Planurile-cadru pentru învăţământul liceal vor fi puse în consultare săptămâna viitoare. Anunțul ministrului Educației

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat joi, 12 iunie, că planurile-cadru pentru învăţământul liceal vor fi puse în consultare săptămâna viitoare. Acesta a precizat că nu au putut fi puse în consultare săptămâna aceasta din cauza examenului național de bacalaureat.

„Planurile-cadru am fi putut să le dăm drumul în această săptămână aşa cum am anunţat. Nu am promis dar am anunţat este drept, însă ne-am răzgândit - ca să spun direct - pentru motivul că n-am vrut să interferăm cu examenul de bacalaureat.

Nu am vrut să avem în spaţiul public două tipuri de discuţii. Am preferat să ne focalizăm pe bacalaureat şi săptămâna viitoare vom pune în consultare şi planurile-cadru pentru învăţământul liceal”, a spus ministrul pe Facebook.

De asemenea, făcând referire la „fake news”, ministrul a declarat că se gândeşte să implementeze un „buton” pe site-ul ministerului care se va numi „Fii informat” şi care va avea rolul de a combate „fake news” şi distorsionarea adevărului.

„Uitându-mă la lucrurile care circulă în spaţiul public, la întrebările pe care mi le-aţi spus, mă gândesc şi mă gândesc serios, nu am luat o decizie dar mă gândesc serios, că ar trebui să avem o secţiune, un buton pe site-ul ministerului, «Fii informat!», astfel încât dacă aveţi întrebări importante, fundamentale să le puneţi acolo şi noi să vă putem răspunde, pentru că uneori e foarte complicat.

«Fake news»-ul, distorsionarea sunt atât de puternice încât ne depăşesc. Ar trebui să dau câte două-trei precizări în fiecare zi, dar un astfel de buton s-ar putea să ne ajute”, a explicat ministrul Daniel David.