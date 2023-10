Profitul Ford, afectat de greva din SUA: pierderi pe segmentul mașini electrice, câștig pentru combustie

Ford a ratat ţinta trimestrială de profit şi a retras previziunile privind rezultatele anuale, din cauza "incertitudinilor" legate de acordul cu United Auto Workers (UAW), cel mai mare sindicat din industria auto americană.

Producătorul auto american anunţase, recent, că se aşteaptă în acest an la un profit operaţional ajustat de între 9 şi 11 miliarde de dolari. Divizia EV a înregistrat pierderi operaţionale de 1,3 miliarde de dolari, în trimestrul trei din 2023, aproape dublu faţă de pierderile de 717 milioane de dolari, în urmă cu un an. Pe ansamblul acestui an Ford se aşteaptă la pierderi operaţionale de 4,5 miliarde de dolari la această divizie.

În schimb, maşinile cu motoare pe combustie şi vehiculele comerciale au generat fiecare un profit operaţional de aproximativ 1,7 miliarde de dolari.

Per ansamblu, vânzările Ford au crescut cu 11%, în perioada iulie - septembrie 2023, la 44 miliarde de dolari, în timp ce analiştii se aşteptau la 41 miliarde de dolari.

UAW şi Ford au ajuns, miercuri, la un acord de principiu ce include o majorare salarială de 25% pentru 57.000 de angajaţi în următorii patru ani şi jumătate, ceea ce a dus la încheierea grevei la unele dintre cele mai mari fabrici din SUA ale companiei.

Ford se aşteaptă ca, în urma semnării noului contract, costul cu forţa de muncă pentru fiecare vehicul să se majoreze cu 850 - 900 dolari, a anunţat, joi, directorul financiar John Lawler. Acesta a reiterat faptul că Ford va amâna o parte din planificatele investiţii de miliarde de dolari în producţia de vehicule electrice şi baterii, menţionând "presiunile semnificative asupra preţurilor".

"Concesiile făcute de companie sunt semnificative. Ele vor afecta marja de profit şi competitivitatea în raport cu Tesla şi alţi producători auto care nu fac parte din sindicat", a apreciat analistul Garrett Nelson de la CFRA.

Ford estimează că a pierdut 36.000 dolari la fiecare dintre cele 36.000 de vehicule electrice livrate dealerilor, în trimestrul trei din 2023, chiar mai mult decât nivelul estimat pentru trimestrul doi, de 32.350 dolari/EV.

Profitul Ford, în perioada iulie - septembrie 2023, s-a situat la 1,2 miliarde de dolari, după ce în anul anterior raportase pierderi de 827 milioane de dolari.

După închiderea şedinţei de joi a Bursei de la New York, acţiunile Ford au scăzut cu 3,4%, la 10,96 dolari. Anul acesta, titlurile au urcat cu aproximativ 3%.

Producătorul auto american are trei divizii: "Ford Model e" (vehicule electrice), "Ford Blue" (vehicule pe combustie) şi "Ford Pro" (vehicule comerciale şi servicii).