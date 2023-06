Albania, destinație de lux. „Prețuri peste ale noastre, atât la magazine, cât și la restaurante... și noi venim din Cluj“ VIDEO

Din ce în ce mai multe postări ale românilor, pe o platformă dedicată turismului în Albania, atrag atenția că unele zone au devenit foarte scumpe. Șezlogul a ajuns să coste aproape 20 de euro pe plajele cunoscute, iar prețurile sunt mai mari decât la noi în restaurante și magazine.

Anumite zone de pe litoralul albanez au devenit foarte scumpe, constată mai mulți turiști români pe grupul de Facebook, Forum Albania.

„Plaja Ksamil 2000 leke (18,5 euro) șezlongul și la Bora Bora 1.000 de leke (9,25 de euro)”, a scris Eugen, pe Forum Albania.

„Nu mai e Albania ce a fost, ca Vama Veche”, a comentat Romeo.

„Aproape ca la Mamaia”, a intervenit și Alin Vasilescu.

„20 euro/zi umbrela și șezlongurile…. A devenit Albania o destinație de lux”, e de părere Radu.

„La Perma e thate au doar baldachine, 5000 leke ( 50 euro). Anul trecut erau 25 euro”, a spus Ioana.

Viorel a susținut că prima dată când a fost la Ksamil, cu 400 Lekke închiriai perechea de șezlonguri cu umbrelă. „I-am dat băiatului care se ocupa de plajă Paradise 3000 Lekke pentru 11 zile, în primul rând lângă apă și a fost ok... Alte vremuri...”, a detaliat turistul.

„Corect! Pe vremuri dacă plăteai parcarea de la plajă, șezlongurile erau gratis indiferent de câte persoane erau în autoturism”, a precizat Eugenia.

„Albania, cel puțin zona Sarande și Ksamil nu sunt destinații ieftine”

Ionuț, un turist din Cluj-Napoca, care a fost la început de iunie în Albania, prezintă prețurile pe mai multe plaje. Concluzia lui: anumite zone sunt mai scumpe decât cel mai scump oraș din România.

„Noi suntem cazați în Sarande, la Dani's Apartments. Suntem veniți de la Cluj, pe direcția Moravița, Smederevo, intrat în Macedonia pe autostrada, mers pe Macedonia tot oe autostrada, intrat în Grecia apoi către Salonic, apoi Ioaninna și de acolo direcția Sarande prin Girokaster (acolo Google Maps ne-a scos de pe drumul bun și ne-a dus pe un drum de munte, vai de steaua lui)”, a povestit clujeanul.

În fiecare zi au văzut alte plaje:

- Mirror Beach (1000 lek 2 x sezlong + umbrelă, plajă cu pietre);

- Pulebardha beach (cea mai frumoasă după el, același preț, alte pietre, dar aici restaurantul de sus cu view e spectaculos, mâncare buna și ieftină, mult mai ieftină decât multe alte restaurante din Sarande;

- Shpella e pellumbave - e o plaja pustie, șezlonguri la liber fară vreo taxă (cel puțin când am fost noi, erau doar niște oameni care lucrau pe acolo, cred că urmează să se deschidă ceva terasă), e o plajă cu nisip pietros;

- Plaja 3 Insule din Ksamil (cea de lângă Bora Bora, este nisip, 1500 lek 2 x sezlong+ umbrelă.

Peste tot a mers cu lada frigorifică și n-a avut probleme.

„Blue Eye și Lekuresi Castle merită văzute. La Blue Eye se plătește o taxa de 5€, iar parcarea a fost 300 lek pentru 4 ore. Din punctul meu de vedere, Albania, cel puțin zona Sarande și Ksamil nu sunt destinații ieftine”, a detaliat turistul român.

„E o destinație faină, dar e departe de a fi ieftină”

Singurele lucruri ieftine au fost țigările, precizează clujeanul.

„În rest, prețuri peste ale noastre... atât la market, cât și la restaurante... Și noi venim din Cluj... care e deja un oraș prea scump. Se poate și pe low budget, mâncat o dată pe zi la restaurant, în rest cu lada frigo după tine, sau sau mănânci toată ziua gyros:)). Dacă mănânci de 2 x ori + ceva vin sau cocktail-uri... e scump”, detaliază el.

Felul de mâncare ieftin și bun este gyros-ul, mâncarea, peste tot fiind „super bună”.

„Apa e superbă, e singurul lucru pentru care m-aș mai întoarce aici!! Atenție la poliție, era să iau o amendă de 100 și ceva de euro pentru centură, în final s-a rezolvat cu 20 €. E o destinație faină, și m-aș mai întoarce, dar e departe de "ieftina"”, a concluzionat Eugen.



Cât costă mâncarea

Liviu suține că este cazat în Saranda și a fost la plaja Bora Bora din Ksamil. „Superba mai ales pentru copii, nisip fin și întrare lina în apa. 2 sezlo guri și o umprela 1500 Leka”.

El recomandă un restaurant Orange Pizza & Grill din Ksamil, unde a mâncat un platou cu 2.000 Leka, aproximativ 100 lei. „Doi adulți și 2 copii nu am putut sa îl dovedim.”

George a fost cazat în Ksamil. „În următoarea zi am mers la plaja la Bora Bora, doua șezlonguri și umbrela/zi am plătit 15 €, prețurile la bere, sucuri măricele. Prânzul l-am servit la Bar Restorant Pizzeria Afrimi, care are și recenzii bune pe Google pe drept obținute. Mâncarea a fost bună, chelnerii foarte sociabili și ce m-a dat pe spate a fost baia impecabila. La capitolul WC nu prea stau ei bine. Am plătit 44 euro și am lăsat și bacșiș”, spune el.

A doua zi a mers la plaja Paradise, unde am plătit 10 € pentru două șezlonguri și umbrelă/zi: „Prețurile la bar sunt puțin mai mici decât la Bora Bora. La prânz am mâncat la Momento Pizza, musacaua nu a fost ceva senzațional, dar pizza este excelentă, prețuri bune, ne-a costat prânzul 45 €, seara am fost la un bar, Foga Lounge, cu DJ și muzica de club.”

Pe terasa Grill Mikela Ksamil, George și familia au servit un mixt grill porc, pui, miel pe care nu am reușit să îl termine. „Chiar dacă nu aveau cafea în meniu, băiatul mi-a adus o cafea turcească excelentă și din partea casei. Masa aici ne-a costat 50 de euro”, a spus el.