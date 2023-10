Turistă din America, fascinată de România: „E bijuteria ascunsă a Europei” VIDEO

Casey Cassady, o frumoasă americancă foarte pasionată de călătorii și al cărei soț este originar din România, a vizitat țara noastră în acest an, iar impresiile sale au fost la superlativ.

Originară din statul Kentucky, Casey Cassady trăiește de mai mulți ani în Dallas și are de câțiva ani propriul canal pe YouTube, unde prezintă experiențele sale de călătorie din diferite colțuri ale lumii. Iar canalul său este unul foarte popular, având peste 58.000 de abonați. Filmarea ei în România, unde a mers cu toată familia, a strâns până acum aproape 38.000 de afișări și sute de comentarii.

„Tatăl meu este fascinat de legenda lui Dracula, iar o vizită în România este o ocazie în acest sens. Am fost la Bran, însă tot în România am aflat că, de fapt, adevăratul castel al lui Vlad Țepeș este la Poenari și că la ora actuală este în renovare. Mi-a plăcut foarte mult la Bran, am avut o zi perfectă acolo. Mâncarea a fost pur și simplu uimitoare. Îmi plac mult dulciurile și am cumva senzația că toate deserturile românești sunt impregnate cu alcool, de la Eugenia până la papanași”, spune Casey.

De la Bran, turista americancă a mers împreună cu familia la Brașov, iar unul dintre locurile sale preferate a fost Biserica Neagră. De aici, Casey a mers la Castelul Cantacuzino din Bușteni, județul Prahova, castel unde s-a filmat o parte din popularul serial „Wednesday” de pe Netflix și care a făcut o mare reclamă României pe tot globul. „Am aflat că aici s-a filmat serialul ”Wednesday” și ne-am dorit neapărat să vizităm castelul din Bușteni”, precizează Casey.

O experiență de neuitat pentru Casey și familia sa a fost vizita la castelul Peleș, din Sinaia. De aici, ea a plecat cu familia sa în București. Iar după o plimbare în Centrul Vechi au mers cu toții în parcul Herăstrău, un loc ce i-a trezit nostalgii soțului său de origine română, care a locuit până la vârsta de 10 ani aproape de Herăstrău.

”A fost prima mea vizită în România și a fost o experiență extraordinară. România este bijuteria ascunsă a Europei”, mai spune Casey.

Iar filmarea sa de pe YouTube a stârnit multe reacții pozitive, nu puțini fiind cei care au comentat că doresc să viziteze țara noastră după ce au văzut câte locuri speciale și pline de farmec are România.