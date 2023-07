Experiența neplăcută a unei românce în Grecia. „Ce, mă? Să le fie rușine!”

Poliția elenă nu pare să stea la discuții atunci când vine vorba de încălcarea regulilor de circulație. Nici măcar atunci când e vorba de turiști. O dovedesc poveștile turiștilor români, împărtășite pe diferite grupuri dedicate iubitorilor de vacanțe, de pe rețelele de socializare.

Chiar și cele mai mici abateri sunt sancționate, iar de o astfel de pățanie a avut parte, recent, o turistă româncă. Potrivit postării sale, nu amenda în sine este problema, ci faptul că nu știe unde ar putea să o plătească. Cu atât mai mult cu cât, în momentul în care a fost sancționată, ea deja se îndrepta către România.

Amenzile trebuie achitate la poștă

Femeia, aflată în mașină alături de familie a fost amendată de oamenii legii pe motiv că nu purta centura de siguranță. Ghinionul a făcut ca ei să fie trași pe dreapta chiar pe drumul de întoarcere.

„Suntem pe drum spre România din Grecia și am fost opriți de politie, am primit amenda de 50 de euro pentru ca pasagerul din spate nu purta centura de siguranță. Aveți idee cum procedez? Unde anume o pot plăti? Ca domnii polițiști nu vorbeau deloc engleza. Mulțumesc anticipat!”, a scris aceasta pe grupul „Vacante in Grecia: info utile”, de pe Facebook.

În secțiunea de comentarii, ea a recunoscut că, atunci când stă pe bancheta din spate nu obișnuiește să poarte centura, explicând și motivul. Problema principală rămâne însă felul în care poate plăti amenda. Poșta ar fi răspunsul.

„Recunosc că nu obișnuiesc să port în spate centură, pentru că am bebelușul cu mine și am nevoie să mă mișc pentru el încontinuu. Ideea este că am oprit la o benzinărie și doamna de acolo a sunat la poliție direct și a întrebat unde o putem plăti și au zis că doar la ei la Poștă, care deschide luni, iar noi ne îndreptăm spre casă acum. Noi am vrea să o plătim ca să nu vină dublu acasă, dar nu știu cum. La vama credeți că se poate plăti?”, a adăugat femeia.

Postarea a strâns mai bine de 100 de comentarii, iar părerile au fost împărțite. Unii români susțin că motivul amenzii ar fi ridicol. La polul opus, alții spun că polițiștii nu ar fi pe cât de drastici ar trebui.

„Ce mă? Amendă pentru centură la turiști în GR? Păi… să le fie rușine!Când mergeam cu cash în buzunare și intrăm în radar cu 100+ în limita de 60, săreau în față și când vedeau nr de turist îți făceau semn să mergi mai departe! Și acum se iau de centură? Să le fie rușine! Încep să se înmulțească motivele pentru care să merg în TR. Au cam sărit calul!A nu se înțelege că susțin nesimțirea în trafic și încălcarea arogantă a legilor! Doar că, ar trebui să continue să închidă ochii la nimicurile făcute de turiști!”, a scris cineva.

„Soțul meu nu pornește până când nu îi vede pe copii cu centură. Hai să fim serioși, poliția greacă este prea toleranță. Am observat că 98% din turiștii români consumă la plajă băuturi alcoolice, măcar o bere, după care urcă la volan. Poate că am fost eu ghinionistă să văd numai pe cei care consumă. Dacă poliția greacă ar face treabă cum trebuie...vai de noi ce ar fi”, a scris altcineva.

„Ei sunt chiar permisivi, suntem noi prea nesimțiți”, este părerea unui alt internaut.

Temperaturile caniculare, strică vacanțele românilor

Între timp, începând de marți, românii care și-au planificat vacanțe în Grecia vor fi întâmpinați de un cod roșu de caniculă. Ministerul Afacerilor Externe a transmis și un avertisment, în acest sens. Temperaturile vor atinge până la 43 de grade Celsius, pe întreg teritoriul țării, în perioada 11-17 iulie.

Grecia a emis, de asemenea, şi o avertizare cu privire la creşterea riscului apariţiei incendiilor forestiere. În acest context, MAE le reaminteşte cetăţenilor români că legislaţia elenă interzice şi sancţionează drastic orice activitate în aer liber care poate produce scântei sau foc şi poate genera, astfel, apariţia unui focar de incendiu.