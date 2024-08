Capcana în care cad tot mai mulți români când își plătesc vacanța. „Asta e procedura oficială!”

Site-urile prin care tot mai mulți români își rezervă vacanțele sunt pline și de oameni cel puțin dubioși, care încearcă în unele situații să profite de buna credință a oamenilor. În unele cazuri, încurcăturile sunt greu de rezolvat și ruinează vacanțele celor prinși în capcane.

Escrocii, dar și situațiile neprevăzute pot ruina vacanțele celor care apelează la site-urile de rezervări, mai ales dacă plățile sunt făcute fără drept de anulare gratuită. O româncă a povestit pe grupul de Facebook Vacanțe do it yourself problema cu care se confruntă după ce și-a rezervat o vacanță și a plătit deja, fără drept de anulare gratuită, proprietarului hotelului în care urma să se cazeze. Ulterior, proprietarul i-a spus că nu mai poate onora înțelegerea și i-a cerut să anuleze rezervarea, deși în astfel de situații clienții pierd banii.

„Bună ziua! Am făcut o rezervare pe Booking, iar proprietarul mi-a dat mesaj să anulez eu cazarea fiindcă nu o mai poate onora din motive medicale. Țin să menționez că eu deja am plătit cazarea, fiind fără anulare gratuită, iar proprietarul mi-a dat mesaj abia după 2 săptămâni de când eu am făcut rezervare. Cei care ați mai experimentat situații de genul ce pași ați urmat pt a primii banii înapoi? Mulțumesc anticipat!”, a scris ea.

Cea mai mare greșeală

Așa a aflat că nu este singura care s-a confruntat cu astfel de probleme, dar și că ar fi cea mai mare greșeală să urmeze sfatul propritarului, care practic ar lăsa-o fără bani.

„Nu o anulați dumneavoastră, deoarece veți pierde banii. Spuneți-i să o anuleze el, dacă într-adevăr are probleme. Atenție cum veți formula, că e posibil să arate mesajul dumneavoastră la Booking. Să fie clar în mesaj că nu dumneavoastră solicitați anularea”, i-a recomandat cineva.

„Proprietarul nu poate anula. Doar turistul sau Booking la cererea motivată a proprietarului dacă doresc”, l-a contrazis cineva. A fost la rândul său contrazis. „Proprietarul poate anula foarte bine, dar e penalizat de Booking și speră să evite asta mințind cu nerușinare clientul”, a scris altcineva.

„Trebuie să existe un protocol între proprietar și Booking. Clar e că prima cerere o va face proprietarul, care probabil va prelua cheltuielile pentru nouă locație câte va fi oferită de booking (dacă clientul solicită)”, a mai spus cineva.

„Propietarul să vă vireze banii și abia apoi dacă doriți anulați rezervarea. Sau sunați la Booking să va caute o cazare similară, iar dacă e mai scumpă ei sunt obligați să achite sub o formă sau altă diferența. Asta e procedura oficială”, a explicat alti internaut.

„Luați legătura cu Booking să vă reloce ei. Trebuie să primiți condiții superioare față de ce ați rezervat sau servicii în plus. Nu anulați dumneavoastră nimic”, a fost alt sfat.

Alții i-au solicitat să se adreseze direct celor de la Booking. „Spune să îți trimita el cerere de anulare și apelează și la Booking între timp”, a fost doar unul dintre aceste sfaturi.

Emoții și iar emoții

Finalmente, autoarea postării a urmat aceste sfaturi și a rezolvat parțial problema. Cu toate acestea, nu era foarte sigură că își va primi la timp banii, ca să poată să își facă o nouă rezervare, așa că risca să își petreacă acasă concediul, în așteptarea banilor.

„Mulțumesc pentru informații! Am procedat așa cum mi-ați recomandat. Voi în cât timp ați primit banii înapoi? Sunt puțin stresată cu situația aceasta fiindcă vreau să fac o nouă rezervare”, a revenit ea. „În mai puțin de o săptămână”, a încurajat-o cineva. Altcineva, însă, i-a spus că poate să treacă și mai mult de o lună până să-i fie restituiți banii. „În 33 de zile”, a venit răspunsul implacabil.

„Anul trecut mi s-au luat banii de pe card cu 6 luni înainte de dată călătoriei (deși era varianta cu anulare gratuită) și culmea... Cel care a luat banii a fost proprietarul, nu Booking și am așteptat peste o lună să îi recuperez după ce proprietarul a anulat rezervarea cu o lună înainte. A fost oribil. Nu credeam că se poate întâmpla așa ceva. Iar banca îi tot dădea înainte că dacă am comunicat datele cardului am fost de acord cu tranzacția fără să țină cont că nu au fost respectate condițiile tranzacției”, a scris altă doamnă.