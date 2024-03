Victoria lui Halep, minimalizată: Ahmad Nassar, șeful Jucătorilor Profesioniști, vede altfel cazul de dopaj

Simona Halep (32 de ani) revine în tenis. Începând de astăzi, dacă își dorește acest lucru. Deocamdată, românca n-a precizat unde va disputa prima partidă, după o pauză de un an și jumătate, însă Adevărul a explicat aici care e varianta cea mai vehiculată.

După anunțul TAS, privind reducerea suspendării Simonei, de la 4 ani la 9 luni, în România a apărut un val de bucurie. Firește, pentru că, dacă sentința inițială ar fi rămas în vigoare, „Simo“ ar fi avut dreptul de a juca, din nou, abia după 6 octombrie 2026. Când privim lucrurile din această perspectivă, Halep a dat o mare lovitură după audierile de la TAS.

În schimb, dacă ne amintim că Halep a pierdut, totuși, un an și jumătate din carieră și s-a ales cu o „pată“ pe CV-ul ei care nu se va șterge – suspendarea de 9 luni s-a dat, totuși, într-un caz de dopaj! – sunt șanse să realizăm că „victoria“ de la TAS a venit după niște pierderi grele pentru „Simo“. Care a suferit și o traumă pe care noi, cei de pe margine, nu o vom înțelege niciodată, după cum Adevărul a explicat aici.

La aceste aspecte s-a referit și Ahmad Nassar, directorul executiv al Asociaţiei Jucătorilor Profesionişti de Tenis (PTPA). Într-o postare pe platforma X, distribuită și de Patrick Mouratoglou, Nassar a explicat că, în această poveste cu dopajul Simonei Halep, toți cei implicați au avut de pierdut. Într-un fel sau altul!

Ce a scris Ahmad Nassar?

*În primul rând, ne bucurăm că Simona şi-a reabilitat, în sfârşit, numele. Dar să ne abţinem de la a o numi o victorie. Nimeni n-a câştigat cu adevărat aici. Ea nu primeşte înapoi ultimul an şi jumătate. Nu primeşte nici punctele din clasament şi premiile în bani înapoi. Şi, culmea, TAS a decis că suspendarea Simonei s-a încheiat în iulie anul trecut... Are cineva o maşină a timpului? Asta trebuie să se schimbe (n.r. – o astfel de nedreptate cu faptul că Halep a stat un an și jumătate, în loc de 9 luni). Iar noi vom lucra pentru schimbare.