Destinația superbă, dar riscantă, căutată de tot mai mulți români: „E periculos să te duci în gura lupului”

Sătui de destinații banale precum Grecia și Turcia, tot mai mulți români caută să își lărgească orizontul și să descopere locuri mai puțin vizitate de conaționalii lor. Unii dintre ei sunt chiar dispuși să-și asume anumite riscuri pentru asta, în timp ce alții spun că zona este sigură.

O familie de români cu un buget peste medie a apelat la internauți pentru câteva sugestii înainte de a porni în jurul lumii. Sub protecția anonimatului, unul dintre ei a scris pe grupul de Facebook Vacanțe do it yourself pentru a cere câteva idei.

„Suntem o familie de trei persoane, puștanul e și el major. Avem un an de sabatic și 50,000 de dolari buget pentru plecări. Până acum am văzut doar locuri din Europa. Ce locuri ne-ați recomanda în așa fel încât să ne bucurăm cât mai mult de anul acesta, dar cu plecări nu mai lungi de două săptămâni/lună? Mulțumesc anticipat”, a postat acesta pe grupul de Facebook menționat.

O adevărată polemică

Răspunsurile nu au întârziat, iar sugestiile primite au fost dintre cele mai diverse. Una dintre ele a provocat o adevărată polemică printre membrii grupului.

„Moscova” a scris o doamnă, iar numele capitalei Federației Ruse a fost însoțit de un emoticon special. „Moscova are o istorie de peste 800 de ani. Moscova nu e tot una cu Putin. Nu e nimic amuzant”, i-a replicat altă doamnă. „Ce este amuzant la Moscova? Rusia este o țară bogată în istorie”, a intervenit alt membru al grupului.

Doamna cu comentariul scurt a revenit și a explicat ce a determinat-o să posteze și acel emoticon. „Doamne, e visul meu să vizitez Moscova, Sankt Petersburg, dar nicidecum acum când toți românii care au ajuns la Moscova (n.r.- în realitate acest lucru s-a întâmplat la Sankt Petersburg) nu au fost lăsați să vadă artificiile de Revelion. Suntem hărțuiți și marginalizați. Păcat că imediat v-ați gândit la altceva decât la realul motiv”, a explicat ea, după care a revenit cu alt răspuns, pentru doamna care i-a răspuns prima:

„E tot una cu Putin, din păcate. Ca să te duci acum la Moscova trebuie să fii ori foarte curajos, ori inconștient. Sau, dacă este ultimul tău scop în viață. Sper să apuc să vizitez Rusia într-o bună zi”, a adăugat ea.

Discuția a continuat în aceeași notă, doar că au intervenit și alți internauți. „Serios ? Așa de nasol e? Și noi ne gândeam să o trecem pe listă în viitorul apropiat, ne dorim foarte mult să o vizităm și să vedem o operă acolo, au un teatru excepțional și artiști și nume mari în muzica clasică”, a spus altcineva.

„Asta am văzut pe Tik Tok din postările românilor. Și mă gândesc că este periculos să te duci în gura lupului. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Îi omoară pe ai lor, cei care nu sunt de acord cu politica lui Putin, dar pe cei care vin din tabăra adversă?”, a răspuns doamna cu emoticonul.

„Poate fi propagandă”

„Nu știu ce să zic. Poate fi și propagandă. La noi în țară vin ruși și nu îi discriminează nimeni. Eu chiar cred că acolo situația e cu totul alta decât ce ne tot servește presa. Nu am momentan posibilitatea, dar aș merge fără frică”, a revenit cea care a pus întrebarea. „Eu nu vorbeam despre presă. Vorbeam despre postările românilor care erau în Moscova. Atât. Fiecare face ce vrea cu viața și cu visurile lui. O zi frumoasă!”, a contraatacat doamna cu emoticonul.

„Ce e așa amuzant? De când Tik Tok e un punct de referință pentru o călătorie la Moscova? Doamne ferește să credeți că tot ce vedeți pe Tik Tok e adevarat!”, a intervenit altă doamnă.

„Vizita noastră a fost sigură, liniștită etc… În mediul online se împroașcă mult cu noroi. Dacă eu sunt om ok și ei sunt la fel, dar dacă merg cu figuri și îi etichetez într-un anume fel și ei vor fi la fel. Situația noastră putea să fie mai nasoală decât a altora pentru că eu sunt româncă, iar el e fost cetățean rus (acum cetățean român și american) și totuși nu am avut probleme”, a scris o altă internaută. „E liniște acolo și chiar aveți ce vizita în siguranță , doar la tv/știri e altfel!”, i-a răspuns altă doamnă.

„Acum o săptămână a postat pe Facebook un grup de italieni și erau foarte încântați de Moscova! Au postat live filmulețe din restaurante, metrou, muzee etc, chiar și pe strada arătând arhitectura superba de acolo! Deci, fiecare arată ce conține el/ea însăși! Dar, alegerea aparține fiecăruia ce vrea să vadă! Numai bine tuturor și călătoriți unde vă ghidează sufletul și inima”, a scris altă doamnă.

„Aș adăuga Oskm, Kazan, zona Caucazului și Novosibirsk”, a scris altcineva. Pe lângă sugestiile privind Federația Rusă, internauții au propus destinații din toată lumea, practic pe fiecare continent.