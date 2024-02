Halep, calvarul pe care nu-l înțelegem: mărturiile unei românce suspendate pentru dopaj ne arată ce trăiește și Simona

Se spune că nu dai cu piciorul într-un om căzut. Din păcate, în vremurile pe care le trăim, de multe ori scăpăm din vedere acest lucru. Cazul Halep și reacțiile apărute pe rețelele sociale, dar și în comentariile articolelor, demonstrează că, de fapt, mulți abia așteaptă să vadă un om aflat la pământ pentru a-l călca în picioare!

În cazul Simonei Halep, deocamdată, dovezile apărute în prima instanță, la tribunalul Sport Resolutions, au demonstrat că românca e vinovată. Dacă verdictul va fi la fel și după judecata TAS e o chestiune care rămâne de văzut. Cert e că „Simo“ a plătit, oricum, deja un preț destul de mare pentru greșeala ei, fiind scoasă din tenis de un an și jumătate. În această perioadă, foarte puțini s-au gândit și la omul Simona Halep. Pentru că, după cum a mărturisit chiar ea, viața ei a devenit un calvar emoțional. Cu atacuri de panică și nopți nedormite.

Acum, când citim și declarațiile Loredanei Toma pentru SportsNet, ne dăm seama că, în astfel de cazuri, cu suspendări pentru dopaj, pedeapsa sportivă e una suficient de mare. Și, aproape mereu, e însoțită de o perioadă groaznică prin care va trece, inevitabil, cel care a trișat. De aceea, poate e cazul să ne gândim de două ori, înainte de a călca în picioare un sportiv care a greșit și care e nevoit să-și ducă crucea.

Lorendana Toma a suferit de depresie

Halterofila Loredana Toma (28 de ani) se pregătește acum pentru Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie – 11 august). Până să ajungă la acest punct însă, viața ei de sportivă a inclus două momente grele. Prima dată, a fost suspendarea pentru dopaj pe care a primit-o în 2014 și care a scos-o din sportul de performanță timp de doi ani. Apoi, în 2021, ea a ratat șansa participării la Jocurile Olimpice de la Tokyo. De această dată, din cauza unei suspendări primite de Federația Română de Haltere care a fost sancționată din cauza multiplelor cazuri de dopaj.

Această a doua situație a lăsat urme adânci asupra Loredanei Toma. „Nici eu nu știu cum am trecut peste, poate dorința mea de a nu renunța. De foarte multe ori, m-am gândit să mă las, dar m-am și răzgândit tot de atâtea ori. Și cu depresia mi-a fost greu, dar tot prin antrenament am reușit să trec peste. Am plâns în acea perioadă cât pentru toată viața adunată la un loc“, a spus Loredana pentru SportsNet.

Aceasta a povestit că, după suspendare, revenirea a fost foarte grea: „A fost o perioadă foarte dificilă și, în continuare, îmi e greu pentru că, în ultimii ani, am avut foarte puține competiții și cumva mi-am ieșit din ritm. Una e sa te antrenezi în sală, alta e să concurezi. Pentru că la concurs e altă presiune, altă adrenalină“.

Sportiva a dezvăluit că ratarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo n-a fost singura mare durere pentru ea. Anul trecut, a mai trecut printr-una, dar fizică!

„Am avut o perioadă foarte proastă imediat după Tokyo, iar apoi în 2023, am avut o accidentare destul de gravă, care m-a ținut pe bară vreo 6 luni. Bazin, șold, inghinal, fesieri, toate la pachet. Acela a fost un alt moment foarte greu și chiar am crezut că acolo va fi finalul, dar, din fericire, am trecut și peste asta“, a continuat halterofila de 28 de ani.

S-a antrenat și când era suspendată

În toată perioadă în care a fost suspendată, n-a existat o zi în care Loredana să nu se pregătească!

„N-am lipsit de la antrenamente, știam că o să câștig Campionatul Mondial, niciodată n-am fost mai sigură pe mine în privința unui concurs sau în privința unui titlu. După toată dezamăgirea aceea, simțeam că urmează să fac ceva mare“, a continuat Loredana Toma.

Și așa a fost! La finalul lui 2022, românca a devenit dublă campioană mondială la categoria de 71 de kilograme, la stilul smuls, și la total cu 119, respectiv 256 de kilograme. La competiția din Columbia, sportiva legitimată la Rapid București a stabilit un nou record mondial la smuls. Ea a câștigat ultimele șase ediții ale Campionatelor Europene și are în palmares 17 medalii de aur la smuls, aruncat și total.

Vrea medalie la Paris

Loredana Toma va mai bifa în luna aprilie o Cupă Mondială care îi va aduce oficial calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Românca e în primele cinci sportive la categoria sa în ierarhia mondială în urma căreia se vor împărți biletele de Paris, performanța de la Campionatele Europene aducându-i puncte în acest clasament. La Jocurile Olimpice se acordă puncte doar la total, nu și aruncat și smuls.

„O evoluție fără greșeală și apoi medalia. Voi face tot ce îmi stă în putință să mă întorc cu ea de la Jocurile Olimpice de la Paris“, a spus Loredana Toma despre marea ei dorință pentru 2024.