VIDEO: Renault 5 E-Tech este noua vedetă pop art a constructorului francez

Așa cum avem nevoie de progres, avem nevoie și de familiar, și de continuitate. Să nu trăim senzația că suntem o înșiruire de întâmplări. Acestea fiind spuse, mă consider norocos că în 2024 pot vorbi la prezent de Fiat 500, Mini și Renault 5.

Astăzi, ora 11 AM, este momentul să vă vorbesc despre noul Renault 5. Și poate ca niciodată, prefer să încep cu cele spuse de Luca de Meo – CEO Group Renault: ”Unele produse sunt pur și simplu magice. Nu e nevoie de discuții interminabile ; toată lumea este de acord cu ce trebuie făcut. Și pur și simplu se face. Nu există inerție. Când o companie reînvie un model care a lăsat atât de multe amintiri extraordinare, imprimă și o cantitate imensă de afecțiune în proces . Acest lucru este întotdeauna promițător, deoarece și clienții îl pot recunoaște, ei pot vedea dragostea care s- a pus în crearea mașinii.”

O declarație care transcende formulările ”lemnoase” compuse de departamentele de creație care vor să își alinieze comunicarea la toate trend-urile pentru a nu ofensa pe nimeni. Pe undeva Luca de Meo este natural în această poziție, de a da viață trecutului, pentru că în 2007 la Torino eram martorul a ceea ce atunci era New Fiat 500, iar la butoanele constructorului italian era tot el. Așa că, personal, îi mulțumesc pentru că are curajul de a da drumul la povești.

Prototipul R5 E-Tech m-a luat prin surprindere. De la un Renault care migra spre o uniformă vizuală, proces început cu noul Megane E-Tech, nu prea mai aveam curaj să aștept ca o parte din sloganul „Créateur d'automobiles” – cei drept unul trecut în cărțile de istorie – să fie onorat. Este constructorul care a inventat forme, fie că este Espace, Twingo sau Avantime.

Cei drept, la prima vedere, să folosești ca sursă de inspirație un model vechi poate să pară rețeta ieftină a succesului. Dar la acest nivel, dacă emoția nu este pură, tot demersul este inutil.

Și așa mă regăsesc acum două săptămâni undeva într-un studio parizian, pe o băncuță privind cu multă emoție spre o bucată de pânză albă care acoperea o caroserie. S-a tras pânza și pot spune că este plăcut să descoperi la 46 de ani și după mai bine de 20 de ani de presă auto că încă se nasc bucăți din astea de metal cărora le spunem automobile care generează atâta emoție pură.

Design

Un stil ”retrofuturist”, așa caracterizează francezii liniile noului Renault 5 E-Tech. Noul model are liniile inspirate în mod evident de 5-ul din 1972, dar nu numai, pentru că sunt detalii împrumutate de la 5 Turbo – vezi linia roșie care pornește de la baza stâlpului A care urcă spre pavilion și apoi înconjoară mașina. Evazările amintesc de același Turbo.

→ Imaginea 1/9: Un stil ”retrofuturist” a cărui inspirație este evidentă Foto: Adevarul

Desenul farurilor amintește de campania publicitară a agenției Publicis pentru Renault 5. O campanie numită Supercar, adresată tinerilor care a fost extrem de vizibilă – 6.500 stații de autobuz au fost personalizate, 1.200 panouri publicitare exterioare și două clipuri animate de 45 secunde care au rulat în 1.750 cinematografe.

Noul Renault 5 își propune să rămână un model urban. CU o lungime de 3.92 metri, și o lățime de 1.77 metri, modelul rămâne în zona subcompactă, cu alte cuvinte nu intră pe teritoriul lui Megane E-Tech, modelul fiind chiar cu 13 cm mai scurt decât Clio. Renault 5 E-Tech electric va fi disponibil de la lansare în cinci culori de caroserie, dintre care două sunt iconice: Pop Yellow și Pop Green.

→ Imaginea 1/3: Renault 5 E-Tech Pop Yellow Foto: Renault

Acestea sunt inspirate direct de două nuanțe emblematice care au fost prezente în catalogul anilor 1970 și care sunt legate pentru totdeauna în memoria colectivă de Renault 5. Un efect intens de strălucire adaugă o notă high-tech aspectului pop art. Dacă vă întrebați ce este cu acel ”5” de pe capotă, este un afișaj care permite vizualizarea gredului de încărcare a bateriei din exterior. Când mașina este la încărcat, nu va trebui să deschizi mașina și să privești tabloul de bord pentru a afla această informație.

Mesajul plin de emoție de la exterior este prezent și la interior. O planșă de bord unde informațiile sunt afișate pe două display-uri. Primul, care are funcția de tablou de bord are o diagonală de 7 inch în versiunea de bază și 10.1 inch pe echipările superioare, iar ecranul sistemului infotainment are diagonala de 10 inch. Este același ecran pe care va fi disponibil pe Dacia Duster în echipările superioare. În spate avem un sistem de operare dezvoltat de Google.

Restul interiorului este un omagiu adus mișcării artistice Pop Art. Combinând multiple variante de culori (8), densități (2) și texturi (4), sunt posibile peste 128 de versiuni diferite pentru o experiență personalizată la bord!

Vizual, noul Renault 5 este un festin, dar nu același lucru îl pot spune și despre spațiu. Avem un portbagaj cu un volum de 326 litri, valoare foarte bună pentru segmental B. Locurile față extrem de plăcute, chiar un loc unde îți dorești să fii, în schimb spațiu pentru locurile spate este limitat.

Baterii

La debutul comercial va fi disponibilă doar bateria mare, cea cu o capacitate de 52 kWh. Bateriile folosesc tehnologia NMC (nichel mangan cobalt), pentru ceamai bună densitate de energie disponibilă pe piață azi. Aceste module de baterii sunt proiectate pentru a îmbunătăți densitatea energetică fără a crește dimensiunea. Bateria de 52 kWh include patru module mari în carcasa sa, comparativ cu cele 12 module mai mici găsite pe Megane E-Tech electric și ZOE.

Această arhitectură simplificată aduce economii de greutate de 20 kg în comparație cu ZOE (aproximativ 300 kg). Un total de 46 de celule sunt asamblate în fiecare dintre cele patru module, fiecare cântărind aproximativ 55 kg.

Bateria de 40 kWh are doar trei module mari în aceeași carcasă. Fiecare dintre aceste trei module include 31 de celule de grosime crescută, cântărind aproximativ 240 de kilograme. Pentru performanțe îmbunătățite în toate condițiile, bateria este echipată cu un sistem de răcire pe bază de lichid pentru a-și regla temperatura.

Pentru o mai mare siguranță, lichidul de răcire nu circulă în interiorul carcasei, ci prin podeaua extrudată. Bateria de 52 kWh va oferi o autonomie de 400 km WLTP, iar cea de 40 kWh de 300 km WLTP.

Motorizări

La vehiculele electrice conceptul de motorizări este mai mult o declinare a aceluiași motor. În acest caz, s-a pornit de la motorul de pe Megane E-Tech care a fost optimizat cu invertor mai puternic de nouă generație și reductor refăcut. Diferența poate fi văzută la dimensiune și greutate. Motorul este cu 15 kg mai ușor, cu un rotor care a fost făcut cu 3 cm mai scurt pentru a se potrivi sub capota Renault 5 E-Tech electric.

Convertorul AC/DC precum și cutia de interconectare electrică pentru accesorii care gestionează distribuția energiei, au fost integrate în încărcător pentru a economisi spațiu. Noul sistem de propulsie cântărește doar 105 kg, cu încărcătorul inclus.

Motorul este disponibil în 3 variante: 110 kW (150 CP / 245 Nm), 90 kW (120 CP / 225 Nm) sau 70 kW (95 CP / 215 Nm). Motorul de 110 kW este oferit doar cu bateriei de 52 kWh, în timp ce motoarele de 90 kW și 70 kW sunt disponibile și cu bateriei de 40 kWh. La debutul commercial va fi disponibilă doar motorizarea de top, ulterior fiind oferite și cele de 120 și 90 CP.

Pentru versiunea de 110 kW, Renault 5 E-Tech electric accelerează de la 0 la 100 km/h în mai puțin de 8 secunde și de la 80 la 120 km/h în mai puțin de 7 secunde. Viteza maximă este limitată electronic la 150 km/h.

→ Imaginea 1/16: Renault 5 E-Tech Pop Green în echiparea Techno Foto: Renault

Încărcare bidirecțională

Renault 5 E-Tech electric va fi primul model dintr-o serie lungă de modele ale constructorului francez care vor fi echipate cu noul încărcător bidirecțional AC de 11 kW cu V2L (vehicle-to-load) pentru conectarea unui dispozitiv la bateria vehiculului și cu V2G (vehicle-to-grid) pentru alimentarea cu energie electrică înapoi în rețea și economisirea încărcării la domiciliu.

Funcția V2G bidirecțională (vehicle-to-grid) trebuie asociată cu un contract specific de energie electrică disponibil prin Mobilize. Serviciul Mobilize V2G va fi disponibil de la lansarea Renault 5 E-Tech electric în 2024 în Franța și Germania, iar din 2025 în Marea Britanie. Contractul garantează furnizarea energiei la un tarif la fel de competitiv ca prețul de referință al pieței, pentru a permite clienților să vândă energia electrică.

În Franța, de exemplu, suma câștigată poate fi chiar și jumătate din costul încărcării la domiciliu. Serviciul Mobilize V2G va fi disponibil de la lansarea Renault 5 E-Tech electric în 2024 în Franța și Germania, iar din 2025 în Marea Britanie.

Funcția V2L va permite să alimentezi diferite accesorii electrice de la energia stocată în bateria mașinii.

Încărcătorul bidirecțional AC de 11 kW va fi disponibil pe versiunile de 110 kW și 90 kW, versiunea de 70 kW fiind echipată cu un încărcător convențional, adică unidirecțional, de 11 kW AC. Încărcătorul de 11 kW montat standard pe toate versiunile face ca Renault 5 E-Tech electric. La un punct de încărcare AC de 11 kW, bateriei de 52 kWh îi va lua 4 ore și 30 de ore pentru a se încărca de la 10% la 100%. Bateria de 40 kWh va dura cu o oră mai puțin.

Pentru încărcarea rapidă DC, pe autostradă, de exemplu, sistemul de propulsie de 110 kW are o priză DC de 100 kW pentru a încărca bateria de 52 kWh. Sistemul de propulsie de 90 kW este echipat cu o priză DC de 80 kW pentru a încărca bateria de 40 kWh. Bateria determină puterea maximă de încărcare DC, deoarece încărcătorul este integrat în punctul de încărcare DC. În ambele cazuri, va dura doar 30 de minute pentru a încărca bateria de la 15% la 80%.

Conectivitate

Prin Google Play, Renault 5 E-Tech electric include o gamă de peste 50 de aplicații, dintre care unele sunt special dezvoltate pentru vehiculele mărcii, ca urmare a parteneriatelor încheiate. Cu această gamă diversă, totul este posibil. Puteți asculta muzică, puteți afla informații despre istoria zonei sau despre atracțiile turistice locale, puteți urmări competițiile sportive și știrile, vă puteți distra sau puteți viziona un film atunci când vehiculul este oprit sau la încărcat. Deezer, Spotify, Amazon Music, Waze, Les Incollables pentru Renault, SongPop pentru Renault, L'Equipe, Vivaldi, Kabriol, Karacal și alte tipuride conținut exclusiv îmbunătățesc experiența de la bord.

Disponibil pentru prima dată pe Austral, un serviciu de asigurare conex este și pe Renault 5 E-Tech electric. Șoferii pot profita de reduceri de la asigurătorii parteneri prin colectarea datelor privind utilizarea vehiculului (accelerație, viraje, frânare etc.) pentru a-și calcula scorul. Datele privind kilometrajul și frecvența utilizării ar putea permite, de asemenea, conducătorilor auto cu kilometraj redus să economisească la asigurare. Aceste produse de asigurare vor fi introduse treptat în întreaga Europă.

→ Imaginea 1/22: Renault 5 E-Tech Pop Yellow în echiparea Iconic Cinq Foto: Renault

Niveluri de echipare

Renault 5 E-tech electric va fi disponibil în două versiuni de echipare la momentul lansării, fiecare cu o baterie de 52 kWh: Techno și Iconic Cinq, primul cu echiparea "Collection". Nivelul de echipare Techno va fi livrat standard cu jante din aliaj, ecran de 10", setări MULTI-SENSE, cameră video pentru marșarier, sistem multimedia OpenR Link cu Google încorporat, încărcare wireless a smartphone-ului, indicator luminos care arată nivelul de încărcare pe capotă și Active Driver Assist. Nivelul de echipare Iconic Cinq va avea vopsea în două culori, scaune și volan încălzite (trei niveluri), parcare hands-free, senzori de obstacole față, spate și lateral și o serie de caracteristici specifice de design.

→ Imaginea 1/14: Renault 5 E-Tech Midnight Blue în echiparea Techno Foto: Renault

Pentru a satisface clienții care caută versiuni de echipare de top dar fără a necesita o autonomie maximă, atât versiunile Techno, cât și Iconic Cinq vor fi disponibile cu bateria de 40 kWh la o dată ulterioară. Tot atunci, vor fi lansate și versiuni entry-level mai accesibile, din nou cu bateria de 40 kWh. Pentru a reda în continuare strategia de deschidere a gamei, este programată și o viitoare versiune "Collection" Roland-Garros.

→ Imaginea 1/6: Renault 5 E-Tech electric - nu doar o mașină electrică Foto: Adevarul

Un Renault 5 despre care ar mai fi de povestit. Faptul că există de la debut o gamă de accesorii pentru personalizare atât a mașinii cât și a proprietarului. Că Renault 5 vine cu un asistent virtual care poate răspunde la aproximativ 200 cele mai frecvente întrebări puse de clienți. 85% din automobil este reciclabil, iar 19,4% din materialele utilizate sunt reciclate. O surpriză este faptul că noul 5 vine cu o suspensie spate multi-link, o soluție tehnică rafinată pentru acest segment, dar despre șasiu și comportament vom vorbi la momentul testului.

Poate noul Renault 5 E-Tech Electric este puțin mai mult decât a fost originalul Renault 5 la debutul din 1972. Cei drept am interacționat cu versiunile de top, dar în spiritul vremurilor de odinioară, nu m-ar deranja un 5 mai auster, mai aproape de esențial. Iar cu un preț de pornire situat în jurul a 25.000 euro, noul Renault 5 E-Tech electric poate fi un succes!