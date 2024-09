Experiență de coșmar pentru un român care a dat mii de euro pe o vacanță de 5 stele. „Nu pot să cred așa ceva, e șocant”

Un român a plătit 3.000 de euro pentru ceea ce ar fi trebuit să fie o vacanță de neuitat, dar odată ajuns la destinație a realizat că, de fapt, concediul tocmai i-a fost ruinat.

Un vechi proverb românesc spune că „socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de la târg”, iar despre cât de adevărată este această vorbă s-a convins un român care a ales să-și petreacă vacanța de vară în Turcia. Deși a băgat adânc mâna în buzunar și a plătit 3.000 de euro pentru sejur, la fața locului a găsit o cameră care în niciun caz nu corespundea cu ceea ce i-a fost promis. El a povestit ceea ce i s-a întâmplat pe un grup de Facebook destinat românilor care își petrec vacanțele în Turcia. O cameră sărăcăcioasă, cu gândaci morți, păianjeni și așternuturi nespălate, bonus aerul condiționat defect i-au stricat concediul mult așteptat.

„Pentru cei care veniți aici, cam asta primiți pentru 3.000 de euro de 3 persoane. Gândaci, aer condiționat care curge si nu funcționează, așternuturi murdare și păianjeni”, a scris el pe Facebook. Postarea sa a fost însoțită de trei fotografii elocvente (fotografiile sunt mai jos).

Între timp, postarea s-a viralizat. Așa a aflat că nu este singurul care s-a lovit de astfel de probleme în vacanță și că mai mulți conaționali s-au confruntat exact cu aceeași situație.

Duci și acasă gândaci”

„Duci si acasă gândaci! Am pățit-o și eu anul trecut”, a scris cineva. „Nu pot să cred așa ceva. Șocant”, a reacționat altul. „Doamne ferește”, a exclamat altcineva la vederea imaginilor.

„Păi și cei de la recepție ce au spus?”, a venit o întrebare pertinentă. „Nu interesează pe nimeni. Am cerut să vorbesc cu managerul. Mi s-a spus că e o glumă ca la 6.43 (când m-am trezit cu gândacii pe mine) să cer așa ceva. Au zis că ne schimbă camera. Dar mi se pare aberant asemenea condiții la 5 stele. Fie ele și de Turcia”, a răspuns autorul postării inițiale.

„Eu sunt efectiv șocată. Au notă mare pe Booking etc. Eu zic să nu vă lăsati, să faceți panarama mare, reclamații, să îi inchidă pentru că asta merită. Mergeți până vine managerul, nu vă lăsați”, l-a sfătuit o doamnă. „E dintr-un film de groază, clar.”

Scandal la recepție

Autorul postării inițiale spune că recepționerul a încercat să-l oprească să le arate pozele celorlalți turiști. „Când eram la recepție tocmai se caza un grup de ruși. Când am zis că arăt pozele fiecărui om care intră în hotel au chemat paza. Și striga recepționerul să nu cumva să arăt pozele cuiva. Oamenii știu bine ce vând, stai liniștită. Probabil, realist vorbind, review-urile de pe Booking sunt: 1. Pentru servicii, mâncare, plajă. Aici nu am de ce să bag de vină pentru că plajă e ok, mâncarea este ok. 2. De la oameni care au standarde mai joase. Noi nu am mai fost în Turcia din 2009”, a adăugat el.

„Cine să îi închidă? Te crezi in Austria?”, s-a întrebat cineva.

„Subscriu, numai probleme am avut cu ei. Baia a fost horror, curgea apa încontinuu de la wc. Suport prosoape rupt, gândaci...”, i-a dat dreptate o româncă trecută prin exact același gen de experiență. O altă româncă s-a lovit de o problemă identică, iar la recepție a primit un răspuns care a decumpănit-o. „La recepție sunt tot ei. Răspunsul pentru noi a fost că noi confundăm Turcia cu țările din UE. Turcia nu este membră UE și deci nu este obligată să respecte standardele cu care suntem noi obisnuiți.”

„Nu renunțați sub nicio formă! Pățit identic cu camera, upgrade la vilă. Dar doar cu managerul, eu recunosc că-mi ieșisem din pepeni rău de tot”, a scris altcineva. „Așa am pățit și noi vara asta!”, a confirmat o turistă. „Se poate și mai rău! Aquaworld Belek, resort de 5 stele!”, a scris cineva, iar comentariul a fost însoțit de o fotografie elocventă. „Spune-le că vei suna la Zabita să faci reclamație. Este poliția care se ocupă cu așa ceva”, l-a sfătuit cineva.

Alții au avut reacții diferite. „Vă meritați soarta, când ai intrat în cameră nu ai văzut condițiile? Când ați făcut rezervare nu ați vazut poze, recenzii?”, i-a scris cineva. Răspunsul a fost pe măsură. „Mulțumesc pentru comentariul... românesc. Cand am intrat în cameră nu am văzut gândaci. Și nu am avut nevoie de aer condiționat fiind seară. Adică ieri. Nu m-am gândit nicio secundă că voi găsi gandaci... pe mine, dimineața. Așa e. Ai dreptate. Ne merităm soarta”, i-a răspuns ironic autorul postării inițiale. „Să scrieți la review-urile hotelului, ca să se vadă”, i-a recomandat altcineva.

„Când am intrat în camera m-am înnegrit instant pe picioare”

„Și noi am fost acum 3 ani la Selin, am stat în viluțele de lângă piscină. La fel când am intrat în camera m-am înnegrit instant pe picioare, foarte murdar pe jos, inclusiv nisip era. Praf pe mobilă, am fost la recepție și mi-au zis că trimit pe cineva să facă curat iarăș. După 3 ore era praful la locul lui, ,m-am dus iarăși, dar la fel, indiferență totală. Merg de 8 ani în Turcia, dar ca aici nu am găsit nicăieri”, a fost altă confirmare dintre zecile primite.

„Am fost anul trecut la Kamelia... never again, efectiv nu înțeleg, cel putin românii care laudă locația și turcii în general. Prefer să mă duc în Grecia la 2 stele decât în Turcia la 5. Probabil sunt standardele foarte joase pentru majoritatea și dacă au mâncare sunt mulțumiți... La 5 stele trebuiau să vină păsările să-mi mănânce din mână pe balcon și să fie absolut totul lună. Pare că 5 stele în Turcia inseamna de fapt -1. Mergeti voi astia care țineți cu turcii și dați bani pe 5 stele, că eu mă duc unde chiar 5 stele înseamnă 5 steleșsi e la același preț”, a fost altă replică.