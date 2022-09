Concediu ratat pentru o româncă în Albania: „Mare deziluzie, mare supărare”

Albania a devenit o destinație de vacanță pe care românii o explorează datorită litoralului frumos și prețurilor mici. Nu este însă întotdeauna o alegere câștigătoare spune o româncă ce a rămas cu o mare deziluzie.

Ioana s-a întors din Albania cu o mare supărare din cauza hotelului unde și-a făcut rezervare pe Booking.com.

„Tocmai am ajuns în Vlore... Plătit cameră cu vedere la mare, parcare privată și plaja amenajat vis-a-vis de hotel.... Primit cameră în spatele hotelului, cu vedere la un hotel în construcție, există patru locuri de parcare pe stradă în fața hotelului pentru toți cei cazați în hotel și plaja nu mai e, că e șantier”, a scris românca pe Forum Albania.

Ioana spune că prețul plătit este cu 1/3 mai mare decât în Italia pentru o cameră în hotel pe plajă cu șezlonguri rezervate și cameră cu balcon cu view la mare.

„Deci nu am făcut economie. Mare deziluzie, mare supărare... Noroc că am luat doar trei nopți aici și alte patru în Ksamil. Concluzia: prima impresie contează pentru mine, așadar e prima și ultima dată când vin în vacanță în Albania”, a concluzionat românca.

Experiențe diferite

Postarea a avut peste o sută de comentarii pe Forum Albania. Unii internauți au susținut că problema a fost cu platforma pe care s-a făcut rezervarea.

„Vă spun cu toată sinceritatea ca eu am aproape 10 ani de când nu am mai călcat într-un hotel. Airbnb-ul pentru mine e sfânt. Am avut o singura experiență neplăcută aici, care s-a rezolvat în 30 de minute. Într-adevăr, prețurile pot fi ceva mai mari, dar sunt genul de om căruia nu îi plac surprizele, paturile duble formate din două saltele, frigiderele mici și cazările fără terasă sau balcon, fumător fiind”, a scris Vlad.



Cât despre Albania, el a susținut că în urmă cu patru ani „a fost o experiență foarte faină”.

„Cazare, mâncare, oameni, prețuri super-super... Vămile, traficul în Albania și unele peisaje cu clădiri neterminate și mizerie le pot trece la «ce nu mi-a plăcut». A fost singurul concediu din care ne-am întors cu bani acasă, fără să intram în banii de rezervă”, a mai spus Vlad.

Trafic haotic

Alți membri ai grupului au avut experiențe similare.

„Din păcate așa se întâmplă. Noi ne-am întors săptămâna trecută din Albania, patru nopți în Vlore, patru în Ksamil. Nu o să mai revenim în Albania. În Ksamil la hotel din patru duble am primit două camere. A doua zi am mai primit două camere la o vilă în vecinătate cu condiții net mai proaste, dar la același preț. Neseriozitate, mizerie, trafic infernal”, a spus Lorena.

Marius s-a plâns de traficul haotic: „Cea mai tare faza pe care am văzut-o în trafic în Albania și nu cred că voi mai vedea vreodată, a fost atunci când unul s-a oprit pur și simplu în Sensul Giratoriu și stătea de vorbă cu unul de pe trotuar !!! În tot acest timp, erau alții care stăteau în coloană !!!”.

Ioana a relatat o altă experiență din trafic: „Ah, prima intersecție. Credeam că sunt în India. Eram pe drum cu prioritate și abia după 5 minute am ieșit de acolo. Circ”.

„Albania nu poate fi reprezentată”

În discuție a intervenit și Jonian Molla, consilier la Ambasada Albaniei în România:

„Trebuie să știți un lucru: că Albania nu poate fi reprezentată de un idiot sau idioată care v-a dat țeapă din Booking. Așa că vă rog nu mai puneți asemenea postări și vă rog nu etichetați o Țară întreagă... Vă rog, nu să poate așa... Vă rog să îmi dați un mesaj pe inbox cu număr de telefon”.

Alți membri ai grupului au susținut că sunt mulțumiți de destinație:

„E al doilea an când venim cu drag în Albania. Anul trecut am stat în Durres, acum am stat în Qeparo și suntem în Vlore. Totul este ok. Depinde f mult de cum îți faci rezervarea. Tot pe booking am făcut și noi și e ok”, a spus Iancu.

„Patru concedii, super mulțumiți. Trei la Ksamil, unul în Vlore. Revenim cu placere”, a completat Viorel.

„Trei concedii de câte 10 zile în trei ani. Foarte mulțumiți”, a adăugat Dorel.