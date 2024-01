Destinațiile căutate de români în miez de iarnă. „Abia ne-am întors, dar ne-am uitat de bilete să mai mergem”

Sezonul hibernal nu este pe placul multor români, iar cei care își pot permite să-și ia concediu măcar o săptămână în această perioadă și au bani pot scăpa de ger, ba chiar se pot bucura de plaje frumoase și pot face baie în mare.

Românii care s-au săturat de frig și pot să își ia concediu în această perioadă pot să scape de vremea posomorâtă și de cerul cenușiu specific iernii. Este și cazul unui român, membru al grupului de Facebook Vacanțe do it yourself, care le-a cerut colegilor de forum sfaturi unde și-ar putea petrece 10 nopți, în debutul lunii februarie, undeva unde să se poată bucura de plajă.

„O vacanță de minim 10 nopți după 5 februarie într-o destinație în care să se poată face plajă și ceva activități să ne ocupe tot timpul? Pentru două persoane”, a fost postarea sa, sub acoperirea anonimatului.

Bărbatul a primit imediat o mulțime de idei. „Asia, pe 10 februarie e Anul Nou chinezesc”, i-a spus cineva. „Zanzibar, Maldive, Republica Dominicană”, a fost altă sugestie. „Australia, Gold Coast” și „Oman” au fost alte sfaturi.

Tenerife, tărm de vis

Alții au venit cu recomandări ceva mai aproape de casă. „Insulele Canare”, a fost un comentariu scurt. „Egipt”, „Dubai”, „Tenerife și Ibiza”, au fost alte mesaje scurte. „Ibiza în februarie nu mi se pare potrivită... celelalte Insule Canare, da, dar pentru Baleare nu e bun anotimpul”, a intervenit altcineva. ”Tenerife”, „Tenerife Sud” și „Grand Canaria”, au fost alte mesaje scurte.

„Cred că destinația depinde și de bugetul dvs. Aveți deja sugerat Dubai, Oman, Zanzibar, Dominicană, însă eu v-aș sugera Thailanda (zborul nu este exagerat, cazarea și mâncarea foarte ieftine, iar ca activități aveți din belsug), Sri Lanka (prețuri cam ca în Thailanda) și ceva mai piperat, dar minunat, Seychelles”, a spus o doamnă.

„Tenerife... am fost 11 zile acum, în ianuarie”, a insistat cineva. „Tenerife. Tocmai ne-am întors de acolo și deja ne-am uitat de bilete să mai mergem încă o dată, că nu ne-a ajuns o săptămână pentru câte sunt de făcut acolo”, punctat o doamnă.