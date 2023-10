Top 10 cele mai vândute mașini electrice în Europa. Ce poziție ocupă Dacia Spring

Într-un top 10 al mașinilor electrice vândute în Europa, în care se află și Dacia Spring, patru poziții sunt ocupate de câte două modele Tesla și Volkswagen.

Piața auto europeană trece printr-un adevărat proces de reformă în timpul căruia cota de piață a mașinilor electrice a ajuns la cifre greu de imaginat în urmă cu ceva timp. Asta în pofida prețurilor nu tocmai temperate afișate de dealerii acestor vehicule.

În primele 9 luni ale acestui an, în Europa au fost înmatriculate 1.376.273 de mașini cu emisii zero, iar cota de piață a acestor vehicule a urcat la 14% din totalul înmatriculărilor. Conform economica.net, care citează datele DataForce, în top 10 se află două modele Tesla, două Volkswagen și două modele produse în China.

Într-un top 10 al vânzărilor de mașini ecologice, pe primul loc este Tesla Model Y (46.490 de euro) care a fost livrată într-un număr de 180.496 de unități, cu o creștere de 125% față de 2022. Tesla Model Y nu este numai liderul topului vânzărilor de mașini electrice, ci și pe prima poziție în clasamentul vânzărilor în general, iar aici este urmată de Dacia Sandero cu 166.675 de unități vândute, o creștere de 17% față de 2022.

Revenind la topul vânzărilor de mașini cu emisii zero, pe locul secund se află Volkswagen ID.4 (51.955 de euro), model înmatriculat în 60.250 de exemplare în primele nouă luni din acest an (creștere de 68,5%). Podiumul a fost încheiat de Tesla Model 3 (39.990 de euro), vehicul care a fost livrat 58.364 de exemplare, cu o creștere moderată, de sub 10% față de anul trecut.

Revoluția MG

Pe locul 4 este MG 4 (29.480 euro), care, deși poartă numele unei mărci britanice, este o mașină produsă exclusiv în China de SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation). Modelul, lansat cu puțin timp în urmă, a explodat în vânzări și a ajuns la 48.382 de exemplare livrate. În paranteză fie spus, MG ZS, un alt model al mărcii, de data aceasta cu motorizare clasică, se poate lăuda că a depășit Dacia Duster în ceea ce privește vânzările pe mai multe piețe europene, iar Spania este una din ele.

Poziția a cincea în clasamentul „electricelor“ este ocupată de Volkswagen ID.3 (42.750 de euro) cu 48.106 unități livrate, creșterea raportată față de anul trecut fiind de 75,2%. Apoi, locul șase în clasament este ocupat de Fiat 500e (28.437 de euro) cu 46.305 de mașini livrate, iar locul șapte a fost adjudecat de modelul Enyaq iV (52.800 de euro) de la Skoda, cu 41.855 de unități înmatriculate în Europa.

Pe locul opt în clasament, Dacia Spring (20.555 euro) este și cel mai ieftin autoturism electric de pe piața europeană și a fost livrat în 41.369 de exemplare, cu o creștere de 36,2% față de 2022. Și Spring este fabricat în China, dar aparține unei mărci europene.

În fine, pe locurile nouă și zece de află Peugeot e-208 (38.500 de euro) cu 37.775 de unități și Volvo XC40 (47.912 euro) cu 33.480 de exemplare livrate.

Spring rămâne preferata românilor

Cu ceva timp în urmă, specialiștii Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) au comunicat că Dacia Spring rămâne mașina electrică preferată de români. „În primele trei luni din acest an, este de remarcat evoluția la vârful clasamentului, unde primele 5 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt Dacia Spring, cu 1.559 de unități și o creștere de 63,8% față de aceeaşi perioadă a anului precedent, Renault Megane, cu 217 unități, fără înmatriculări în perioada similară din 2022, Volkswagen e-UP!, cu 184 unități, creștere de 132,9%, Tesla Model Y cu 142 unități, în creștere cu 688,9% și Tesla Model 3, cu 108 unități, în scădere cu 29,9% față de aceeaşi perioadă a anului 2022“, precizau reprezentanții APIA.

România nu strălucește la numărul total de stații de încărcare pentru mașini electrice, iar ultimele cifre arată că avem puțin peste 3.300 de astfel de puncte publice, deși numărul mașinilor electrice crește an de an. Conform unor surse din piață, acum sunt înmatriculate în România peste 32.000 de mașini electrice, iar numărul lor se va dubla de la an la an. Conform normelor europene, ar trebui ca în doi ani să avem stații de încărcare rapidă de mare putere la fiecare 60 de kilometri, lucru greu de realizat în practică.