Când devine mustul periculos. Cine trebuie să evite băutura delicioasă care te ferește de bolile de inimă

Plin de vitamine și antioxidanți, deliciosul must este băutura-vedetă a toamnei. Sucul de struguri conţine vitaminele A, B1, B2 şi C şi are un efect extrem de revigorant, ajutând la detoxifierea organismului şi la stimularea imunităţii. Cu toate acestea, sunt persoane care trebuie să îl evite.

Consumat în cantități mari, mustul îngrașă deoarece are un conținut mare de zahăr și este foarte bogat din punct de vedere caloric. Se consideră ca un pahar mic de must este echivalentul unui kilogram de struguri, arată sfatulmedicului.ro.

Din cauza compoziției bogate în zahăr, aproximativ 280 grame/litru, mustul este contraindicat diabeticilor sau celor cu rezistență la insulină.

Și persoanele anemice sau care au un sistem imunitar foarte slăbit trebuie să îl evite deoarece poate diminua nivelul de fier din organism.

Șoferii trebuie să aibă mare grijă

În majoritatea situațiilor, spun medicii, mustul este obținut din struguri nespălați. Prin urmare, această băutură ar trebui consumată cu moderație de către femeile însărcinate și interzise micuților cu un sistem imunitar deficitar.

Nici șoferii nu ar trebuie să se atingă de must, dacă ulterior se urcă la volan. Cu cât trec zilele, cu atât concentrația de alcool din must crește. Dacă în prima zi după ce a fost stors din struguri, mustul nu conține deloc alcool sau cel mult 1%, după 3-4 zile fermentează. Astfel, prinde un gust usor acrișor, iar gradul de alcoolemie ajunge chiar și la 4%.

Beneficiile consumului sucului proaspăt stors

Chiar și așa, nu trebuie să omitem beneficiile consumului de must asupra organismului.

Mustul obținut din struguri roșii sau negri are în compoziție o cantitate mai mare de resveratrol, o substanță care, odată ajunsă în organism, diminuează semnificativ colesterolul “rău” și previne bolile de inimă.

Flavonoizii din must cresc nivelul colesterolului bun (HDL), prevenind astfel blocarea arterelor și complicațiile cardiovasculare care survin.

Mustul are proprietăți antibacteriene și antivirale, protejând organismul de infecții respiratorii și de alte afecțiuni produse de bacterii și virusuri.

De asemenea, mustul stimulează metabolismul, accelerând arderea grăsimilor. De asemenea, mustul purifică sângele și stimulează eliminarea toxinelor din organism. Proprietățile sale antimicrobiene previn și combat infecțiile tractului urinar și ale rinichilor.