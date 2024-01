Experiența unui turist cazat la Hotelul Trump din Irlanda: ”Mi s-a părut desprins dintr-un basm”

Un turist a povestit că în toamna anului trecut a vizitat Irlanda pentru prima dată pentru a participa la nunta verișoarei sale.

Turistul spune că a plătit 765 de euro, adică aproximativ 840 de dolari, pe noapte, pentru un apartament cu două dormitoare cu vedere la ocean la Trump International Hotel din Doonbeg, Irlanda, scrie businessinsider.com.

”M-am gândit că ar fi cea mai confortabilă opțiune pentru a mă găzdui pe mine, pe logodnicul meu, pe mama și pe fiica mea. Deși am plătit pentru un apartament cu două dormitoare, am fost trecuți la un apartament cu trei dormitoare, care costă de obicei aproximativ 1.250 de euro, sau 1.360 de dolari, pe noapte. Drumul până la hotel mi-a tăiat respirația.Hotelul este situat de-a lungul coastei de sud-vest a Irlandei, în apropiere de Castelul Bunratty și de Peștera Doolin. Întreaga zonă este înconjurată de dealuri verzi, așa că drumul nostru spre hotel a avut priveliști idilice”, a povestit acesta.

El a mai menționat că hotelul avea un aer de cabană luxoasă.

”A fost frumos peste tot, cu un decor fermecător de cabană, accente oceanice și un șemineu.

Am fost plăcut surprins să aflu că vom sta într-un apartament cu trei dormitoare în loc de unul cu două dormitoare. Chiar mai bine, fiecare fereastră din apartamentul nostru avea o vedere aproape panoramică asupra oceanului. Camerele din apartamentul nostru aveau atât de multe detalii de lux. Fiecare cameră era foarte spațioasă și avea propria temperatură controlată. Existau dulapuri în fiecare cameră. Dulapurile aveau halate groase, papuci și o cutie de securitate. M-am bucurat să văd mult spațiu pentru a depozita hainele pe care le-am adus.

Toaletele erau prevăzute cu pardoseală încălzită și dușuri în cascadă cu săpunuri de lux.

Baia mea avea chiar și un duș de tip walk-in cu ușă de sticlă”, este recenzia făcută de turist.

Familia acestuia s-a bucurat să exploreze terenurile din zonă.

”Am simțit că arhitectura are un aer autentic irlandez. Erau multe de făcut, iar grupul meu s-a bucurat în special de plimbările de-a lungul plajei. Hotelul este situat pe malul apei, lângă plaja Doughmore Bay. Ne-am distrat plimbându-ne de-a lungul plajei în timpul șederii noastre. Atracțiile din apropiere au fost uluitoare. Stâncile din Moher se aflau la doar 30 de minute de mers cu mașina de la hotel”, a mai menționat turistul.

Grija și considerația suplimentară a personalului hotelului i-a făcut să se simtă ca acasă.

”Când fiica mea a fost bolnavă, un membru al personalului l-a condus pe logodnicul meu la farmacie și s-a oferit să ne curețe mașina închiriată și scaunul auto. În timpul șederii noastre, am avut de ales între o mulțime de opțiuni de mâncare și băuturi. Numai meniul de mic dejun a oferit opțiuni precum ouă benedict, somon, pâine prăjită cu avocado, cereale și cocktailuri.

Familia mea a simțit lipsa unor preparate din bucătăria americană în timpul călătoriei noastre, așa că am apelat la serviciile de servire a mesei de la hotel. Destul de amuzant, hotelul părea să fie singurul loc din Irlanda care avea sos ranch. Fie ploaie sau soare, echipa de aici ne-a acoperit. De asemenea, am putut profita de transferurile gratuite, care îi duc pe oaspeți în jurul incintei și la destinațiile din apropiere.În general, am avut un sejur minunat la Trump International Hotel. În general, facilitățile de lux și personalul primitor de la Trump International Hotel au făcut ca șederea noastră să fie extrem de confortabilă. Experiența noastră a meritat fiecare euro”, și-a încheiat recenzia turistul.