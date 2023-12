Doi celebri exploratori români au fost opriți de un polițist rus lângă Moscova. Ce a urmat i-a luat total prin surprindere VIDEO

Doi cunoscuți exploratori români au pornit într-o expediție temerară de cucerire a Siberiei, iar pentru asta traversează Rusia, dar vor trece și prin Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Afganistan, Iran și Turcia. Până acolo, în apropiere de Moscova au fost opriți de un polițist în trafic.

Attila și soția sa, Kinga Bertici, au devenit faimoși după ce au parcurs 24.000 de kilometri în 48 de zile cu un Duster și au ajuns în Siberia, mai exact în Iakuția. S-a întâmplat în 2020, dar pentru Attila nu a fost prima dată când a ajuns la „capătul lumii”.

Anterior, în 2018, el mai fusese în Siberia, dar cu Norbert, fiul său. Ceva mai târziu, Attila a cucerit Africa și a mers tot cu un Duster până la Dakar, prin cele mai vitrege locuri. Anul acesta, în iarnă, el a decis să refacă traseul în Siberia, tot cu Norbert.

Zilele trecute ei au intrat în Rusia, înarmați cu un steag al României. Asta deși au fost preveniți că s-ar putea să aibă unele probleme, în condițiile în care relațiile româno-ruse sunt extrem de încordate de când Putin a ordonat invadarea Ucrainei, iar România a decis să acorde sprijin total Kievului.

În apropiere de Moscova, cei doi au avut o experiență interesantă. După ce au depășit în trafic mai multe camioane, tatăl și fiul au fost opriți de un polițist rus, care i-a avertizat că au încălcat legea.

Attila a coborât din mașină și i-a arătat actele polițistului rus și mărturisește că s-a așteptat la tot ce era mai rău. Dar a avut o surpriză. S-a întors vesel, după ce polițistul s-a arătat înțelegător, deși ar fi putut să-l lase fără permis și să-i facă mari probleme.

„Să știi că a fost de treabă. Acum vă spun vouă, prietenilor, am depășit un camion, era linie discontinuă, dar nici Dusterul ăsta nu e un Ferrari. Și până ce am depășit, că aici camioanele merg cu 100 la oră, a avut dreptate polițistul, că jumătate am călcat linia”, a explicat el.

Din fericire, românii au găsit înțelegere din partea polițistului rus. Mai puțin ursuz și bine intenționat, omul legii i-a iertat pe cei doi români, ba chiar a făcut un gest surprinzător.

„A fost super de treabă, a zis că pentru asta se ia permisul. I-am arătat harta unde mergem în tur, că mergem în Siberia. I-am zis că am greșit, într-adevăr are dreptate, dar «haideți, vă rog!» Și a zis că se vede pe noi că suntem băieți faini. Am dat mâna, m-a îmbrățișat... Așa ceva n-am văzut, mi-a dat mâna și m-a și îmbrățișat. Zice: «Aveți grijă, nu se conduce așa în Rusia!» Și am zis: «Am înțeles, o să am mare grijă!», și am pornit. Au zis mulți că suntem din Europa și că...”, a mai spus el.

Attila Bertici a postat un clip cu întreaga sa experiență pe You Tube, unde are zeci de mii de urmăritori. Clipul său a adunat în patru zile peste 96.000 de vizionari și 435 de comentarii, Mulți dintre cei care urmăresc pagina de Facebook și contul de You Tube al vloggerului și exploratorului român urmăresc pas cu pas fiecare episod postat în drumul său spre Siberia.