiul m-a surprins în cel mai plăcut mod. O fost o experiență de neuitat să mă plimb în Parcul Izvor înainte de a vedea Palatul Parlamentului, a doua cea mai mare clădire de pe glob, după Pentagon. Am avut și șansa de a prinde o vreme bună. Bucureștiul e categoric una dintre cele mai frumoase capitale din Europa, am remarcat și numărul mare de parcuri superbe. Pe anumite străzi principale era cam haos în trafic, dar haos privind circulația e în multe orașe europene. Bucureștiul e categoric un Paris el Estului ca farmec”, a povestit turistul britanic.

O altă surpriză pentru acesta a fost reprezentată de numărul mare de cafenele din București.

„Nu mi-a venit să cred câte cafenele am văzut în București, iar prețurile sunt cu mult mai mici comparativ cu Marea Britanie. La un moment dat, într-o cafenea, am intrat în conversație cu două românce și am vorbit aproape o oră despre istoria României și a țărilor de dincolo de fosta Cortină de Fier. În scurta perioadă petrecută în București am remarcat și unele clădiri vechi ce aveau un aer sovietic. Per ansamblu, m-a încântat arhitectura Bucureștiului. Îmi doresc să revin în România, inclusiv la București, dar să vizitez în viitor și alte orașe din această țară încântătoare”, mai spune Jon.