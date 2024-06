Ce a pățit o familie în minivacanța de Rusalii cu all inclusive. „Au reușit încă o dată să ne gonească de pe litoralul românesc”

O familie formată din doi adulți și trei copii a ales să petreacă anul acesta trei zile pe litoral, în minivacanța de Rusalii. Oamenii spun că au avut parte de o experiență pe care cu siguranță nu o vor uita ori repeta prea curând.

Au optat pentru Saturn – una dintre stațiunile cu cele mai accesibile prețuri, potrivit ANAT - Asociația Națională a Agențiilor de Turism: „Am decis anul ăsta să mergem cu copiii în Saturn, nu am mai fost de aproximativ 25 de ani”.

Pentru un apartament de hotel cu all inclusive au menționat că au plătit pentru două nopți 2.850 de lei. Întregul sejur s-a dovedit însă a fi o „aventură” sau mai bine zis un „adevărat fiasco”, din cauza „atitudinii respingătoare față de turiști” a personalului hotelier, „a serviciilor care au lăsat de dorit” - aspecte menționate deseori atunci când se vorbește despre motivele pentru care românii preferă vară de vară să plece din țară, în detrimentul litoralului românesc.

Pățania a fost povestită pe un grup dedicat vacanțelor, de pe rețelele sociale, fiind intens comentată de către internauți.

„Discriminare de preț” - tarif în online, diferit de cel de la recepție

Oferta all inclusive la hotel a fost găsită pe Facebook, iar corespondența cu personalul a fost purtată pe chat, fiind achitat și un avans de 1.600 de lei, după cum a povestit turistul care și-a împărtășit experiența trăită: „Urma să mai plătim încă 1.250 la cazare. Preț total 2.850, all inclusive, doi adulți și trei copii...”.

A ajuns cu familia la hotel în zorii zilei și s-au dus cu toții la plajă, ca să nu piardă timpul așteptând după cazare: „Pe la ora 10.30 suntem anunțați că este gata apartamentul care, exceptând apa care curgea din cădița de la baie, scurgerea care era ruginită, canapeaua extensibilă care ziceai că se rupe, un singur scaun pe balcon, televizorul care prindea purici, nu programe, a fost ok, deoarece nu suntem pretențioși”.

Doar că în momentul în care au vrut să se cazeze „a început distracția”, la recepție având parte de tot soiul de „surprize”: „Ni se cer încă 2.800 de lei, în afară de avans... după lungi discuții și cu mesajele avute pe telefon, ochi dați peste cap de către recepționerul-șef, se rezolvă... plătim doar 1.250 de lei (cât se stabilise inițial – n.red.)”.

Experiența menționată poartă numele de „discriminare de preț”, termenul este folosit când pentru același serviciu există tarife diferite, în cazul de față pentru cazare. Aceeași practică o regăsim și în cazul alimentelor, unde poartă denumirea de „dublu standard” și se referă la faptul că același produs conține ingrediente diferite, în funcție de țara în care se vinde.

Mâncarea all inclusive, o altă „dezamăgire”, pe lângă personal

Iar „neplăcerile” au continuat când a venit vorba de luat masa: „Știam că putem intra cu prânz și ieși cu mic dejun, din discuția de pe chat. Nici vorbă de așa ceva... nu se poate, ni se spune de către managerul de hotel... să îi mulțumim că ne-a făcut deja un favor și ne-a cazat mai devreme”.

Dar cum copiilor le era foame – unul având 2 ani, iar ceilalți doi fiind „mai măricei” -, iar afară caniculă, părinții au decis să servească prânzul contracost: „Dacă vrem să mâncăm de prânz la ei, să achităm 60 lei/adult și 35 de lei/copil, copiii sub 8 ani având gratuitate”.

În sala de mese paznicul le-a cerut „imediat bonul, neavând brățări la mână”. Oamenii spun ca prânzul s-a dovedit și el o „nouă dezamăgire”: „Trei feluri de mâncare, două ciorbe, roșii, castraveți și alte răcituri. Ne așezăm la masă... luăm ce găsim și începem să mâncăm... Când am gustat aripioarele, mi-a venit instant să vomit.. și credeți-mă nu sunt un mofturos la mâncare... Plecăm mai mult nemâncați... în speranța că seara va fi mai bine”.

Doar că la cină susțin ca au avut „surpriza” să regăsească unele dintre „legumele de la masa de prânz”, dar și „niște spaghete nefierte și niște penne la fel, crude... mâncăm niște mămăligă nefiartă cu smântână și mergem la culcare, că suntem obosiți”.

„Plecăm în oraș să mâncăm, ca să nu culcăm copiii cu burta goală”

Micul dejun de a doua zi este descris ca fiind „destul de variat”, din care „aveai ce să mănânci”, motiv pentru care cei mici au fost sfătuiți să se sature, „că nu se știe ce surprize îi așteaptă mai târziu”.

Prânzul s-a derulat sub aceleași auspicii ca în prima zi, iar seara „s-a repetat”: „Vine cina de duminică - cartofi fierți în ulei, paste nefierte, aripioare la cuptor crude, șnițel din cotlet de porc din care curgea sângele, piept de pui uscat, celebra brânză cu smântână și mărar, nelipsită de la orice masă, fie mic dejun, prânz sau cină. Prin urmare, plecăm în oraș să mâncăm de seară, după ce am achitat all inclusive, asta ca să nu culcăm copiii cu burta goală”.

În ziua plecării, au decis să-și facă bagaje imediat după micul dejun, având în vedere că-i aștepta un drum lung, aglomerație, dar având deja prânzul inclus (cel pe care nu-l primiseră în prima zi era programat pentru ziua a treia), la recepție, au cerut ca în schimbul acestuia să primească apă și suc pentru drum.

Din nou, spun ca s-au „lovit de atitudinea ostilă” a personalului: „Mi se răspunde, de aceeași manageră, că nu are cu ce să ne ajute, că este alegerea noastră să plecăm fără să mâncăm... Având experiența prânzurilor anterioare, zic pas, las că mâncăm acasă, sau luăm ceva de pe la o benzinărie, să ciugulim până ajungem”.

„Păcat de hotel, că are potențial...”

„Prin urmare, mulțumesc personalului de la recepție, de la bucătărie... care prin atitudinea respingătoare față de turiști, nu vorbesc aici doar de mine... că au reușit încă o dată să ne gonească de pe litoralul românesc. Păcat de hotel, că are potențial...”, a mai spus turistul nemulțumit.

Regula de aur în vacanță: verifică recenziile

Mulți dintre cei care au comentat la postare s-au regăsit în această experiență de turist nemulțumit, menționând că motive asemănătoare i-au îndepărtat de turismul românesc: „Acum 25 de ani am pățit ceva asemănător pe litoralul românesc. Condimentat cu manele la maxim pe plajă, terase, și cu 50 cm de alge în apă. Am plecat după două zile și am jurat să nu mai calc niciodată pe acolo. Nici gratis”.

Câțiva au remarcat că unitatea hotelieră în cauză nu se bucură de aprecieri în rândul turiștilor, având recenzii nefavorabile și au amintit de regula de aur când se plănuiește o vacanță sau o călătorie cu cazare peste noapte, indiferent de locul ales - în țară sau peste hotare: „Ca sfat pe viitor, nu strică să aruncați o privire și pe recenziile de la hotelul la care urmează să faceți rezervare... Pe Google are 3,5 (din 5 - n.red.)... iar pe Booking 7,5 (din 10 - n.red.)”.

În era digitală în care trăim, recenziile / review-urile decazare reprezintă vocea clienților și ajută la crearea unui mediu transparent în industria ospitalității, fiind un instrument esențial pentru călători în procesul de luare a deciziilor. Oferă informații valoroase, o perspectivă reală și imparțială a foștilor clienți asupra serviciilor, facilităților și experiențelor în cadrul unei unități de cazare. Prin intermediul lor aflăm aspectele pozitive și negative înainte de a face o rezervare.

„Cu banii din Saturn, ați fi stat cinci zile în Grecia sau în Dolomiți”

Dintre cei care au comentat, unii au remarcat că, având același buget, s-ar fi putut distra cinci zile în Grecia sau în Dolomiți (lanț muntos în Italia) „cu mic dejun inclus”.

„Banii nu te salvează în orice situație și oamenii ca ei sunt motivul pentru care nu mai merg în țară, la mare!... Păcat că TikTok-ul e plin de filmulețe despre ofertele lor și ce mișto e la ei!”, a mai remarcat un internaut.

Altul l-a completat: „Ultimii trei ani am fost la Eforie Nord, nu a fost chiar așa de rău, dar câteodată am observat în jur nepăsarea turiștilor și a personalului de pe litoralul românesc. Să nu mai zic de mizeria de pe plaje. Anul acesta, mergem la Cap Aurora, tot all inclusive, sper să fie bine, altfel ne vom gândi de două ori când vom vrea tot în România la mare”.

„Astfel de povești le auzim și le vedem de 20 de ani”

„Astfel de povești le auzim și le vedem de 20 de ani și tot nu înțelegem că e de evitat jecmăneala și jegul de la noi”, a ținut să amintească un alt internaut. „De ce mai mergeți tot la noi pe litoral? Asta nu reușesc să pricep. E ca și cum ai merge pe un drum unde cazi într-o groapă cu certitudine de fiecare dată, în loc să o iei pe altul unde poate cazi, dar poate nu”, a mai comentat acesta.

„La bulgari și dacă ți se fură mașina, tot ieși mai ieftin”

Mulți au menționat că din motive asemănătoare, aleg ofertele vecinilor bulgari, în ciuda riscurilor la care se expun: „Nu m-as duce pe litoralul românesc pentru nimic in lume, și mă bucur că ați povestit experiența. Evitați litoralul românesc! Cel mai aproape sunt bulgarii, care le dau clasa hotelierilor noștri! Și au și prețuri decente... Ți se mai fură mașina, nimic notabil. În rest, top - la bulgari!... Poate că se mai ridică mașina, că alea cu furatul sunt istorie... și dacă ți-o fură, tot ieși mai ieftin!”.

Weekend istoric de Rusalii cu încasări record

În ciuda nemulțumirilor, autoritățile în turism au recunoscut că ultima minivacanță a reprezentat „cel mai bun weekend de Rusalii” din istoria hotelieră a litoralului românesc, fiind înregistrate încasări record, din care peste 16 milioane de euro doar din cazări.

„A venit toată România la mare”, a remarcat și angajatul unui local de pe plajă, făcând referire la numărul mare de turiști care au ales să petreacă perioada 22 - 24 iunie 2024 trecut pe litoral.

Doar săptămâna aceasta vor mai fi tarife cu 70 - 80% mai mici, în cadrul Programului „Litoralul pentru toți”, urmând ca din iulie, acestea să fie majorate.